【ゲーミングPCの壁】9割が「高すぎる」と断念！価格を抑えて高性能を手に入れる「中古ゲーミングPC」の魅力

■価格を抑えてゲーミングPCは買える？

高性能なゲーミングPCは価格が高く手が届きにくい一方、近年は新品より安く高性能を狙える「中古ゲーミングPC」が注目されています。

予算を抑えつつ理想の環境を整えたい人に有力な選択肢となり得ます。

そこで今回は、中古パソコンショップ「アルパカPC」と共同で、事前調査で「パソコンでゲームをする」と回答した全国の男女167名を対象に「ゲーミングPC」についてのアンケートをおこないました。

「ゲーミングPCに関するアンケート」調査概要

調査手法：インターネットでのアンケート

調査期間：2025年11月18日 ～ 11月27日

調査対象者：事前調査で「パソコンでゲームをする」と回答した全国の男女

有効回答：167サンプル

質問内容：

質問1：ゲーミングPCを持っていますか？

質問2：ゲーミングPCの価格についてどのように感じていますか？

質問3：そう思う理由を教えてください。

質問4：ゲーミングPCを購入したいと思いますか？

質問5：ゲーミングPC本体の購入予算として、どの程度の金額を想定していますか？

質問6：その金額を選んだ理由を教えてください。

質問7：価格を抑えてゲーミングPCを手に入れる方法として、「中古ゲーミングPC」はどの程度魅力的だと思いますか？

質問8：中古ゲーミングPCを購入する際、どのような条件が揃っていれば購入したいと思うか当てはまるものをすべて選んでください。（複数選択可）

質問9：中古ゲーミングPCを購入する際にどのような条件が揃っていれば購入したいと思うか具体的に教えてください。

※原則として小数点以下第2位を四捨五入し表記しているため、合計が100%にならない場合があります。

■合計91.7％が、ゲーミングPCの価格は「高額だと思う」と回答

まずは、ゲーミングPCを持っているかを調査しました。

20.4％が「持っている」、79.6％が「持ってない」と回答しました。

パソコンでゲームをする方の中で、約8割の方はゲーミングPCではないパソコンでゲームをしているようですね。



ゲーミングPCを持っていない方に対して、ゲーミングPCの価格についてどのように感じているかを聞いてみました。

63.2％が「とても高額だと思う」、28.6％が「やや高額だと思う」と回答し、合計91.7％が高額だと思っていることが分かります。

高額ではないと思う方は、合計8.3％しかいませんでした。

それぞれの回答理由について聞いてみたので、一部を紹介します。

「とても高額だと思う」回答理由

・細かい部品がたくさんあって、高そうだから。（10代・男性）

・普通のパソコンの２倍以上の価格がするから。（30代・女性）

・最新のテクノロジーが搭載されているから。（30代・男性）

・日常的な使用には必要ない機能が多く、金額が跳ね上がっています。（40代・男性）

・価格を調べると、数十万が普通にある。（50代・男性）

・高性能でないとゲーム出来ない。（60代・女性）



「やや高額だと思う」回答理由

・スペックが充実しているPCは値段も張るのが当たり前だから。（20代・女性）

・実際に価格を見て。（40代・男性）

・遊びの経費にしては高額に感じるから。（50代・女性）

・映像をキレイに、音声を明瞭に出力する必要があるから。（50代・男性）

・ゲームをスムーズにするためにグラフィックボードを増設しなければならないから。（70代・男性）



「あまり高額ではないと思う」「まったく高額ではないと思う」回答理由

・安いものもあるから。（20代・男性）

・ゲーミングPCについてほとんど情報収集をしないので、よく分からない。そんなに高価なことはない漠然としたイメージはある。（40代・男性）

・割と手ごろな価格にまで下がっている。（60代・男性）



ゲーミングPCは、日常使用のパソコンにはない機能が搭載されていたり、映像や音声を明瞭に出力する機能が必要だったりするため、高額になりがちと感じている方が多くいました。

実際に調べてみても高額だと感じている方もいるようです。

ゲーミングPCに求められる性能が高いことが分かりますね。

一方で、高額だと感じていない方の中には、ゲーミングPCに必要な機能を備えているのであれば、適正価格だと感じている方もいるようでした。

■31.6％が、ゲーミングPC本体の購入予算の想定は「5万円～10万円未満」と回答

続いて、ゲーミングPCを持っていない方に対しゲーミングPCを購入したいと思うか聞いたところ、3割近くの方が「金額を抑えられるのであれば購入したい」と回答しました。

では、金額を抑えられるのであればゲーミングPCを購入したいと考えている方は、ゲーミングPC本体の購入予算はどの程度の金額を想定しているのでしょうか。

ゲーミングPC本体の購入予算として考えている金額には幅がありますが、5万円～15万円未満の合計が5割を超えることが分かりました。

その金額を選んだ理由を聞いてみたので、一部を紹介します。

「5万円～10万円未満」回答理由

・普通のパソコンを買う予算と同じくらい。（30代・女性）

・手が出せる範囲なので。（40代・男性）

・１０万円以下であれば購入検討できるから。（50代・男性）

・なんとか買えそうな値段だから。（50代・男性）



「10万円～15万円未満」回答理由

・一か月の給料で買えるから。（20代・男性）

・一番コスパがいい価格帯だと思った。（30代・女性）

・このくらいの金額なら無理せず出せるから。（50代・男性）

・それ以上は出せないから。（60代・女性）



普通のパソコンを購入する金額と同程度の金額なら出せるという意見や、無理せずに出せる金額という理由で、それぞれの価格帯を選択しているようでした。

個々でゲーミングPCにかけられる金額は異なりますが、通常のパソコンに比べて高額な価格帯を予算として考えている方は少ないようですね。

■2人に1人が、価格を抑えてゲーミングPCを手に入れる方法として「中古ゲーミングPCは魅力的」と回答

次に、価格を抑えてゲーミングPCを手に入れる方法として、「中古ゲーミングPC」はどの程度魅力的だと思うかを調査しました。

13.2％が「とても魅力的」、36.8％が「やや魅力的」と回答し、2人に1人の方が中古ゲーミングPCを魅力的と感じていることが分かりました。

価格を抑えてゲーミングPCを手に入れる方法として、「中古ゲーミングPC」を魅力的だと感じる方に対し、求める条件を聞いてみました。

半数以上の方が、新品価格に対して50～70％程度と価格面での条件を求めていることが分かりました。

また「1年以上の動作保証」「詳細情報の開示」「使用期間が1年以内」といった安心して使用するための条件や、「最新世代のGPU搭載」といった機能性への要望がありました。



最後に、中古ゲーミングPCを購入する際にどのような条件が揃っていれば購入したいと思うか具体的に教えてください。

中古ゲーミングPCを購入する際にどのような条件が揃っていれば購入したいと思う？

・故障時の保証があること。（40代・男性）

・外観がきれいで使用年数が少ない。（40代・男性）

・動作保証と価格、詳細スペックやPC自体の状態の良さです。（50代・男性）

・料金が安くて保証があれば購入したい。（50代・男性）

・希望するCPU性能とグラフィックカード。（60代・男性）

・新品同様で、価格が半分以下。（60代・男性）



中古ゲーミングPCを購入する際は「保証があること」「料金が安いこと」「希望する機能があること」などの条件が求められていました。

中古ゲーミングPCを安価で購入したい気持ちと、高性能や安心できる保証を求めている気持ちが混在しているのが分かりますね。

■まとめ

今回は「ゲーミングPC」に関するアンケートを行い、その結果について紹介しました。

パソコンでゲームをする方の中でも、ゲーミングPCを持っている方は2割程度でした。

ゲーミングPCの金額を抑えられるのであれば購入したい方の本体の購入予算は、5万円～10万円未満と回答した方が3割でしたが、ゲーミングPCの高性能化も進んでいるため、なかなかこの価格での購入は難しいかもしれません。

そんな時には、中古ゲーミングPCを検討してみてはいかがでしょうか。

中古ゲーミングPCに求められる条件は「新品価格の50～70％程度の価格」「1年以上の動作保証がある」「最新世代のGPU（グラフィックボード）を搭載」などがあげられました。

急成長するゲーミングPC市場で、高性能モデルを賢く手に入れる手段として中古パソコンが大きな存在感を増しています。

新品に比べて安価に購入できるだけでなく、保証制度やサポート体制が整っているところもあります。

価格面で購入を迷っている方こそ、中古ゲーミングPCを積極的に検討してみてください。

高性能・低価格の いいとこ取りができる、現実的な選択肢のひとつです。

