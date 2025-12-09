【ポケットモンスター】ニンフィアをデザインに施したネックレス&リング（指輪）。ピンクゴールドコーティングを施し、ニンフィアが持つ癒しの力を表現

株式会社ユートレジャー

株式会社ユートレジャー（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：青木 興一、株式会社ケイ・ウノの連結子会社）は、「ポケットモンスター」のニンフィアをデザインに施したネックレス・リング（指輪）を2025年12月9日（火）に発売します。ユートレジャーオンラインショップ、ユートレジャーコンセプトストア池袋にて取り扱います。

このたびの新作はニンフィアをモチーフにしたネックレス&リング（指輪）です。シルバーにピンクゴールドコーティングを施し、ニンフィアが持つ癒しの力を表現しました。セットで身に着けてコーディネートを楽しめるデザインです。

取扱店舗細

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/37605/table/863_1_d338a0a863f81fae790a3d68cdb7175b.jpg?v=202512091229 ]着用イメージ[表2: https://prtimes.jp/data/corp/37605/table/863_2_f2ef73e544d77b830e65a2a252989fdf.jpg?v=202512091229 ]着用イメージ[表3: https://prtimes.jp/data/corp/37605/table/863_3_bb23a1ce5fa456376fa08ea04c54b3e2.jpg?v=202512091229 ]

ユートレジャーコンセプトストア池袋にてご注文を承っております。リングのサイズ計測なども承っておりますので、是非この機会にお立ち寄りください。

ユートレジャーについて

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/37605/table/863_4_0bdc8713ec87a864008d6d531365551a.jpg?v=202512091229 ]

「あなたの好きをカタチに・・・」ファンの方々の「好き」をジュエリーというカタチにし、身に着ける喜びを提供したいという想いからユートレジャーが立ち上がりました。

デザイナーや熟練した各分野の職人が、着け心地や存在感、耐久性・強度を追求し、「一生の宝物になるようなジュエリーをお届けしたい」という想いを込めて丁寧に製作しております。細部にまでこだわった品々をぜひお楽しみください。

ユートレジャーのこだわりはこちらで紹介しています。

https://u-treasure.jp/information/about_utreasure

株式会社ユートレジャー（U-TREASURE） https://u-treasure.jp/(https://u-treasure.jp/)

お客様のお問い合わせ窓口（ユートレジャーオンラインショップ）

