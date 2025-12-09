新千歳空港でキャンピングカーレンタル開始｜冬の北海道周遊を快適に。1万円分のアクティビティ特典キャンペーン

株式会社Moving Inn

株式会社Moving Inn（北海道広尾郡大樹町）は、2025年12月9日より新千歳空港でのキャンピングカー受け渡しサービスを開始します。従来は「とかち帯広空港」のみでしたが、北海道最大の玄関口である新千歳空港から直接レンタルできるようになり、旅の自由度が大幅に向上しました。



帯広空港からのレンタカー予約ページは、こちらからお願いします。

レンタカー予約ページURL : https://moving-inn.com/rentalcar





開始を記念し、2泊以上ご利用のお客様へ「ノース スノーランド in 千歳」で使えるスノーアクティビティ1万円分（2名様分）をプレゼントする期間限定キャンペーンを実施します。

新千歳空港でキャンピングカーレンタル開始した背景

北海道の旅は、新千歳空港を起点に行動を始める旅行者が大多数を占めています。

一方、当社のキャンピングカーレンタルは「とかち帯広空港」での受け渡しに限定していたため、お客様からは

- 「新千歳空港に到着後、そのまま車を借りて十勝へ向かいたい」- 「千歳発で北海道を周遊したい」

といった声が国内外から数多く寄せられていました。

特に海外・道外からの旅行者は、到着後すぐに旅を開始できる移動の自由度を重視しており、空港発のキャンピングカー利用を求めるニーズをたくさん頂いていました。

こうした背景を踏まえ、より柔軟で快適な北海道旅行を提供するため、この度、新千歳空港でのレンタカーサービス開始を決定いたしました。

キャンペーン概要

期間

2025年12月9日～2026年3月5日

対象

新千歳空港で HIACE CA を2泊以上レンタルされたお客様

特典

ノース スノーランド in 千歳で使えるスノーアクティビティ10,000円分をもれなくプレゼント



現地でお好みのアクティビティをお選びいただけます。

セットプランがおすすめです。 おひとり様 大人6,000円 小学生3,800円

※入場料、チューブスライダー、ミニスノーモービル、4輪バギー、スノーラフティング含む

※詳しくはこちらの価格表をご覧ください。

※ご利用金額が10,000円を超えた分は、当日、お客様自身でお支払いください。

ノース スノーランド in 千歳について

ノース スノーランド in 千歳は、新千歳空港から約15分の距離にある冬季限定のレジャー施設です。スノーモービルやチューブ滑りなど、北海道の冬を気軽に楽しめる多様なアクティビティが揃っています。

住所：北海道千歳蘭越26番地（ザ・ノースカントリーゴルフクラブ内）

TEL：0123-27-2121

※千歳空港レンタカー受け渡し場所から車で約15分

新千歳空港から始まる“移動するホテル”の旅

新千歳空港に到着してすぐに旅が始まることで、札幌・富良野・美瑛・十勝まで、北海道の景色を縦断する周遊旅が可能になります。

Moving Innのキャンピングカーが提供する体験- HIACE CAで車内は常に暖かい快適空間- シモンズ製マットレスで長旅でも疲れにくい- テーブル、ランタン、ガスコンロなどキャンプギア一式を標準装備- 無料の旅程サポートで「札幌 → 美瑛 → 富良野 → 十勝」など理想のルートを提案- 車そのものが“移動するホテル”となり、旅先で滞在する時間の質が変わるHIACE CAとは

車内の快適な寝室に加え、ルーフテントは親子3名での就寝可能なスペースを確保。最大4名でのロードトリップを可能にした、ヴァンライフ仕様の車両です。仕様詳細はこちらから。(https://moving-inn.com/rentalcar)

新千歳空港のレンタカー受け取り場所について

受け渡し拠点

ムービングイン新千歳 レンタカー事務所

所在地：〒059-1361 北海道苫小牧市美沢226-2

営業時間：9:00～18:00

TEL：0155-88-7514

Google Map：https://maps.app.goo.gl/soq5jKhUzv9ATbfL6



レンタカー受け取り方法

千歳空港から無料送迎いたします。

詳しくは予約時にご連絡差し上げます。

予約方法

公式サイトからご予約いただけます。

旅程設計をサポートする無料トラベルサポートも同時に申し込み可能です。

予約URL： https://moving-inn.com/rentalcar

Moving Innについて

Moving Innは“自然の中で自由に暮らすように旅する”をテーマに、北海道の大自然と調和した旅のスタイルを提案しています。2019年の創業以来、キャンプ仕様のランドクルーザー・ハイエースを使ったレンタカーサービスを展開し、2023年には宿泊施設「Moving Inn Tokachi 北の森」をオープン。

車中泊と宿泊を組み合わせた新しい北海道旅行を提供しています。

Webサイト：https://moving-inn.com/

Instagram：https://www.instagram.com/movinginn_japan/