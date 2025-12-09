コストパフォーマンスに優れる4枚玉EDフラットフィールド鏡筒Askar「60F鏡筒」「91F鏡筒」を発売

株式会社サイトロンジャパン

株式会社サイトロンジャパン（本社：東京都新宿区、代表取締役：渡邉晃）は、Jiaxing Ruixing Optical Instrument社Askarの新製品「60F鏡筒」「91F鏡筒」を2025年12月9日に発売いたします。

60F 鏡筒

■製品特長

手頃な価格ではじめる本格的な天体写真撮影

- Askar 60F鏡筒は、口径60mm焦点距離408mm口径比F6.8のED屈折望遠鏡です。- 補正レンズを追加しなくても天体写真撮影にそのまま使用できるフラットフィールド設計を採用しています。これから天体写真を始める初心者の方でも、初期費用を抑えながら本格的な撮影を楽しむことができます。- EDレンズを1枚使用したアポクロマート設計を採用し、色収差が少ないすっきりとした像が得られます。- フィールドフラットナーを内蔵。フルサイズ対応のイメージサークルφ44mmの隅々まで、星を点像に写すことができます。

さまざまなシチュエーションに対応できるフォトビジュアル

- 接眼部には31.7mmと50.8mmの眼視アクセサリーが取り付け可能です。約120mm(31.7mmアダプター後端から)の光路長があるため、天頂ミラーなどの取り付けも容易です。- 付属の撮影用アタッチメントに付け替えることで、カメラアダプターなどの取り付けができるM48×0.75mm、M54×0.75mmのネジに変更が可能です。撮影用アタッチメント内部には48mmフィルターの取り付けができます。- 必要に応じて眼視と撮影を柔軟に切り替えることができるフォトビジュアル鏡筒です。- 鏡筒バンドとプレート込みの重量は約2.9kgと軽量のため、持ち運びや架台への搭載も容易です。

91F 鏡筒

■製品特長

実用性と汎用性を兼ね備えた口径91mm

- Askar 91F鏡筒は、口径91mm焦点距離609mm、口径比F6.7のED屈折望遠鏡です。- 3枚の対物レンズと1枚のフラットナーレンズで構成されたフラットフィールド設計の鏡筒のため、撮影のための補正レンズの取り付けや、バックフォーカスの調整を行わなくても、フルサイズまでのカメラを取り付けてすぐに天体撮影が始められます。- EDレンズを1枚使用したアポクロマート設計を採用し、色収差が少ないすっきりとした像が得られます。- 口径91mmの高い集光力と609mmの焦点距離を活かして、眼視でも高いパフォーマンスを発揮します。付属の2本のアイピースと45度正立プリズムを使用して、フィールドスコープやスポッティングスコープとしても使用可能です。- 鏡筒バンドとハンドルを含む重量は約4.5kgです。小型から中型の架台への搭載に適した幅約44mmのドブテイルバーが標準装備されています。- 接眼部は31.7mm、50.8mm差し込みに対応し、M54×0.75mm、M48×0.75mmのネジをそなえた撮影用アダプターが別途付属します。撮影用アダプターには48mmフィルターの取り付けが可能です。

60F鏡筒・91F鏡筒共通の特長

充実の装備

- 快適で正確なピント合わせができる減速装置つきラックアンドピニオンフォーカサーを標準装備しています。サードパーティー製電動フォーカサーの取り付けにも対応しています。- カメラやアイピースを取り外さずに向きを変えることができる360度視野回転装置がドローチューブ後端に標準装備されています。- 約32mm幅のファインダーに対応する台座がフォーカサーに2箇所、鏡筒ハンドル部に1箇所の合計3箇所装備されています。ファインダーやガイドスコープ、撮影用コンピューターなど、複数のアクセサリーを同時に搭載できます。- 汎用性の高い44mm幅、長さ230mmのドブテイルバーが装備されており、様々な架台へ搭載可能です。- 伸縮式のフードを採用。収納時の全長を短縮し、可搬性に優れます。

安心の国内正規輸入代理店販売

- 海外メーカーから輸入される望遠鏡は、輸送過程の衝撃や振動によって光軸がずれたり、外装が外れたり、ネジが緩んだりという不具合が一定数発生します。- SHARPSTAR・Askarブランドの鏡筒は、新潟県胎内市にあるサイトロンジャパン新潟胎内工場で、熟練のスタッフにより1本ずつ光軸と機能、外観検査を実施。基準を満たす製品のみを出荷することで、皆様に安心してお使いいただける体制を整えています。- 製品の使用方法やカメラ・アイピースの取り付け方法を日本語で解説した取扱説明書が付属します。

■主な仕様

60F鏡筒

口径：60mm

焦点距離：408mm

口径比：F6.8

光学系：4群4枚（うちEDレンズ1枚使用）

全長：約289mm（フード収納時・31.7mmスリーブ後端まで）

/ 約373mm（フード・ドローチューブ最大伸長時・31.7mmスリーブ後端まで）

フード外径 ：φ87.6mm

鏡筒外径：φ78mm

質量：約2.9kg（バンド・プレート込み）

接眼部：31.7mm /50.8mmスリーブ、撮影用アタッチメント（M48/M54）

筒外焦点位置：撮影用アタッチメントM48ネジから約81mm

付属品：本体、前後キャップ、撮影用アタッチメント、鏡筒バンド、ドブテイルバー、六角レンチ、取扱説明書

91F鏡筒

口径：91mm

焦点距離：609mm

口径比：F6.7

光学系：4群4枚（うちEDレンズ1枚使用）

全長：約513mm（フード収納時）

/ 約599mm（フード装着・ドローチューブ最大伸長時）

フード外径 ：φ109mm

鏡筒外径：φ96mm

質量：約4.5kg（バンド・プレート込み）

接眼部：31.7mm /50.8mmスリーブ、撮影用アタッチメント（M48/M54）

筒外焦点位置：撮影用アタッチメントM48ネジから約75mm

付属品：本体、前後キャップ、撮影用アタッチメント、鏡筒バンド、ドブテイルバー、31.7mm正立プリズム、8mmアイピース、20mmアイピース、取扱説明書

■発売概要

ブランド名：Askar（アスカ―）

商品名：「60F鏡筒」、「91F鏡筒」

希望小売価格：オープン価格

市場予想価格：60F鏡筒 税込\75,000前後 / 91F鏡筒 税込\150,000前後

発売日：2025年12月9日（火）

※予想市場価格は、あくまで弊社が予想する価格であり実際の販売価格とは異なります。

※本商品の取扱いは、天体望遠鏡専門店およびサイトロンジャパン直営店のみとなります。

