可愛くて縁起がいい、お正月の『開運グルメ』！　京町家茶房 宗禅にて、冬季限定の新メニュー『福を呼ぶ紅白亀甲餅の白味噌雑煮』を発売!!

京西陣菓匠宗禅有限会社

京都・西陣の上技物あられ処 京西陣 菓匠 宗禅（京都市上京区、代表：山本宗禅） は、併設する「京町家茶房 宗禅」にて、冬季限定の新メニュー 『福を呼ぶ 紅白亀甲餅の白味噌雑煮』を発売いたしました。

築130年の京町家で味わう、京都伝統の西京味噌仕立てのお雑煮に、縁起を象徴する紅白亀甲餅と、日本一小さな宝舟のあられを浮かべた、宗禅ならではの 『開運の一椀』 です。



■ 商品の特徴

『福を呼ぶ 紅白亀甲餅の白味噌雑煮』(税込1,375円)

冬季限定の新メニュー 『福を呼ぶ紅白亀甲餅の白味噌雑煮』(税込1,375円)１. 玄武神社で祈願した「紅白亀甲餅」

紅白のお餅は、玄武神社にて長寿・健康を祈願いただいた特別な餅。

亀の文様は「繁栄・延命長寿・家庭円満」の象徴とされ、

白味噌の中に紅白がふわりと浮かぶ姿は、まさに 『食べる縁起物』 として好評です。

２. 虚空蔵法輪寺の『合格祈願・心願成就』

お雑煮の隠し味には、虚空蔵法輪寺にて祈願いただいた 紅梅 宝舟昆布茶 を使用。

宝舟あられが白味噌にふわりと浮かび、福を運ぶ宝舟として喜ばれています。

３. 宗禅特製・西京味噌仕立て

京都の伝統的な西京味噌に、アクセントとして 和からしを練り合わせ、上品な甘さと深いコクを併せ持つ特製白味噌仕立てに仕上げました。

仕上げには―

・香り高い かつお削り節

・京都ならではの 九条ねぎ

を添え、京町家に立ちのぼる湯気と香りが、寒い京の冬をやさしく温めます。

■ ご家庭用「紅白亀甲餅」も販売中

宗禅特製・西京味噌仕立て。香り高いかつお削り節と京都ならではの九条ねぎで仕上げる逸品●紅白亀甲餅（8枚入り）

価格：1,100円（税別）

お正月のお雑煮やお祝いごとに人気の商品です。

宗禅では、ご家庭のオーブントースターで手軽に焼けるように細工しており、「家でも開運雑煮を楽しみたい」というお客様から喜ばれています。

焼くと亀の形にぷくっとふくらむ可愛いお餅「紅白亀甲餅（8枚入り）」価格：1,100円（税別）「紅白亀甲餅（8枚入り）」は贈り物にも最適「紅白亀甲餅（8枚入り）」は個包装なので配りやすいのも特徴【紅白亀甲餅の上手な焼きかた動画】[動画: https://www.youtube.com/watch?v=H4ORAJvIUX0 ]

・紅白亀甲餅詳細ページ(https://souzen.co.jp/d/kkm_story.html)(商品の詳細はこちら)

■ 全国企画『食卓に福来る紅白亀甲餅コンテスト』開催

日本全国の『お雑煮文化』を応援する企画としてコンテストを開催。紅白亀甲餅を使って食卓に福来るコンテスト １.フォト部門 ２.動画部門、開催中!投稿イメージ

お雑煮やお正月料理だけに限らず、日々の食卓の中でぷっくり膨らんだ紅白亀甲餅の姿や、ユニークな盛り付け・器・しつらえが伝わる写真「家族の笑顔」が伝わる短尺動画が高評価です。

■応募方法

投稿例1投稿例2投稿例3投稿例４

ハッシュタグ #食卓に福来る紅白亀甲餅 を付けてSNSに投稿。

地域ならではの雑煮文化や、紅白亀甲餅を使った『幸せの一椀』を広く募集しております。

優秀作品は2月上旬に公式に発表予定。

詳しくは下記HPにて!

紅白亀甲餅を使って 食卓に福来る コンテスト(https://souzen.co.jp/d/kkm_contest25b.html)

■ 販売店舗

⚫︎京町家茶房宗禅（カフェ）

営業時間：11:30～18:00（ラストオーダー：17:30）

⚫︎京西陣菓匠宗禅（物販）

営業時間：10:30～18:00

京都市上京区 寺之内通浄福寺東角 東角

■ 会社概要

築130年。本格的織屋建ての京の町家でほっこりとした時間を楽しめる京町家カフェゆったりとくつろぎのひと時をお楽しみいただけるよう座り心地の良いソファをレイアウト。

京西陣 菓匠 宗禅（そうぜん）

所在地：京都市上京区寺之内通浄福寺東角 東角

代表者：山本 宗禅

事業内容：京菓子製造、カフェ運営、体験型食文化事業

・京町家茶房宗禅 公式HP(https://souzen.co.jp/c/cafe)

・紅白亀甲餅販売ページ(https://souzen.co.jp/c/kkm/go_ka_726)(商品購入はこちら)

■ 本件お問い合わせ先

京西陣菓匠宗禅 広報担当：山本 忍

TEL：0120-040-009

MAIL：office@souzen.co.jp