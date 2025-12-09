レノボ、ポータブルゲーミングPC の最新モデルを発表多彩なプレイスタイルに対応する「Legion Go Gen 2」と、気軽に楽しめる「Legion Go S」の2モデル

レノボ・ジャパン合同会社

レノボ・ジャパン合同会社（本社東京都千代田区、代表取締役社長 檜山太郎、以下レノボ）は本日、ポータブルゲーミングPC「Lenovo Legion Go Gen 2」と「Lenovo Legion Go S」の2モデルを発表しました。ゲームのプレイスタイルが多様化する中、ユーザーが自身の遊び方に合わせて選べる操作性と携行性を重視した、新モデルをラインアップに追加。ゲームランチャ

ー機能や設定を統合的に管理できるLegion Spaceに対応し、PCゲームやクラウドゲームなど幅広いタイトルを手軽かつ本格的に楽しめます。

多彩なプレイスタイルに対応する「Lenovo Legion Go Gen 2」

Lenovo Legion Go Gen 2は、着脱式のTrueStrikeコントローラーを採用し、モバイルから据え置きまで多彩なプレイスタイルに対応するモデルです。コントローラーの接続部は、前世代モデルから構造が最適化され、よりスムーズに着脱できるようになりました。背面にはキックスタンドを備え、テーブルに置いて自由な角度でプレイ可能です。さらに専用ドックに接続することで、外部ディスプレイや周辺機器との組み合わせも自在です。

Lenovo Legion Go Gen 2

ディスプレイにはLenovo PureSight Gaming OLEDを採用し、高コントラストで滑らかな映像表現が実現。プロセッサはAMD Ryzen(TM) Z2 Extremeを採用、Radeon 890Mグラフィックスとの組み合わせにより幅広いゲームタイトルを快適に楽しめます。最大32GBのLPDDR5Xメモリや高速PCIe Gen4 SSD、74Whバッテリーを搭載し、携帯型ながら本格的なパフォーマンスを備えます。指紋認証リーダーによりスムーズかつセキュアにログインでき、microSDカード（最大2TB）による外部ストレージにも対応。PC Game Pass（3ヵ月）と専用ケースが付属します。

Legion Go Gen 2

気軽にゲームを楽しめるコンパクトモデル「Lenovo Legion Go S」

Lenovo Legion Go Sは、気軽にゲームを楽しめる操作性と携帯性を重視したモデルです。約740gの軽量な筐体は長時間のプレイでも扱いやすい形状で、持ちやすさに配慮しました。スピーカーは本体前面に配置され、音がユーザーに直接伝わるため、臨場感あふれるサウンド体験を提供します。本体上部の左右トリガーはストローク調整に対応し、アクションやレースゲームなどプレイジャンルに合わせ、ユーザー好みにカスタマイズできます。

プロセッサにはAMD Ryzen(TM) Z2 Go、メモリは16GB LPDDR5X、ストレージは512GB SSDを搭載。55.5WhバッテリーはSuper Rapid Chargeに対応し、短時間での充電が可能となっています。microSDカード（最大2TB）による外部ストレージにも対応、PC Game Pass（3ヵ月）が付属します。

Legion Go S

【Lenovo Legion Go Gen 2：主な仕様】

・OS：Windows 11 Home

・プロセッサ：AMD Ryzen(TM) Z2 Extreme

・メモリ：32GB（LPDDR5X、最大8533MHz）

・ストレージ：最大1TB SSD（PCIe Gen4）

・ディスプレイ：8.8型 OLED（1920×1200）、144Hz、10点タッチ

・インターフェース：USB Type-C（USB4）×2、microSDカードリーダー、マイクロホン／ヘッドホン・コンボジャック

・バッテリー：74Wh（Rapid Charge Pro対応）

・本体寸法：約295.6×136.7×42.25mm（本体＋コントローラー）

・本体質量：約920g

・付属物：専用ケース、PC Game Pass（3ヵ月）

・価格：オープン（注）

・発売日：12月12日（金）

【Lenovo Legion Go S：主な仕様】

・OS：Windows 11 Home

・プロセッサ：AMD Ryzen(TM) Z2 Go

・メモリ：16GB（LPDDR5X 7500MHz）

・ストレージ：512GB SSD（PCIe Gen4）

・ディスプレイ：8.0型 WUXGA（1920×1200）、120Hz

・インターフェース：USB Type-C（USB4）×2、microSDカードリーダー、マイクロホン／ヘッドホン・コンボジャック

・バッテリー：55.5Wh（Super Rapid Charge対応）

・本体寸法：約299×127.55×43.4mm

・本体質量：約740g

・付属物：PC Game Pass（3ヵ月）

・価格：オープン（注）

・発売日：12月12日（金）

（注）この商品は一部店舗での取り扱い、メーカー指定価格での販売となります。

【製品詳細】

Lenovo Legion Go Gen 2（レノボ レギオン ゴー ジェン ツー）

URL：https://www.lenovo.com/jp/ja/p/handheld/legion-go-gen-2/len106g0004

Lenovo Legion Go S（レノボ レギオン ゴー エス）

URL：https://www.lenovo.com/jp/ja/p/handheld/legion-go-s/len106g0002

特別イベント「Lenovo Legion Gaming Pop-Up」開催のお知らせ

新しいLenovo Legion Goシリーズを含むLegionシリーズを体験できるポップアップイベント「Lenovo Legion Gaming Pop-Up」を開催します。Legionの冷却性能と静音性にフォーカスしたコンテンツや、アクセサリーまで含めた現行ラインナップのタッチ＆トライと試遊、インフルエンサーによる1日店長企画、ご来場の方へのプレゼント企画など、Legionブランドの世界観を存分にご体感いただけます。

詳細は、後日Legion公式Xアカウント（@LEGION_JP）でお知らせいたします。

【開催概要】

・会場：LIFORK AKIHABARA II（東京都千代田区外神田3-13-2 秋葉原TMOビル 1F）

・開催日時：12月22日（月）～28日（日） 12:00～20:00

※12月22（月）は13:30～17:00、12月28日（日） は11:00～17:00

Lenovo、 Legionは、Lenovoの商標です。

その他の製品名および会社名は、それぞれ各社の商標または登録商標です。