【キャリアカウンセラー400人が選出】12月のおすすめ講座ランキングを発表！1位は医療事務講座 景気の変動に左右されにくい医療業界での安定したキャリアに注目が集まる

ヒューマンホールディングス株式会社

教育事業を展開するヒューマンアカデミー株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役：今堀健治、以下「当社」）の社会人教育事業「資格取得・就転職の総合校 ヒューマンアカデミー」は、社会人向けスクールで提供している全300以上の講座のラインナップから、2025年12月のおすすめ講座ランキングTOP15をまとめました。

【本件のポイント】

●経験豊富なキャリアカウンセラー400人が選ぶ12月のおすすめ講座人気ランキングTOP15を発表

●1位は、安定した需要があり、未経験からでも挑戦しやすい職種の医療事務講座

●この時期に学び始めることで、3月に学習を終え、資格取得を経て、4月の新年度からの就職・転職に最も良いタイミングで準備が完了することで、カウンセラーからも推奨

【資格取得・就転職のヒューマンアカデミー 2025年12月おすすめ講座ランキングTOP15】

※ヒューマンアカデミー株式会社のキャリアカウンセラー400人による投票結果

※通学講座・通信講座を含めた全300以上の講座ラインナップから選定

【ランキング解説・ピックアップ講座】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/5089/table/1961_1_9808e3cbdc5ab58a8d8c40518e148945.jpg?v=202512091229 ]

1位は医療事務講座！長期的に安定したキャリアを築けることで、学習開始時期である12月に注目。

超高齢社会の到来により、医療事務の役割は受付から会計、そして専門性の高い診療報酬請求（レセプト作成）に至るまで、もはや社会に不可欠な専門職となっています。この確かな需要を背景に、キャリアを圧倒的に有利に進めるための「資格」取得は、実務経験ゼロからでも採用を勝ち取るための強力なパスポートです。さらに、全国津々浦々に医療機関があるため、人生の転機となる引っ越しやライフスタイルの変化があっても、「仕事に困らない」揺るぎない安心感と長期にわたる安定したキャリアをもたらします。本講座は全学習内容が eラーニングで楽しく学べることが特徴です。だから挫折せずに最後まで続けられます。過去問題を分析して開発した模擬問題をオンラインで解くことで資格試験本番も万全になります。

【解説者】 ヒューマンアカデミー株式会社 キャリアカウンセラー 金城 ゆかり

国家資格キャリアコンサルタント資格保有

ヒューマンアカデミーにて18年以上にわたり社会人向けスクールに従事し、これまでに6,500名を超えるお客様のキャリアカウンセリングを担当。

個々の目標やスキルに合わせた最適な学びを提案し、多くの方々のキャリアアップやスキル習得をサポート。豊富な経験と専門的な視点から、受講者一人ひとりの未来を後押ししている。自身も日商簿記や保育士、第一種衛生管理者試験の他、数多くの資格を保有。仕事に全力を注ぎながらも、育児にも精一杯向き合い、日々奮闘中。

【ヒューマンアカデミーのキャリアコンサルタント養成講座の紹介】

医療事務講座 https://haec.athuman.com/shop/g/g1245T073/(https://haec.athuman.com/shop/g/g1245T073/?code=210095)

当社の医療事務講座は、全単元がeラーニングでスキマ時間で気軽に学ぶことができます。当講座では全単元を人気講師がわかりやすく解説するため、スマートフォン等で動画を見るだけでも充分必要なスキルを身につけることができます。未経験で医療事務の仕事に転職したい方に最適な講座です。全国医療福祉教育協会の「医療事務認定実務者(R)試験」の取得に対応しており、医療業界で目指すキャリアに最適な学習ができることも大きな魅力です。またヒューマングループ内の人材紹介会社「ヒューマンリソシア」と連携して、「派遣社員／期間雇用社員」または「正職員（専門職）」としての就職をサポートする「キャリアアップサポート制度」を用意しており、医療に特化した専任コーディネーターからのアドバイスを受けることができるため、未経験からスタートした多くの修了生の方がこの制度を利用して、医療業界への就職を成功させています。

【関連コースの一例】

・医科2級医療事務実務能力認定試験対策講座

・認定医師秘書（医師事務作業補助者）講座

・医療事務コンピュータ講座

・電子カルテオペレーション講座

・登録販売者講座 など

【講座開発担当者からのコメント】

ますますニーズが高まる職種。資格試験合格に対応した実践的なカリキュラムにこだわりました。

本講座は医療事務の重要な仕事である「毎日の患者応対」と「毎月の診療報酬請求業務」を基本から学べる通信講座です。長年医療業界で活躍している主任講師が講座の企画から教材執筆、eラーニング講義、編集チェック等こまかいところまで担当しており、スマートフォン等で1単元平均10分弱の講義映像でテキストを解説する形式なので、スキマ時間を有効活用して学ぶことができます。

また「初診」「再診」「在宅医療」「注射」といった区分別問題70問、外来カルテ問題11問、入院カルテ問題3問のレセプト作成問題とオンラインセミナーを通して、レセコンソフトを使わずとも外来と入院の基本的なレセプトを作成するスキルが身につくことも特徴です。手書きでレセプト作成を学習することで算定ルール、診療点数のしくみ、医療保険制度が理解でき、レセコンソフトのエラー等に対応できるスキルが自然と身につきます。受講中のどのタイミングでも受験申込から在宅受験、結果発表まで最短約2か月で全国医療福祉教育協会の「医療事務認定実務者(R)試験」合格が目指せます。さらに「嚥下障害」「咽頭」といった医療の現場で目にする難読漢字の読み方をスマートフォン等で学習できるため、実務に必要な知識を無理なく習得できます。

（ヒューマンアカデミー 講座開発担当：永山朋弘）

■ヒューマンアカデミーについて https://manabu.athuman.com/

ヒューマンアカデミーは、学びの面白さを提供する「Edutainment Company」として、1985 年の創設以来、時代や社会の変化にあわせながら800以上の講座を編成しました。未就学児童から中高生・大学生・社会人・シニア層とあらゆるライフステージにおけるSTEAM教育やリスキリング、学び直しの支援を行っています。

さらに、独自の「ヒューマンアカデミーGIGAスクール構想」を推進し、学習支援プラットフォーム「assist」を開発。SELFingサポートカウンセラーと講師が、個別に学習目的や目標にあわせた進捗管理や相談などの学習サポートをします。私たちは、常に最先端の教育手法やテクノロジーを取り入れ、学びの喜びを追求し、最高水準の教育サービスを提供していきます。

■ヒューマングループについて https://www.athuman.com/

ヒューマングループは、教育事業を中核に、人材、介護、保育、IT、美容、スポーツと多岐にわたる事業を展開し、2025年4月に創業40周年を迎えました。1985年の創業以来「為世為人（いせいいじん）」を経営理念に掲げ、各事業の強みを生かし、連携しながらシナジーを最大限に発揮する独自のビジネスモデルにより、国内340拠点以上、海外4カ国5法人のネットワークでお客様に質の高いサービスを提供しています。

ヒューマンホールディングスは、日本リスキリングコンソーシアムの後援パートナーです。

●ヒューマンホールディングス ウェブサイト：https://www.athuman.com/

ヒューマンアカデミー株式会社概要

代表者：代表取締役 今堀 健治

所在地：東京都新宿区西新宿7-5-25 西新宿プライムスクエア1階

設立：2010年4月

資本金：1,000万円

URL：https://manabu.athuman.com/