ベッド下のスペースを無駄なく有効活用！ボンモマンから「キャスターつきベッド下収納」が新発売

ECサイト「アンジェ web shop」を運営するセレクチュアー株式会社では12月5日（金）、オリジナルブランド bon moment（ボンモマン）より「隙間を活用 ベッド下収納 キャスター付き」を発売。

デッドスペースになりがちなベッド下に、すっきり収められる絶妙サイズ。キャスター付きで出し入れもしやすく、「しまう」も「取り出す」もスムーズにできるデザインです。

□ スリムに収まり、サッと出し入れ

ベッド下に高さ約17cm以上の隙間があれば、すっきりと入れることができるスリムな収納ケース。

「収納スペースを増やしたい」「デッドスペースを有効活用したい」そんな時に便利なアイテムです。

市場では多くのメーカーから「ベッド下収納グッズ」がつくられていますが、その中でもこちらはちょっと珍しいかたち。縦横サイズが43×77cmのゆったり設計で、ベッド下にぴったり収めやすいサイズ感です。

大きすぎず小さすぎずのサイズ感なので、ベッドだけでなくソファ下で使うことも。

そして注目のポイントが、キャスター付きのデザイン。

取り出したいものがある時もスムーズに出すことができ、もちろん片付けるのもスムーズ。

キャスターは360°可動式なので、縦向き・横向きどちらでもベッドの下に収めることができます。

2ヶ所のキャスターのロックが付いているので、普段は動かないように留めておくことも。

また、キャスターがあることで収納ケース自体が床に直接つくことがなく、底面にホコリが付着しいくいのもポイントです。

□ さまざまな物の収納に活躍

収納ケースの内側は、3つのスペースに分かれいます。2つの仕切りは取り付け位置の調整も可能。収納するものの大きさに合わせて調整したり、スペースを広く使いたい時は取り外すこともOK。

仕切りを駆使してさまざまなものの収納に使うことができます。

衣類の衣替えにかさ張るバッグや小物来客用の寝具も子どものおもちゃ収納

ケース部分の素材は厚手で丈夫ポリエステル100％生地。ハリ感のある素材は見映えも◎です。

ベッド下から引き出しやすいように、サイドには持ち手付き。縦横どちら向きにも使えるように、長辺と短辺のどちらにも持ち手がつけれられました。

「今までもベッド下を収納として使っていたけれど、取り出すのが面倒で放置状態だった」

「ベッド下の奥の方に何をしまったか覚えていない」

こんな方は、ぜひ一度収納アイテムの見直しを。

ボンモマンのキャスター付きベッド下収納で、今度こそ本当の「デッドスペース有効活用」を始めてみませんか？

＜商品概要＞

bon moment（ボンモマン）隙間を活用 ベッド下収納 キャスター付き

\3,960 (税込)

https://www.angers-web.com/Form/Product/ProductDetail.aspx?pid=167519

【2個セット】bon moment（ボンモマン）隙間を活用 ベッド下収納 キャスター付き

\6,930 (税込)

https://www.angers-web.com/Form/Product/ProductDetail.aspx?pid=(https://www.angers-web.com/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=167644)167644(https://www.angers-web.com/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=167644)

■bon moment (ボンモマン）

アンジェ web shop のオリジナルブランド。幸せなひとときは、心地いい暮らしの中に宿るもの。だからこそ、非日常ではなく「日常」をちょっと便利にしてくれるアイテムがあったらもっと良い。「あ、こんなの探してた」を叶え、暮らしをシンプルに整える。そんな幸せなひとときへの想いを込めたモノ作りを目指しています。

https://www.angers-web.com/Form/Product/ProductList.aspx?cat=brdk61500

■セレクチュアー株式会社

「アンジェweb shop」を中心としたオンラインショップ事業を展開。 インテリア用品から、キッチン、ファッション、ベビーキッズアイテムまで、OEM商品の開発を強化しています。

高まるネットショッピング需要、競合サイトの増加などの環境の中で、今の暮らしに寄り添う商品開発を進め、さらなる顧客獲得を目指していきます。