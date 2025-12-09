日軽情報システム株式会社(本社：東京都、代表取締役社長：湊浦 俊之)は、2025年12月09日、同社の外構・エクステリア設計CADソフト「ExCAD」に、新アイテムとして、グリーンクリエイター※小西 範揚氏監修の金物製品も組み込んだ植栽パッケージプラン第二弾を搭載しリリースします。





外構提案の標準化と時短を実現するパッケージプラン





【背景と特長】

当社の外構・エクステリア設計CADソフト「ExCAD」では、グリーンクリエイター小西 範揚氏監修の植栽パッケージプランを第一弾として提供し、多くの外構・リフォーム・建設業界の企業様にご好評いただいております。





初期提案設計における植栽配置には専門知識やデザインセンスが必要で、設計業務のスピードと質の両立が難しい課題がありました。とくにリフォーム業界では外構設計を外注するケースが多く、設計の内製化・効率化は喫緊の課題となっています。





今回リリースする第二弾パッケージプランでは、前回の植栽のみのプランに加え、金物製品も組み込んだ内容へと大幅に強化。さらに実務シーンに即した使いやすさと提案力の向上を実現しました。





これにより、ユーザーは「ExCAD」上で植栽と外構金物製品を一括して効果的に配置でき、統一感のある高品質な図面作成が簡単に行えます。









【期待される効果】

・設計提案の質と効率アップ

植栽だけでなく金物製品も含むパッケージプランにより、より完成度の高い初期提案設計が可能に。設計作業時間の短縮と高付加価値提案を両立します。





・内製化促進とコスト削減

外構設計の外注依存度を減らし、当社での初期提案対応を強化。設計コストの削減と工程管理の効率化に貢献します。





・導入しやすいサブスクリプションモデル

低額月額利用料のサブスクリプション方式を採用し、中小企業やリフォーム事業者も無理なく導入可能です。





・顧客満足度の向上と事業拡大

質の高いプランを提供することで顧客の信頼を獲得し、企業の評判アップ・売上増加を支援。継続的な事業資産の形成にも寄与します。









【今後の展開について】

日軽情報システム株式会社は、第二弾パッケージプラン搭載の「ExCAD」リリースを皮切りに、今後もお客様のニーズに応えた機能強化を継続的に実施予定です。





植栽・金物製品など外構設計の幅広い要素をカバーし、より高度で使いやすい設計支援ツールの提供を目指してまいります。





※小西 範揚氏：エクステリア業界をリードするクリエイティブなアイデアを持つ人物。

※「ExCAD BEYOND」は、小西 範揚氏率いる株式会社estplus17がプロデュースしており、デザイナーに対して環境への意識と美しさを両立させた設計を促進しています。









【リリースイベントのご案内】

新アイテムリリースを記念したオンラインウェビナーを12月10日に開催いたします。

詳細および参加登録は公式サイトをご覧ください。

公式サイト ： https://www.excad.jp/

リリース詳細ページ： https://www.excad.jp/news/20251209.html

イベント詳細ページ： https://www.excad.jp/news/20251201.html













【料金プラン】

スタンダードプラン：月額13,500円(税抜) 初期費用198,000円(税抜)

コミコミプラン ：月額19,500円(税抜) 初期費用0円 ※最低契約期間24ヶ月





【会社概要】

商号 ： 日軽情報システム株式会社

代表者 ： 代表取締役社長 湊浦 俊之

所在地 ： 〒105-8681 東京都港区新橋1-1-13 アーバンネット内幸町ビル

設立 ： 1983年

事業内容： 建設・建材業向けパッケージソフトウェアの開発・販売

資本金 ： 1億円

URL ： https://group.nikkeikin.co.jp/nis/