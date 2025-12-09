【12/16（火）開催】バズと炎上は紙一重 ――炎上対策×効果測定でつくる次世代ブランド戦略

株式会社ジールコミュニケーションズ

株式会社ジールコミュニケーションズ（本社：東京都渋谷区、代表：薮崎 真哉）は、2025年12月16日（火）11:00～12:00につきまして、ビルコム株式会社（東京都港区、代表：太田 滋）と共同開催にて「バズと炎上は紙一重 ――炎上対策×効果測定でつくる次世代ブランド戦略」と題したオンラインセミナーを開催いたします。

バズと炎上は紙一重 ――炎上対策×効果測定でつくる次世代ブランド戦略

企業のブランド戦略において、SNS活用はもはや不可欠です。 一つの投稿が大きな話題（バズ）を生み、ブランド認知を飛躍的に高めるチャンスがある一方で、その裏には常に「炎上」という重大なリスクが潜んでいます。

効果的な情報発信（＝攻め）と、徹底したリスク管理（＝守り）は、まさに表裏一体。 この両輪を戦略的に回していくことこそが、デジタル時代におけるブランド価値を確立し、持続的に成長させるカギとなります。

本セミナーは、この「攻め」と「守り」を両立させるための次世代ブランド戦略をテーマに、PR効果測定のプロフェッショナルであるビルコムと、SNSリスク管理の専門家であるジールコミュニケーションズが共催でお届けします。

オンラインセミナー詳細

[表: https://prtimes.jp/data/corp/55031/table/41_1_6fafce7bab0c1f2f3c6a9a782ec56681.jpg?v=202512091229 ]

※ウェビナー視聴用URLは、お申し込みいただいた方に事前にメールにてご連絡いたします。参加者のみなさまの顔出しはございませんので、ご安心ください。

【プログラム】

＜第一部＞ビルコム株式会社

「バズ」で終わらせず、ブランドの資産として蓄積するために。

SNS施策やPR活動の「成果」をいかに正しく可視化し、データに基づいて次の戦略を立てるか。

感覚的な運用から脱却するための「効果測定」の重要性と、その具体的な在り方について解説します。

＜第二部＞株式会社ジールコミュニケーションズ

今やブランド価値は築くこと以上に「守ること」が難しい時代。わずかな対応の遅れや運用の不備が炎上を招き、信頼を損なうケースは後を絶ちません。

本セミナーでは、最新の炎上事例を踏まえた企業対応の分析をもとに、信頼を失わずにブランド力を強化するポイントを解説します。さらに、成果を生むSNS発信を可能にする広報組織の仕組みづくりも紹介し、持続的なブランド成長を支える視点をお届けします。

※プログラムは一部変更となる場合がございます。予めご了承ください。

【お申し込み方法】

「お申し込みはこちら」のリンク先にございます登録フォームより、必要事項をご記入の上お申し込み下さい。

1営業日以内に、お申し込み時にご登録いただいたメールアドレス宛に視聴用のURLをお送りいたします。

登壇者紹介

ビルコム株式会社 PR Tech局マーケティング・IS部 部長 高橋 憲一郎（たかはし けんたろう）

セミナー企画・講師を担当し、述べ1,000名以上の広報・PRご担当者に対し、効果測定の設計やレポーティング、データ活用に関する情報提供をおこなう。

前職では代理店・事業会社にてデジタルマーケティングを約10年間経験、述べ300社以上のデジタルマーケティングを支援。

株式会社ジールコミュニケーションズ マーケティング部 マネージャー 山本 紘一（やまもと こういち）

2011年に株式会社ジールコミュニケーションズ入社。デザインアーキテクトとして社内外を問わず組織横断による様々な課題解決に従事。クリエイティブ・マーケティング視点によるデジタルリスク課題への多角的な情報分析とメソッド提供を得意としている。また、イベントマーケティング責任者として年間80回以上のセミナーを実施。

株式会社ジールコミュニケーションズについて

お申込みはこちら :https://form.k3r.jp/zeal_c/kyosai_251216

SNSなどデジタル領域の急速な発展に伴い、マーケティング活動やリスクマネジメント体制において、デジタル領域への対応が企業・組織にとって重要な課題となっています。株式会社ジールコミュニケーションズでは、テクノロジーだけでは解決できないリスク課題へのコンサルティングを強みとした、企業や法人の成長を促進させるデジタルリスクマネジメント領域を総合的にサポートしております。2008年からデジタルリスク対策の専門企業として、数多くのクライアント様の課題を解決へと導いてきた豊富な経験をもとに、独自のハイタッチ施策を強みとしたリーディングカンパニーです。

【会社概要】

社名：株式会社ジールコミュニケーションズ

URL：https://zeal-c.jp/

本社所在地：東京都渋谷区渋谷3-26-20 関電不動産渋谷ビル 4F,5F

設立： 2008年10月

代表取締役社長：薮崎 真哉

事業内容： デジタルリスク事業・Webマーケティング事業/ HR事業

