【栄光リンクスタディ】新小学5・6年生対象の新コース「東大エレメンタリーコース」、2026年2月開講！

株式会社増進会ホールディングス（Ｚ会グループ）のグループ会社、株式会社栄光（本社：東京都千代田区 代表取締役社長：下田勝昭）が運営するオンライン進学塾「EIKOH LiNKSTUDY（栄光リンクスタディ）」は、新小学5・6年生対象の新コース「東大エレメンタリーコース」を2026年2月に開講します。思考力・表現力・知識力を徹底的に鍛える特別コースで、東京大学をはじめとする最難関大学の入試に必要な素養を早期から育みます。

東大エレメンタリーコースとは

詳細を見る :https://www.eikoh-link-study.com/t-elementary/

「EIKOH LiNKSTUDY（栄光リンクスタディ）」は、中学・高校・大学受験対策のオンライン進学塾です。2026年2月より、小学5・6年生を対象とした新コース「東大エレメンタリーコース」を開講します。公立中高一貫校の受検を希望する、または、難関高校受験に向けて学校よりも難度の高い問題に取り組みたい生徒のための特別コースです。

本コースでは、公立中高一貫校受検対策の問題集を主教材として使用します。公立中高一貫校の入学者選抜で行われる適性検査では、複数の教科の知識を横断的に活用し、論理的に考える力や表現する力が求められます。適切に情報を読み取り、考えなければ解けない問題に取り組むことで、知識のインプットにとどまらない「本質的な学び」を提供し、公立中高一貫校受検はもちろん、難関高校受験にも通用する思考力・表現力を養います。さらに、その先の大学受験も見据えて、東京大学をはじめとする最難関大学の合格に必要な素養を早期から育みます。

東大エレメンタリーコースが大切にする 『３つの柱』

思考力 -考える楽しさを学ぶ授業-

東京大学合格には、知識の詰め込みではなく、物事の本質を問う「思考力」が不可欠です。小学生の段階から、「なぜ？」を深く掘り下げて答えにたどり着くという楽しさを体感できるよう指導します。この経験が、将来の最難関大学受験を突破するための強固な土台となります。

表現力 -積極的な発言を促す指導-

難関高校・大学入試では、自分の考えを論理的に説明する力が問われます。本コースでは、間違いを恐れずに発言し、思考を「言葉にする」訓練を重ねます。対話型の授業を通じて、自分の意見を明確に伝え、主体的に学ぶ姿勢を早期から育みます。

知識力 -忍耐強く取り組む力の醸成-

最難関大学の入試問題は、すぐに答えが出るものではありません。解法の思いつかない問題に向き合うときに大切なのは、これまで身につけた「知識力」です。多岐に渡る知識を習得する学習を通じて、長期的な目標達成に必要となる強い精神力を醸成します。

時間割・授業の流れ

本コースは、「映像配信型授業」と「少人数双方向授業」を組み合わせた講座です。映像配信型授業で知識をインプットしたのち、少人数双方向授業で知識の定着や応用力を確認します。

映像配信型授業：45分×週2コマ

主に知識のインプット目的とした映像授業で、少人数双方向授業の前に受講します。ご自身のスケジュールに合わせて視聴することができます。

少人数双方向授業：45分×週5コマ（3科の場合）

映像配信型授業と同一の講師が担当する、Zoomを使用した少人数の授業です。事前に視聴した映像配信型授業の内容をもとに、コミュニケーションを重視した対話型の授業を展開します。

時間割（2026年2月より。年度により時間割が変更となる可能性があります。）講座概要

＜開講開始月＞

2026年2月

＜対象＞

新小学5・6年生（現小学4・5年生）

＜科目＞

理系（算数・理科）、文系（国語・社会）、英語

＜授業時間＞

・3科（理系、文系、英語）の場合

映像配信型授業：45分×週2コマ／少人数双方向授業：45分×週5コマ

・2科（理系、文系）の場合

映像配信型授業：45分×週2コマ／少人数双方向授業：45分×週4コマ

＜月謝＞（税込）

小学5年生 3科セット：31,900円 2科セット：25,300円

小学6年生 3科セット：34,100円 2科セット：25,300円

※月謝のほか、入塾金、教材費等がかかります。

東大エレメンタリーコース担当講師

代市 亮：理系（算数・理科）担当

理系教科である算数や理科では、計算の根拠となる公式や、様々な事柄や名称などを暗記することはもちろん必要ですが、原理や原則を理解することは暗記同様またはそれ以上に重要となります。そして、受験勉強において、暗記が理解を助け、理解が暗記を助けます。映像授業やライブ授業を通じて、暗記と理解のバランスを意識しながら、みなさんの学力向上と志望校合格へと導きます。

石川 貴裕：文系（国語・社会）

文章や資料には、相手にわかりやすく伝えるために施された表現や工夫があります。それらを論理的に読み取り、自分の考えをわかりやすく表現することを通じて、科目を超えた学力を身につけ、学ぶことを楽しみましょう。

黒田 裕史：英語

英語を聞いたり、話したりすることは、相手の考えを知り、自分の考えや気持ちを伝え合うことにつながります。そこからコミュニケーションの面白さや重要性を実感することができるのです。外国語ですから間違いなど恐れる必要はありません。積極的に経験を積み重ねて、英語の基礎力を養っていきましょう。

2026年1月開催！1Day体験会

2026年2月の開講に先立ち、「東大エレメンタリーコース」の１Day体験会（開講説明会、授業体験会）を開催します。

■開講説明会

小学4・5年生（新小学5・6年生）の保護者を対象に、担当講師がコースの詳細やカリキュラム等をご説明します。

＜日時＞

2026年1月10日（土）14:00～15:00

＜対象＞

新小学5・6年生（小学4・5年生）とその保護者

＜形式＞

Zoomを利用したオンライン開催

＜費用＞

無料

＜ご準備いただくもの＞

PCまたはタブレット端末

＜申し込み締切＞

2026年1月8日（金）

■授業体験会

本コースの授業を体験できる企画です。事前に映像配信型授業（理系・文系各20分）を視聴した後、課題に取り組みます。体験会当日は担当講師による少人数双方向授業（理系・文系・英語）を受講します。

授業体験会受講の流れ

＜日時＞

2026年1月24日（土）14:00～16:10

＜対象＞

新小学5・6年生（小学4・5年生）

＜形式＞

Zoomを利用したオンライン開催

＜費用＞

無料

＜ご準備いただくもの＞

PCまたはタブレット端末、ノート、筆記用具

＜申し込み締切＞

2026年1月22日（金）

開講説明会・授業体験会のお申し込み :https://www.eikoh-link-study.com/event/tdel_trial/

EIKOH LiNKSTUDY（栄光リンクスタディ）

EIKOH LiNKSTUDY（栄光リンクスタディ）は、「全国の生徒へ、全員の第一志望へ」をブランドプロミスに、中学・高校・大学受験指導を行うオンライン専門進学塾です。年長から高校3年生を対象に、受験対策のほか、内部進学対策や定期テスト対策など、一人ひとりの目標・目的に合わせた様々なコースを、グループ指導・個別指導で提供しています。

独自のオンライン双方向型授業と家庭学習をサポートする学習管理システムで、合格力を鍛える「最高品質のオンライン授業」を提供します。

栄光リンクスタディ :https://www.eikoh-link-study.com/

株式会社栄光 会社概要

中学受験、高校受験対策の進学塾「栄光ゼミナール」や個別指導で目標達成へ導く学習塾「栄光の個別ビザビ」、大学受験対策塾「大学受験ナビオ」等を、首都圏を中心に展開。国内屈指の規模を持つ進学塾として多くの塾生をお預かりしています。また、オンライン授業に特化した中学・高校・大学受験指導の進学塾「EIKOH LiNKSTUDY」を開講。生徒の学ぶ意欲を引出し、自ら学ぶ姿勢を育てることはもちろん、豊富なデータや経験を活かして効果的に指導を行い、中学受験・高校受験・大学受験合格へ導きます。

また、科学実験専門教室やロボット・プログラミング教室のＳＴＥＭ教育事業も行っています。

本社：東京都千代田区富士見二丁目11番11号

代表：代表取締役社長 下田勝昭

設立：1980年7月

