ザムスト、昨年に続き「JFA 第49回全日本U-12サッカー選手権大会」の「U-12カテゴリーパートナー」に

日本シグマックス株式会社

スポーツ向けサポート・ケア製品ブランド「ZAMST（ザムスト）」を展開する、日本シグマックス株式会社（東京都新宿区、代表取締役社長：鈴木 洋輔）は、公益財団法人日本サッカー協会（東京都文京区、協会会長：宮本 恒靖）が主催する「JFA 第49回全日本U-12サッカー選手権大会」の「U-12カテゴリーパートナー」として契約を締結いたしました。

なお、本大会は2025年12月26日（金）から29日（月）にかけて鹿児島県鹿児島市にて開催されます。

▲大空翼（キャプテン翼）が応援キャラクターとして就任している「JFA 第49回全日本U-12サッカー選手権大会」。ザムストは「U-12 カテゴリーパートナー」として契約締結。

■「ザムスト レッグウォーマー」の提供について

本大会では、出場する全48チームに、2025年10月に新発売された防寒アイテム 「ザムスト レッグウォーマー」 を提供します。

大会は12月末に開催されるため、厳しい寒さの中でのプレーが予想されます。昨年の準々決勝では、気温8.2℃という低温下で試合が行われました。

寒冷環境では筋肉がこわばりやすく、パフォーマンスに影響を与える可能性があります。そのため、ウォーミングアップ時や休憩中等に身体を温める工夫が重要です。

特に、足元は地面からの冷気の影響により寒さを感じやすく、重点的な保温が求められます。

ザムストは、サッカーのパフォーマンスにおいて重要な筋肉が多く集まる下腿（ふくらはぎ）をピンポイントで効率的に温め、着脱も容易なことにより、さまざまなシーンで使用いただける「ザムスト レッグウォーマー」の提供を通じて、本大会の優勝を目指して努力してきた選手たちが、その成果を存分に発揮できるよう、サポートしてまいります。

ザムスト レッグウォーマー 使用事例 :https://soccermama.jp/node/5449

■「JFA 第49回全日本U-12サッカー選手権大会」U-12カテゴリーパートナー 契約締結の背景

子どもは1年で10センチ以上も身長が伸びることもあり、骨の伸びに対して筋肉の発達が追い付かず、様々なケガを起こす原因にもなり得るため、身体が未発達な子どもはケアが重要です。

また、ジュニア期のケガや障害は後遺症が残る場合もあるので、早期の対応が大切です。

ザムストではこれまで、ジュニア向けの製品を開発・発売し、未来ある子どもたちがスポーツを楽しむことができるよう、製品を通してサポートしてまいりました。

▲過去サッカー大会でのサポートの様子

子どもたちや周囲の大人が、サッカーやスポーツの素晴らしさに触れ、生涯にわたって楽しみ、関わっていけるよう、文化として醸成していくことを目指して大会を開催される、日本サッカー協会の姿勢に共感し、本大会の「U-12カテゴリーパートナー」として契約を締結させていただく運びとなりました。

本大会では、ザムスト特設ブースを出展し、自身の足の状態を知っていただくため、「アーチチェックボード」による出場選手の足形測定や契約選手のサイングッズが当たる抽選会を実施いたします。

■大会概要 https://www.jfa.jp/match/japan_u12_football_championship_2025/(https://www.jfa.jp/match/japan_u12_football_championship_2025/)

大会名称：JFA 第49回全日本U-12サッカー選手権大会

開催日：2025年12月26日（金）～12月29日（月）

主催：公益財団法人日本サッカー協会

公益財団法人日本スポーツ協会 日本スポーツ少年団

読売新聞社

主管：一般社団法人鹿児島県サッカー協会

後援：スポーツ庁／日本テレビ放送網／報知新聞社／鹿児島県／鹿児島県教育委員会／

公益財団法人鹿児島県スポーツ協会／鹿児島市／鹿児島市教育委員会

【参考】ザムスト レッグウォーマー 製品情報 https://www.zamst-online.jp/SHOP/388000.html(https://www.zamst-online.jp/SHOP/388000.html)

発売日：2025年10月2日（木）

希望小売価格：5,500円（税込）

サイズ（適用範囲：ふくらはぎの太さ）：フリー（～46cm）

製品丈：38cm

1箱入数：1セット（両足入り）

【製品特徴】

・地面からの冷気の影響を受けやすいふくらはぎを狙って保温する構造

・アルミプリントが体温を反射し温かさをキープ、防風性に優れた生地と中綿で冷気を遮断

・ファスナー付きのフルオープンのため、試合前・待機中・ベンチ・PK前など、短時間でも簡単に着脱できる

・撥水加工が施され、少量の雨や雪をはじくことで、水濡れによる寒さも感じにくい

■ZAMST（ザムスト）について https://www.zamst-online.jp/

ザムストは医療メーカーとして整形外科向け製品を開発・製造する日本シグマックス株式会社が1993年に設立したスポーツ向けサポート・ケア製品ブランドです。

誕生以来、医療の現場で培った知識と技術をベースに、ケガのリスクと常に隣り合わせで闘い続けるアスリートをサポートしてきました。

これまでの30年の経験や取り組みを礎とし、すべてのアスリートがパフォーマンスを最大限に引き出せるよう、これからも挑戦し続けてまいります。

ザムスト ブランドヒストリー :https://prtimes.jp/story/detail/ZrX5ojC7vvb

■ZAMSTパートナーズ https://www.zamst.jp/about/partner/

ザムストはバレーボール、バスケットボール、サッカー、テニス、マラソン、ゴルフ、バドミントン、など、あらゆるスポーツにおいて限界に挑み続けるアスリートや団体を応援しています。

バレーボール：西田有志、高橋藍、小野寺太志、山本智大、ウィルフレド・レオン、佐々木千紘

バスケットボール：富樫勇樹、河村勇輝、西田優大、岡田大河、寺嶋恭之介、トレイ・ヤング

サッカー：宮市亮、畠中槙之輔、鈴木章斗、中村草太、小林祐介、鵜木郁哉、佐藤亮

テニス：西岡良仁、日比野菜緒、綿貫陽介 / マラソン：岩出玲亜 / スキージャンプ：葛西紀明

ゴルフ：穴井詩、尾関彩美悠、都玲華 / バドミントン：松友美佐紀 / 野球：秋山翔吾、松本剛

他アスリート・チーム多数

■日本シグマックス株式会社について https://www.sigmax.co.jp/

所在地：東京都新宿区西新宿1-24-1

創業：1973年6月1日

資本金： 9,000万円

代表取締役社長：鈴木 洋輔

社員数：246名（2025年3月末）

売上高：143.7億円（2025年3月期）

日本シグマックスは「身体活動支援業※」を事業ドメインとし、幅広いフィールドで人々の身体に関わる製品・サービスを提供しています。創業以来「医療」の中でも「整形外科分野」に特化して、各種関節用装具やギプスなどの外固定材、リハビリ関連製品、冷却療法のためのアイシングシステム、治療・診断のための医療機器など、特徴のある製品を提供してまいりました。「スポーツ分野」ではスポーツ向けケア・サポートブランド『ZAMST』を中心に国内外で高い評価を受けております。また日常生活を支える「デイリーケア」、労働者の身体をサポートする「ワーカーズケア」といった分野で『MEDIAID』ブランド製品を拡大展開しております。

※身体活動支援業：運動器障害の予防・診断・治療・回復、及び運動機能維持・向上を目的とした製品・サービスを提供することにより、人々がより健康で快適な生活を送れるよう支援する業（当社による造語）