こどもに大人気のこどもちゃれんじ「しまじろう」×Cake.jpコラボレーションクッキー缶が12月9日から発売開始！

ケーキ・スイーツ専門通販サイト「Cake.jp（ケーキジェーピー）」を運営する株式会社Cake.jp（本社：東京都新宿区、代表取締役：高橋 優貴）は、こどもちゃれんじのキャラクターである「しまじろう」と初めてコラボレーションしたオリジナルクッキー缶を、2025年12月9日（火）より販売します。

1988年の誕生以来、35年以上にわたって子どもたちに寄り添い、全国の親子に愛され続けている「しまじろう」 。

子どもが日々の生活で出会う“できた！”の瞬間を、やさしく応援してきたしまじろう。

その姿は、いまや日本中の“はじめて”を見守る存在として親しまれています。

12月9日（火）より「しまじろう」をモチーフにしたオリジナルクッキー缶を発売します。しまじろうのおともだちとしても有名な「みみりん」「とりっぴい」「にゃっきい」を形取ったクッキーも入っています。

Cake.jpは「お子様もご家族もいっしょに美味しく召し上がってほしい」という想いから、お子様に大人気の「しまじろう」とのコラボレーションが実現しました。原材料にもこだわり、中に入っているクッキーは「小麦・卵・乳」不使用です。小さなお子様に寄り添った商品を目指し、保存料、香料、着色料も使用しておりません。「ビーツ」「ほうれん草」「かぼちゃ」味のクッキーは、野菜パウダーを使用していますが、野菜が苦手なお子様も食べやすい味にしています。また、小さいお子様でも食べやすいよう、サクッとほろける食感にもこだわりました。

当社は今後も多様化する顧客のニーズをくみ取りながら、商品ラインナップを拡大してまいります。お届けするスイーツを通じて、誕生日や記念日のお祝いのみならず、日常の様々なシーンにおいて、お客様により多くの幸せな時間をご提供してまいります。

商品概要

「しまじろう」クッキー缶

価格 ：単品：3,300円（税込）※送料別

フレーバー：

◆合計：39枚

・しまじろうクッキー(かぼちゃ)・・・4枚

・みみりんクッキー(プレーン)・・・4枚

・とりっぴいクッキー(ほうれん草)・・・4枚

・にゃっきいクッキー(ビーツ)・・・4枚

・ハートクッキー(ビーツ)・・・4枚

・お花クッキー(プレーン)・・・4枚

・お花クッキー(ココア)・・・4枚

・スクエアクッキー(プレーン)・・・5枚

・スクエアクッキー(かぼちゃ)・・・3枚

・スクエアクッキー(ココア)・・・3枚

※「ビーツ」「かぼちゃ」「ほうれん草」については、野菜パウダーを使用しておりますが、野菜が苦手なお子さまも食べやすい味にしております。

販売ページ：https://cake.jp/item/3435127/

こどもちゃれんじ「しまじろう」

https://shimajiro.benesse.ne.jp/

(C) Benesse Corporation ／しまじろう

絵本コラボクッキー缶商品一覧

https://cake.jp/category/sweets/grilled-sweets/cookie/can-cookie/picturebook-can-cookie/

ケーキ・スイーツ専門通販サイト「Cake.jp」とは

2017年1月より、ケーキ・スイーツの専門通販サイト「Cake.jp」を運営。「スイーツで心の温度を上げる」というミッションのもと、自分たちが食べたい、だれかにあげたいと本気で思えるスイーツをお届けしています。現在、会員数150万人、加盟店舗数1,700店舗以上、8,000種類のラインアップを展開。プラットフォーム以上の価値を提供できるよう、テクノロジーを活用した新商品の開発や加盟店へのブランディングサポートなども行っています。

https://cake.jp/

