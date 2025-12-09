ストリートパジャマブランド「Chill ST」12月10日(水)よりオリジナルロゴ刺繡キャップ発売

株式会社オアシスライフスタイルグループ

株式会社オアシスライフスタイルグループ (所在地：東京都千代田区)が運営するストリートパジャマブランド「Chill ST/チルストリート」(以下Chill ST)は、コットン100%のオリジナルロゴキャップ「Cotton Twill Logo Cap」を、12月10日(水)よりChill ST OMOTESANDO HILLS Flagship StoreおよびChill ST公式オンラインストアにて発売いたします。

今年5月にローンチした「Chill ST」は、 “ストリート×パジャマ”をコンセプトに誕生しました。ヨガウェアを日常着と広げた「アスレジャー」に続き、パジャマをストリートファッションとして楽しむ「ストリートパジャマ」という新しいジャンルを創出し、幅広い世代のライフスタイル、特に「忙しい日常でも心地よく、スマートに過ごしたい」という現代人のニーズに寄り添うアイテムを展開しています。

今回、Chill STご愛用者から “ストリートパジャマに合うキャップが欲しい” という声が多数寄せられたことを受け、初のオリジナルキャップを製作いたしました。Cotton Twill Logo Capは、コットン100％のコットンツイル生地を使用し、フロントにはChill STを象徴するロゴ刺繍を同色で配置。主張しすぎないデザインで、どんなスタイリングにも取り入れやすい汎用性を追求しました。また、ブランドカラーのピスネームをアクセントに効かせて 、Chill STらしいストリートのエッセンスを添えました。背面は、スライドバックル仕様でサイズ調整も簡単。Cloud PileシリーズやSmooth Tech Knitシリーズをはじめ、Chill STの全アイテムと親和性の高い仕上がりとなっています。

Chill STでは今後も、“街でも部屋でも着られる”ウェアを軸に、街でのスタイリングを広げるアクセサリーも順次展開していきます。

■Cotton Twill Logo Cap 詳細

商品名：Cotton Twill Logo Cap

カラー：ブラック/ネイビー/モカ/ホワイト

サイズ：FREE

価格：\5,800(税込)

特徴：コットン100％のコットンツイル生地を使用したキャップ。

■Chill ST OMOTESANDO HILLS Flagship Store 詳細

営業時間：11:00～20:00

住所：東京都渋谷区神宮前4-12-10 表参道ヒルズ 本館B2F

■会社概要

会社名：株式会社オアシスライフスタイルグループ

代表者：関谷有三

所在地：〒102-0083 東京都千代田区麹町3丁目5-17晴花ビル3F

｜Chill STオンラインストア：https://chill-st.com/(https://chill-st.com/)