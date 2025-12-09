冬のイチ推し「たらば蟹&ご褒美洋食」スプーンで掘って食べる“新感覚ハンバーグ”も登場！

株式会社すかいらーくホールディングス

株式会社すかいらーくレストランツ（本社・東京都武蔵野市、代表取締役社長 中島 尚志）が運営するジョナサンでは、2025年12月11日（木）より、年末年始にもピッタリなメニューが目白押しの『冬の推しグルメフェア』を期間限定で販売いたします。

【冬の推しグルメフェア】https://www.skylark.co.jp/jonathan/menu/fair_dec/index.html

【 冬の推しグルメフェア おすすめポイント 】

１. デラックスな食材の共演！至福の洋風膳など“冬の推しグルメ”がラインアップ

「たらば蟹」「若姫牛ヒレ」など、年末年始にふさわしい贅沢な海の幸・山の幸のメニューが勢揃いします。

２. ＼新感覚／スプーンで食べる、6層重ねの“ふわっジュワ”ハンバーグが新登場

6層の具材が重なったジューシーなハンバーグは、スプーンで掘るたびに新しい味と出会える新感覚を体験できます。

３. ドリンクバーつきでコスパ抜群！豪華な洋食をお得に楽しむセットをご用意

冬限定で、アペタイザーに「ちいさなカリフラワーグリル」が仲間入り。セットでもお選びいただけます。

冬の推しグルメフェア 概要

■対象店舗

ジョナサン全店

■対象期間

2025年12月11日（木）～2026年2月4日（水）

※一部店舗により販売有無、価格が異なる場合があります

※販売期間は予定。予告なく販売を終了する場合がございます

※モーニング時間帯（∼10:30am）を除く

■対象メニュー

「たらば蟹」「ハーブシュリンプ」「若姫牛ヒレ」が大集結！

至福の洋風膳（ドリンクバーつき）

1,817円（税込1,999円）

【単品価格】1,699円（税込1,869円）

洋食の定番「かにクリーミーコロッケ」やたらば蟹をトッピングしたアツアツのグラタン、厳選ローストビーフごはんなど、豪華なラインアップの洋風膳です。

【洋風膳内容】

厳選ローストビーフごはん・たらば蟹グラタン・かにクリーミーコロッケ・ハーブシュリンプのマリネ・北海道産とうもろこしのポタージュ

※北海道産とうもろこしのポタージュはソパデアホorオニオングラタンスープ（＋50円・税込55円）に変更できます。

※トッピングのとうもろこしは北海道産以外のものを使用しています

※画像は「ちいさなのカリフラワーグリル」を選択していますたらば蟹とハーブシュリンプのドリア＋選べるアペタイザーセット（ドリンクバーつき）

1,598円（税込1,758円）

【単品価格】1,199円（税込1,319円）

たらば蟹とぷりっとした食感のハーブシュリンプに、濃厚なアメリケーヌソースが絡む、贅沢な海の幸のドリアです。

※画像は「ジョナサンサラダ」を選択していますハーブシュリンプのドリア＋選べるアペタイザーセット（ドリンクバーつき）

1,498円（税込1,648円）

【単品価格】1,099円（税込1,209円）

ハーブを食べて育った豊かな風味が特徴のハーブシュリンプが主役のドリア。ほうれん草にチーズがとろける、熱々クリーミーなドリアです。

※画像は「醤油ガーリックソース」を選択しています若姫牛のヒレステーキ（和風オニオンソースor醤油ガーリックソース）サラダ・ライス・ドリンクバーセット

1,999円（税込2,199円）

【単品価格】1,699円（税込1,869円）

柔らかく上質な赤身の旨みが楽しめる若姫牛のヒレステーキです。サラダ・ライス・ドリンクバーが“300円（税込330円）”で付いてくる破格な特別セットがお得です。

※画像は「ちいさなカリフラワーのグリル」を選択しています若姫牛のヒレステーキ丼（味噌汁・惣菜つき）＋おつまみカキフライorちいさなカリフラワーのグリル

1,999円（税込2,199円）

【単品価格】1,799円（税込1,979円）

上質な赤身の味をしっかり味わえる若姫牛のヒレステーキを、ごはんがすすむ醤油ガーリックの特製ソースで贅沢丼に仕立てました。

“ふわっジュワ”の新感覚！スプーンで掘って食べるジューシーハンバーグが登場

スプーンで食べるジューシーハンバーグ＋サラダ・ライス・ドリンクバーセット

1,249円（税込1,374円）

【単品価格】 909円（税込1,000円）

何層にも重なったほっくほくの具材と合い挽きのジューシーなハンバーグをスプーンで掘りながらお楽しみいただけます。ライス・サラダ・ドリンクバーが付いたお得な特別セットがおすすめです。

※画像はすべてイメージです

