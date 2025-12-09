「ロサンゼルス・ドジャース プレミアムフレーム切手セット」のお申込み受付開始
株式会社郵便局物販サービス（東京都江東区、代表取締役社長 荒若 仁）は、メジャーリーグベースボール ワールドシリーズで連覇を成し遂げたロサンゼルス・ドジャースの「ロサンゼルス・ドジャース プレミアムフレーム切手セット」のお申込み受付を、2025年12月12日（金）から全国の郵便局（一部の簡易郵便局は除く）および郵便局のネットショップで開始します。
2025年メジャーリーグベースボール ワールドシリーズにおいて全7試合の死闘を制し、連覇を成し遂げたロサンゼルス・ドジャースの記憶に残る劇的なシーンをデザインした「フレーム切手」、「プレミアムホルダー」および「大型ポストカード」をセットにした、ロサンゼルス・ドジャースで活躍する選手達の魅力が詰まった商品となっておりますので、この機会にぜひお買い求めください。
商品デザイン（予定）
フレーム切手
プレミアムホルダー
【表面】
【裏面】
大型ポストカード
Major League Baseball trademarks and copyrights are used with permission of Major League Baseball. Visit MLB.com.
Officially Licensed Product of MLB Players, Inc.
※ 商品デザインおよび画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。
※「フレーム切手」は日本郵便株式会社の登録商標です。
商品概要
商品名
ロサンゼルス・ドジャース プレミアムフレーム切手セット
商品価格
1個お申込み：8,470円（送料・消費税込）
2個セットお申込み：16,170円（送料・消費税込）
3個セットお申込み：23,870円（送料・消費税込）
申込受付期間
〔1回目〕2025年12月12日（金）から2026年1月29日（木）まで
※郵便局のネットショップでのお申込みは、2025年12月12日（金）正午から2026年1月29日（木）23時59分まで
〔2回目〕2026年1月30日（金）から2026年2月27日（金）まで
※郵便局のネットショップでのお申込みは、2026年1月30日（金）0時から2026年2月27日（金）23時59分まで
お届け期間
〔1回目〕2026年4月11日（土）から2週間以内にお届け
〔2回目〕2026年5月16日（土）から2週間以内にお届け
商品内容
フレーム切手（110円切手（シールタイプ）10枚）×1シート
プレミアムホルダー×1個
大型ポストカード×8枚
お申込み方法
（1）全国の郵便局（一部の簡易郵便局は除く）
窓口などに設置した「カタログ販売申込書（一般用A）」に必要事項をご記入の上、代金を添えて窓口へご提出ください。
窓口備え付けのタブレットでもお申し込みいただけます。
（2）郵便局のネットショップ（https://www.shop.post.japanpost.jp/shop/a/apress20251212-02/）
お申込みにあたっては、「郵便局のネットショップ」の会員登録が必要です。
その他
・本商品は受注生産につき、申込受付期間内にお申込みいただいた方全員に商品をお届けいたします。
なお、解約・変更はお受けいたしかねます。
・順次商品をお届けするため、お届けまでお時間をいただくことがあります。
お問い合わせ
【報道関係の方のお問い合わせ先】
株式会社郵便局物販サービス
商品部
電話：（直通）03-6738-3470
月曜～金曜 9:00～17:00
メールアドレス： hishoku@jp-ts.jp
【お客さまのお問い合わせ先】
株式会社郵便局物販サービス
郵便局カタログ販売センター
電話：（フリーダイヤル）0120-92-2310
月曜～金曜 9:00～19:00
土・祝休日・12/29～1/3 9:00～17:00