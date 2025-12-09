SBI損保、「エコノミクス甲子園」大分大会を主催、県内の高校生が金融経済の知識を競い熱戦！

SBIインシュアランスグループ株式会社

SBI損害保険株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：小野尚、以下「SBI損保」）は、2025年12月7日（日）にホテル日航大分オアシスタワーにて、「第20回全国高校生金融経済クイズ選手権『エコノミクス甲子園』大分大会（以下、「本大会」）」を開催いたしました。事前に配布された教材で税や保険について学んだ県内の高校生の皆さんが、熱戦を繰り広げ、全国大会出場校が決定いたしました。

本大会は、認定NPO法人 金融知力普及協会（本社：東京都中央区、理事長：金子昌資）が高校生の金融リテラシー向上のために主催する「第20回全国高校生金融経済クイズ選手権『エコノミクス甲子園』」の地方大会の一つです。SBI損保は、金融リテラシーを修得することの重要性がますます高まる中、将来を担う高校生の皆さんに楽しみながら正しいお金の知識を学んでいただくこと、また、経済の仕組みについての理解を深めることでより豊かな生活やより良い社会づくりに向け主体的に行動していただけるようになることを目指し、2022年から大分大会を主催しています。

今年は、他校の生徒の皆さんと直接交流することで視野を広げてほしいという思いから、3年ぶりに対面形式による大会を開催いたしました。県内の高校に通う20名の皆さんがそれぞれ2名1チームでエントリーし、税や保険などの金融経済に関する筆記クイズ、早押しクイズなどに挑戦し、上位６チームが決勝ラウンドに進みました。決勝ラウンドはアイドルビジネスをテーマに、各チームがアイドルユニットとして、ファンの数を増やしながら最終的に売上高の大きさを競うゲームを行いました。ボードクイズの形式で行われ、クイズに正解すると、売り上げをとるか、ファンを増やすか、どちらを選択するかを戦略的に考えてもらう内容となっており、各チームはそれぞれ独自の戦略を取りながら熱戦が繰り広げられ、大分県立別府翔青高校のカボスパラダイスチームが見事優勝を勝ち取りました。カボスパラダイスチームチームのお二人は、2026年2月21日（土）～22日（日）に東京で開催されるエコノミクス甲子園全国大会において、大分県代表として、各地方大会の優勝チームと戦います。

SBI損保は今後も、将来を担う世代の育成・支援は社会全体にとって重要な課題であるという認識のもと、金融機関として培ってきたノウハウや経営資源を活用し、地方公共団体、教育機関等とも積極的に連携しながら、次世代の金融リテラシーの修得・向上活動に尽力してまいります。

【来賓コメント】

■株式会社サンリオエンターテイメント 取締役 木原健太郎さま

当社は2024年12月に大分県と包括連携協定を締結し、大分県の地域活性化を目指して「こどもが健やかに生まれ育つ温かい社会づくりに関すること」や「大学等との連携による地域の活性化に関すること」などで相互の連携を図っています。また、私は第1回エコノミクス甲子園のOBでもあり、高校生のころに金融経済に関心を持ち自発的に考え学んだ経験が、現在の生活や仕事でも大いに役立っています。皆さまも、金融や経済に関する知識はもちろん、未来を考える力や挑戦する心も育んでいただければと思います。今大会を通じて得た学びの楽しさや気づきが、これからの皆さまの人生や社会を豊かにする土台となること、そしてより良い未来に向けて一歩を踏み出す勇気となることを願っています。

■株式会社大分フットボールクラブ 代表取締役社長 小澤正風さま

当社が運営するサッカークラブ「大分トリニータ」は、「サッカーを通じて、大分の活力に貢献する」というクラブ理念を掲げています。今大会の競技はサッカーではなくクイズでしたが、大分の未来を担う高校生の皆さまが切磋琢磨しながら感動や笑顔、誇りを共有している姿は、まさに「大分の活力」であると感じました。また、「チームワーク」や「戦略」、「挑戦」はサッカーの試合でも大切なキーワードですが、今大会でも非常に印象に残りました。今大会を通じて深めた金融経済の知識や、友人と支えあい勝利を目指した経験は、必ず皆さまの財産になるはずです。ぜひこの経験を生かし、ご自身の未来を切り拓くとともに、これからの社会をリードする存在になってもらいたいです。



【第20回全国高校生金融経済クイズ選手権「エコノミクス甲子園」大分大会】

