グローバルサウス進出を支援するアイ・シー・ネット、「Startup JAPAN EXPO 2025 in 大阪」に初出展

株式会社 学研ホールディングス

株式会社 学研ホールディングス（東京・品川／代表取締役社長：宮原博昭）のグループ会社、アイ・シー・ネット株式会社（埼玉・さいたま／代表取締役：百田顕児、以下アイ・シー・ネット）は、2025年12月17日（水）・18日（木）にマイドームおおさかで開催されるスタートアップ業界最大級の展示会「Startup JAPAN EXPO 2025 in 大阪」（主催：Eight）に初めてブース出展いたします。

アイ・シー・ネットは、これまで国際協力事業を通じて築いてきたネットワークと知見を活かし、スタートアップの海外展開を支援しています。各国の事情に精通したコンサルタントが、海外展開の挑戦を伴走型でサポートします。

今回のブース出展では、グローバルサウスや開発途上国への進出を目指す企業に向けて、当社が提供するサービスや支援実績をご紹介するとともに、開発途上国でのマーケット開拓や事業展開に関するご相談も承ります。新興国市場での事業展開を検討されているスタートアップの皆さまは、ぜひお気軽に当社ブースへお立ち寄りください。

今回の出展を通じて、ご来場者や出展スタートアップの皆さまとつながり、新たな協業や取り組みが生まれるきっかけとなることを期待しています。

■イベント情報

概要

イベント名称： Startup JAPAN EXPO 2025 in 大阪

日時： 2025年12月17日（水）・18日（木）10:00～17:00（予定）

会場： マイドームおおさか（大阪市中央区）アクセス詳細(https://www.mydome.jp/organizer/access/?code=sj_paid_g_2&utm_source=paid&gad_source=1&gad_campaignid=23232953738&gbraid=0AAAAA9b5wUwug9wm273JQuQ6XmYlaRImu&gclid=CjwKCAiA86_JBhAIEiwA4i9Ju3s_2Eqilo5MkLH959ITPji-szpYnuoMUsm7fKKgr2fFYOesOmd08RoC3aUQAvD_BwE)

※リアル開催（会場での対面開催のみ）

ブース情報

ブース番号： M10-24（2階）

内容：

・海外展開支援サービス・実績の紹介

・グローバルサウス進出に関する個別相談

・来場者・出展者とのネットワーキング、情報交換 など

参加方法

入場は事前登録制です。公式ウェブサイト(https://climbers.eight-event.8card.net/registration/entry/?event=sjexpo&code=sj_paid_g_2&utm_source=paid&gad_source=1&gad_campaignid=23232953738&gbraid=0AAAAA9b5wUwug9wm273JQuQ6XmYlaRImu&gclid=CjwKCAiA86_JBhAIEiwA4i9Ju3s_2Eqilo5MkLH959ITPji-szpYnuoMUsm7fKKgr2fFYOesOmd08RoC3aUQAvD_BwE&_ga=2.118192905.1653315789.1764549794-1233107281.1764205891&_gac=1.19179082.1764549891.CjwKCAiA86_JBhAIEiwA4i9Ju3s_2Eqilo5MkLH959ITPji-szpYnuoMUsm7fKKgr2fFYOesOmd08RoC3aUQAvD_BwE)よりお申し込みください。

・EXPO 参加費： 無料

※事前登録のない方は入場できません

※参加方法の詳細はイベント公式サイトをご確認ください

主催

Eight（Sansan株式会社）

イベント公式ウェブサイト(https://eight-event.8card.net/climbers/startup-japan/?code=sj_paid_g_2&utm_source=paid&gad_source=1&gad_campaignid=23232953738&gbraid=0AAAAA9b5wUwug9wm273JQuQ6XmYlaRImu&gclid=CjwKCAiA86_JBhAIEiwA4i9Ju3s_2Eqilo5MkLH959ITPji-szpYnuoMUsm7fKKgr2fFYOesOmd08RoC3aUQAvD_BwE)

■企業情報

■アイ・シー・ネット株式会社

https://www.icnet.co.jp/

代表取締役：百田 顕児

設立年月日：1993年10月1日

所在住所：〒330-6027 埼玉県さいたま市中央区新都心11-2

明治安田生命さいたま新都心ビル27階

電話番号：048-600-2500（代表）

事業内容：ODA事業、日本企業の海外展開支援、CSR・CSV支援、

人材育成、教育旅行、学研グループの海外展開推進

■株式会社学研ホールディングス（GAKKEN HOLDINGS CO., LTD.）

https://www.gakken.co.jp/

・代表取締役社長：宮原 博昭

・法人設立年月日：1947年3月31日

・資本金：19,817百万円

・売上高：1,991億円、連結子会社：82社（2025年9月期）

東京証券取引所 プライム市場上場（証券コード：9470）

・所在住所：〒141-8510 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・電話番号：03-6431-1001（代表）

・事業内容：1946年創業の教育・医療福祉関連事業を展開する持株会社

教育分野：「学研教室」を始めとする教室・学習塾事業、

学習教材などの出版・コンテンツ事業、

教科書・保育用品などの園・学校事業など

医療福祉分野：サービス付き高齢者向け住宅事業、

認知症グループホーム事業、

保育園・学童などの子育て支援事業など

グローバル：150か国以上で活動・事業展開