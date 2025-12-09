【那須塩原に新グランピング誕生】“愛犬OK×プライベートサウナ”完備のトレーラーハウス型施設「那須森蔵」

森蔵株式会社

森蔵株式会社（所在地：栃木県那須塩原市）は、全棟に愛犬同伴可・専用ドッグラン・プライベートサウナを完備したトレーラーハウス型グランピング施設「那須森蔵」をグランドオープンいたしました。

1日3組限定の静かなプライベート空間で、“アウトドアの醍醐味×ホテル級の快適性”を兼ね備えた新しい旅体験をご提供します。

■ 那須森蔵について

自然に囲まれたトレーラーハウス型グランピング「那須森蔵」外観トレーラーハウス外観愛犬同伴可・専用ドッグラン・プライベートサウナを完備

栃木県・那須塩原の豊かな自然に囲まれた関谷エリアに誕生した「那須森蔵」。

愛犬家・カップル・ファミリーなど、幅広い層がゆったりと過ごせるよう、快適・癒し・特別な時間をテーマに設計された少人数限定のグランピング施設です。

■ 特徴

１. 全棟“愛犬と泊まれる”／専用ドッグラン付き

小型犬・中型犬（～25kg）2頭、大型犬（25kg～）1頭までご同伴可各棟に専用ドッグランを完備し、愛犬と自由に遊べるプライベート空間

全てのトレーラーハウスで愛犬との宿泊が可能です。

各棟にはプライベートドッグランスペースを備え、周囲を気にせず伸び伸びと遊べる環境を整えています。

ペット同伴旅行の新しい拠点として、愛犬家のニーズに応えます。

２. 本格的なセルフロウリュ対応／プライベートサウナ

全棟にセルフロウリュ対応のプライベートサウナを完備

全客室にセルフロウリュ対応のサウナと水風呂を完備。

“誰にも邪魔されないプライベート空間”で、ととのう贅沢な時間をお楽しみいただけます。

外気浴スペースも備え、那須の風を感じながら極上のサウナ体験が可能です。

３. 快適なトレーラーハウスでアウトドア初心者でも安心

冷暖房完備の快適なトレーラーハウスで初心者でも安心

冷暖房・ベッド・キッチン・バスルームなど、ホテル並みの快適設備をご用意。

アウトドア初心者や女性グループでも安心して過ごせる空間です。

４. 体験型の食事／那須の恵みを味わう炭火BBQ

那須の食材を楽しむ体験型の炭火BBQメニュー

夕食には、那須の旬の食材を使用した炭火BBQメニューをご提供。

家族や仲間と“作る楽しさ”を共有できる体験型スタイルで、旅の時間をより特別なものにします。

５. 1日3組限定だから叶う、静かなプライベート時間

少人数制のため、喧騒から離れた落ち着いた時間を確保。

豊かな自然音に包まれながら、家族や愛犬との想い出を育む贅沢な滞在が叶います。

６.ウェルカムドリンクサービス

ウェルカムドリンクサービスウェルカムドリンクサービス

ご到着のお客様にはウ

ェルカムドリンクをご

用意しています。生ビ

ール・サワー・ハイボ

ールなど多彩なライン

ナップから、お好きな

ドリンクをお選びくだ

さい。

※提供時間：15:00～18:00

■ 周辺環境

那須塩原エリアは、温泉・牧場・美術館・アウトレットなど、さまざまな観光スポットが集まる人気エリア。

首都圏からのアクセスも良く、旅行・記念日旅・愛犬とのおでかけに最適の立地です。

コンビニや道の駅も隣接しており、快適な旅をお過ごしいただけます。

■ ご予約・お問い合わせ

● 公式WEBサイトhttps://nasu-morizou.com/

＼公式サイト限定のお得なプランも販売中です／

ご予約受付中

公式WEBサイトにてお得な限定プランのご予約受付中

● Instagramhttps://www.instagram.com/nasu_morizou/(https://www.instagram.com/nasu_morizou/)Instagram

■ 施設概要

名称：那須森蔵

所在地：栃木県那須塩原市関谷４９０-２

客室タイプ：トレーラーハウス（全3棟）

特徴：愛犬同伴可／専用ドッグラン／プライベートサウナ／体験型BBQ

運営会社：森蔵株式会社

■ 本件に関するお問い合わせ

森蔵株式会社

TEL：0287-47-5422

MAIL：info@m-morizou.jp