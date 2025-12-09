浮気調査のお試しが０円。東京と大阪のみ期間限定で、Akai探偵事務所が提供！

株式会社赤井事務所

浮気調査に特化した探偵社「Akai探偵事務所」（運営：株式会社赤井事務所）は、東京・大阪を対象に、初回限定で「お試し調査」を０円で利用できる期間限定キャンペーンを開始する。

お試し調査は、調査の雰囲気や機材性能を事前に体験できる内容となっている。

キャンペーンの申込期限は2026年1月31日まで（応募者多数の場合は早期終了する可能性あり）。

■初回1回限定、東京・大阪で「お試し調査」が無料に

Akai探偵事務所では、浮気調査を検討している依頼者が、調査の流れや対応を気軽に確認できるよう、初回1回に限りお試し調査を０円で提供する。

対象エリアは 東京・大阪で、地域によって調査時間が異なるため、詳細については電話またはLINEで確認できる。

お試し調査は簡易調査のため、報告書の作成は原則なしとなるが、調査中に証拠が取得できた場合、11万円（税込）で証拠（報告書）を買い取ることが可能（買取は任意）。

交通費などの諸経費は別途必要となる。

Akai探偵事務所が提供する今回の取り組みは、本調査前に調査内容の透明性を実感してもらうことを目的としたキャンペーンだ。

こうした取り組みを通じて、依頼者が安心して調査を依頼できる環境づくりを進めている。

■お試し調査とは

お試し調査は、Akai探偵事務所が誇る超高感度・長距離対応の撮影技術を体験できる特別プラン。

タワーマンションの撮影や夜間の暗所撮影など、他社では難しい現場でも鮮明な映像を取得できる機材を使用し、その実力を実際に確認できる内容となっている。

特に以下のようなケースで、撮影力を事前に確かめたい方に最適だ。

- タワーマンションなど、長距離からの撮影が必須となる環境- 暗所・夜間など、超高感度撮影が必要となる現場- バレるリスクを下げるため、遠距離からの撮影を希望するケース- 過去に他社へ依頼したが、撮影に失敗した経験がある場合

お試し調査では、世界最強クラスの高感度カメラ「Canon ME20F-SH」や自社ラボで改造した特殊機材などを用い、Akai探偵事務所ならではの撮影品質を体験できる。

調査は「張り込み＋撮影」で行い、簡易調査としての手軽さが特徴。

高額な本調査に申し込む前に、撮影技術の精度を確かめたい人に最も適したプランとなっている。

■キャンペーン概要

・申込期限：2026年1月31日まで

※応募者多数の場合、早期終了する可能性があります

・対象地域：東京・大阪

・お試し調査初回1回のみ無料

・報告書は原則なし（証拠取得時には11万円（税込）で買取可能）

・交通費・諸経費は別途

・調査時間は地域により異なるため、詳細は電話等で問合せが必要

■会社概要

商号 ： 株式会社赤井事務所（浮気調査特化型 Akai探偵事務所）

代表者 ： 代表取締役 継野 勇一

資本金 ： 1,000万円

TEL ： 0120-96-0061（全国24時間受付）

お試し調査０円の対応営業所

東京新宿 ： 東京都新宿区愛住町19-24 アイ・シー・エルビル2F

探偵業届出番号：東京都公安委員会 第30160281号

( https://www.akai-tantei.com/share/tokyo/shinjuku/ )

西東京 ： 東京都小金井市東町5-28-24

探偵業届出番号：東京都公安委員会 第30070181号

( https://www.akai-tantei.com/share/koganei.htm )

大阪東 ： 大阪府大東市赤井1-6-15 駅前ビル3F

探偵業届出番号：大阪府公安委員会 第62075871号

( https://www.akai-tantei.com/share/osaka.htm )

大阪梅田 ： 大阪府大阪市北区西天満3-4-8 フジタビル3F

探偵業届出番号：大阪府公安委員会 第62190349号

( https://www.akai-tantei.com/share/osaka/osaka-shi/ )

会社公式URL： https://www.akai-tantei.com/

会社概要URL： https://www.akai-tantei.com/share/cor.htm