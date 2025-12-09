「AIで実現する製造業のサプライチェーン・リスクマネジメント」について代表村上が講演。『製造業AI・DX EXPO 2025』に出展

株式会社Spectee

レジリエンス領域でDXを推進する株式会社Spectee（本社：東京都千代田区、代表取締役：村上 建治郎、以下 Spectee）は、2025年12月17日（水）～18日（木）の2日間、大阪にて初開催される『製造業AI・DX EXPO 2025 in 大阪』に出展いたします。 また、会期中に開催される出展社セミナーにおいて、代表取締役・村上建治郎が登壇することをお知らせいたします。

公式サイト：https://eight-event.8card.net/climbers/startup-japan/mdx-lgx/(https://eight-event.8card.net/climbers/startup-japan/mdx-lgx/)

■出展の背景と内容

日本の製造業はいま、工場のスマート化だけでなく、経営やサプライチェーンに至るまで、あらゆる領域でAIとデジタル技術の導入が求められる変革期を迎えています。

特に近年、自然災害の激甚化や地政学リスクの増大により、グローバルな供給網は常に寸断の危機に晒されています。

しかし、現場では「リスクが見えない」「有事の初動が遅れる」といった課題に対し、最適なソリューションを見出せていない企業も少なくありません。

Specteeは、関西初開催となる本展示会において、製造業の調達・SCM部門の皆様に向け、AIを活用した危機管理ソリューション『Spectee SCR』を展示いたします。また、代表村上によるセミナーを通じて、企業のレジリエンスを高めるための最新の知見を提供します。

■出展社セミナーについて

自然災害や地政学リスクなど、予測不能な危機が相次ぐ中で、いかにして強靭なサプライチェーンを構築するかをテーマに講演を行います。

・タイトル：AIで実現する製造業のサプライチェーン・リスクマネジメント

・日時：2025年12月17日（水）13:30-14:10（40分）

・場所：マイドームおおさか D会場

・登壇者： 株式会社Spectee 代表取締役 村上 建治郎

・講演概要：自然災害や地政学的リスクの増大など、グローバルサプライチェーンに及ぼすリスクは年々深刻になってきています。本セミナーは、多くのサプライヤーを抱える製造業のサプライチェーン・リスクマネジメントの課題に対してどう向き合っていくか、そしてAIを活用したリスク管理の実際の事例や最新の予測技術、またそれらを通してレジリエンスの高いサプライチェーンをどう構築していくかを解説します。

・お申し込みは、こちらから(https://eight-event.8card.net/climbers/startup-japan/2025osaka/timetable/?code=sj_paid_g_1&utm_source=paid&gad_source=1&gad_campaignid=23232953738&gbraid=0AAAAA9b5wUxbKm9EWGkqiBRzN5f-V0cl5&gclid=Cj0KCQiAubrJBhCbARIsAHIdxD-DsVMzFzkZrMzaD3avIp3JOoCtzM4CkrfRk3_PXWs7ROeFRZNF3pcaAtauEALw_wcB&_modal_=EXPO-05-148#12-17)(事前申込制)

■出展ブース概要

・ 展示会名： 製造業AI・DX EXPO 2025 in 大阪

・ 日時：2025年12月17日（水）・18日（木） 10:00-17:00

・ 会場： マイドームおおさか

・ Spectee出展ブース：M18-11

・ 公式サイト： [https://eight-event.8card.net/climbers/startup-japan/mdx-lgx/]

■展示会概要

『製造業AI・DX EXPO 2025 in 大阪』は、製造業の変革テックに特化した展示会であり、今回が関西での初開催となります。Sansan株式会社（Eight）が主催し、「Startup JAPAN EXPO 2025 in 大阪」などと同時開催され、製造業のDX推進責任者や工場長、SCM担当者など約12,000名の来場が見込まれています。

■株式会社Specteeについて

Specteeは、レジリエンス領域でAIを活用したSaaSを提供するスタートアップです。「危機を可視化する」をミッションに、SNS情報や気象データ、人工衛星や自動車プローブデータなど、多様なデータから世界で発生する災害や危機をリアルタイムに収集・解析し、被害状況の可視化や予測を行います。防災やBCP対応、サプライチェーンのリスク管理を目的に導入され、2024年7月に契約数1000を突破。国内外の多くの企業や官公庁・自治体から支持されています。

＜会社概要＞

本社：〒102-0076 東京都千代田区五番町 12-3 五番町YSビル 1階

代表者：代表取締役 CEO 村上 建治郎

設立：2011年11月11日

公式サイト：https://spectee.co.jp