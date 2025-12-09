神奈川県横浜市でガーデンセンターを運営する、株式会社グリーンファーム(神奈川県横浜市)は、2024年11月より農業参入し、いちご栽培をスタートしました。2025-2026年シーズンのいちご狩りを12月13日にグランドオープンいたします。昨季は11,448名が来場した人気の“天空のいちご狩り”が、今年も開幕。年末年始(12/31・1/2～1/4)も特別営業を行い、多くのお客様にお楽しみいただけるシーズンがスタートします。

【the BERRY YOKOHAMA】2025-2026年シーズングランドOPEN





■今シーズン(2025-2026年)のいちご狩り概要

the BERRY YOKOHAMAでは、2025-2026年シーズンのいちご狩りを**12月13日(土)**よりグランドオープンいたします。本シーズンも、天井から栽培ベンチを吊り下げた“天空のいちご狩り”をお楽しみいただけます。通路がなく地面がフラットな構造のため、小さなお子様連れでも安心して体験でき、空からいちごが降り注ぐような独自の空間が魅力です。

営業日は通常スケジュールに加え、12月31日・1月2日・3日・4日は年末年始の特別営業日として開催いたします。ご家族やご友人、カップルなど幅広いお客様に、冬のお出かけとしてご利用いただける期間となっています。

当施設はいちごの品質と体験価値を大切にするため、全日・全時間帯で「完予約制」での運営を行っています。公式予約サイト(オフィシャル／じゃらん／アソビュー)より事前にご予約のうえ、ご来園ください。





【開催スケジュール】

・火・木・土・日・祝

1部：9:30～、2部：11:00～、3部：13:00～、4部：14:30～

※いちごの生育状況や時期によって開催スケジュールが変更になる場合がございますのであらかじめご了承ください。

＜いちご狩り料金表＞

下記の料金はオフィシャルサイトから予約した場合の料金で、すべて税込価格です。





【the BERRY YOKOHAMA】2025-2026年シーズンいちご狩り料金表





■昨シーズンの来場実績と the BERRY YOKOHAMA のこだわり





太陽光利用型植物工場 × 土耕栽培





昨シーズン(2025年1月21日～2025年5月中旬)は、初年度でありながら11,448名のお客様にご来園いただき、大きな反響をいただきました。“空からいちごが降り注ぐような体験が新しい”とSNSや口コミで広がり、多くのファミリー層に支持されました。

the BERRY YOKOHAMA は、太陽光利用型植物工場 × 土耕栽培という組み合わせで、いちご本来のチカラを最大限に引き出す栽培に取り組んでいます。スタッフがひと粒ひと粒ていねいに育てた当園のいちごは、「味」はもちろん、「香り」も特徴的です。ハウスいっぱいに広がるいちごらしい芳醇な香りは、甘くて濃厚ないちごができている証です。

また、植物が持つ本来の生命力を活かして健全に育てることで、予防農薬に頼らず健康で安全ないちごづくりを実現しています。“ただ甘いだけではない”、ひと口目の甘酸っぱさと風味の広がりも、the BERRY YOKOHAMA のいちごならではの魅力です。

今シーズン(2025-2026年)も、横浜から新しい農業体験を届ける拠点として、地域の皆さまに長く愛される農場づくりを進めてまいります。









■いちご狩りで摘まれなかった小粒いちごが、ジャムやいちごバターに生まれ変わりました





【the BERRY YOKOHAMA】いちごジャム・いちごバター・いちごみるくの素





the BERRY YOKOHAMA では、いちご狩りで摘み残された裾玉、いわゆる小粒のいちごを廃棄せずに活用する取り組みを進めています。これは「フードロス削減」と「資源を大切に使う農業」を推進する、当園のサステナブル活動の一つです。

さらに、健康に育てたいちごだからこそ、ジャムやいちごバターといった加工品も「カラダにやさしくておいしい」商品にできると考え、加工品づくりにも取り組み始めました。

当園の加工品は、いちご本来の甘み・酸味・香りを活かすことにこだわり、素材そのものの魅力がしっかり感じられるよう、丁寧に仕上げています。





◎いちごジャム

the BERRY YOKOHAMA の小粒いちごの濃厚な甘みとほのかな酸味をそのまま活かし、カラダにやさしいジャムに仕上げました。いちご本来の甘酸っぱさが味わえるよう、不要な添加物を使わず、果実の自然な風味をそのまま閉じ込めています。

ひとくち食べると、口いっぱいに広がる芳醇な香りと、甘さの奥に感じる心地よい酸味が特徴。パンはもちろん、ヨーグルトとも好相性で、お子様から大人まで幅広い世代に人気の商品です。





◎いちごバター

いちごの甘酸っぱさと濃厚な風味に、まろやかなバターをあわせた贅沢なスプレッドです。いちご本来の甘みが引き立つよう、バターとのバランスにこだわって仕上げており、口に入れた瞬間にとろけるようなコクが広がります。

焼きたてのトーストにのせるだけで、まるでデザートのような味わい。いちごの香りとバターのリッチさが調和し、朝食やティータイムを特別にしてくれる人気商品です。

◎いちごみるくの素

牛乳と混ぜるだけで、超おいしいいちごミルクに仕上がります。牛乳2：本品1を目安に、混ぜてお召し上がりください。お好みで牛乳の割合を増やしていただても爽やかです。炭酸やお酒で割って、お好みにアレンジしていただくのもおすすめです。









■the BERRY YOKOHAMAの“天空のいちご狩り”とは





【the BERRY YOKOHAMA】天空のいちご狩り





the BERRY YOKOHAMA の最大の特徴は、天井から栽培ベンチを吊り下げる「リフト式」構造によって実現した、まるで“空からいちごが降り注ぐ”ような新しいいちご狩り体験です。

一般的ないちご狩りでは、通路を歩きながらベンチの間を移動しますが、当園はベンチを宙吊りにすることで地面に段差や障害物が一切ないフラットな空間をつくり出しています。そのため、小さなお子様連れでも安心して楽しめるほか、いちごが視界いっぱいに広がる非日常的な空間が魅力です。

また、天井から吊るすことで株が均一に光を受けやすく、風通しも良く、植物にとっても快適な環境になります。こうした構造が、健康でおいしいいちごづくりにもつながっています。

「ただ食べるだけではない、心がワクワクする体験を。」

the BERRY YOKOHAMA が提供する“天空のいちご狩り”は、家族や友人と過ごす時間をより特別なものにしてくれます。









■メディア掲載実績

the BERRY YOKOHAMA は、昨シーズン多くのメディアで紹介され、話題を集めました。主な掲載実績は以下のとおりです。

● 2025年2月20日 神奈川新聞 朝刊

● 2025年3月18日 日本テレビ系「ZIP！」内コーナー キテルネ

● 2025年3月18日 日本テレビ系「Oha!4 NEWS LIVE」









■グリーンファームの歴史と「the BERRY YOKOHAMA」今後の展開

株式会社グリーンファームは創業45年、横浜市内でガーデンセンター事業・ガーデンエクステリア事業・農産物直売事業を運営してきました。創業来、「花と緑を通して潤いと安らぎのある住環境を提供し、地域社会に貢献する企業」を目指してきました。横浜市の皆様に愛されてきたおかげで、45年にわたって事業を継続してくることができました。花と緑から、さらに「果実」に広げ、「the BERRY YOKOHAMA」の屋号でいちご狩りをスタートします。

「the BERRY YOKOHAMA」でのいちご狩りを、大切な人と楽しんでいただき、自然と笑顔になれるそんな空間をつくっていきます。創業50年、そして100年と、地域社会にとって必要だと思っていただける企業を目指します。









■会社概要

商号 ： 株式会社グリーンファーム

代表者 ： 代表取締役 石井 淳一

所在地 ： 〒236-0042 横浜市金沢区釜利谷東4-51-6

設立 ： 1979年10月

事業内容： ガーデンセンター事業、ガーデンエクステリア事業、

農産物直売事業

URL ： https://green-farm.co.jp/