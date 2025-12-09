トランスコスモス、世界のEC市場を解説した書籍『海外ECハンドブック2025』を発刊

トランスコスモス株式会社

トランスコスモスは、著書『海外ECハンドブック2025』（出版：株式会社インプレス、定価：2,500円＋税）を発刊しました。グローバルECにおいて豊富な経験をもつトランスコスモスが、世界30の国と地域におけるECの現状と将来展望について、最新データを集約・整理したものです。

■世界30の国と地域のEC市場や消費動向を網羅

世界のEC市場は拡大継続。AI活用とソーシャルコマースが顧客体験を刷新

2024年の世界のB2C EC市場規模は、前年比114.5％の7兆4,963億ドル（約1,087兆円）となりました。世界全体の市場としては引き続き拡大傾向にあるものの、パンデミック直後の急成長が落ち着き、特に成熟市場では成長率の鈍化が見られました。今後は、年平均7.6％の成長率で拡大し、2034年には15兆5,692億ドル（約2,258兆円）に達する見込みです。

地域別に見ると、欧州のみがグローバル平均を下回りましたが、全体では二桁成長を記録しています。アジア太平洋地域は引き続き市場規模・利用者数ともに最大を誇り、特にインドや東南アジアなどの新興国が市場を大きく押し上げています。また、中東・アフリカ地域は、市場規模は小さいものの、高い成長率で拡大しています。

世界的なインフレや景気への先行き不安から節約志向が一段と強まる中、高品質・高価格よりもコストパフォーマンスを重視する「スマート消費」が広がりを見せています。こうした状況下で、動画やライブ配信を通じた「バイラル消費」が増加するなど、ソーシャルコマースがさらなる進化を遂げました。越境EC市場の構造にも大きな変化があり、CXの改善、規制強化への対策のため、中国発の低価格商品を軸とした直送モデルから、現地在庫型のローカルフルフィルメント拠点の整備が進んでいます。また、各地で生成AIやAIエージェントの本格実装も始動。これらは購買プロセスの効率化や、顧客体験の向上に大きく寄与しており、消費体験の質的向上がEC市場の成長を加速させる要素として期待されています。

■越境EC・海外EC市場の今がわかるデータ・解説書 『海外ECハンドブック2025』

本書は世界30の主要な国や地域におけるECの現状と将来展望について、最新データを集約・整理した解説書です。これから海外市場への参入、もしくは越境ECのスタートを検討している企業に向けて、世界30の国と地域の市場データなどを収集、各国・地域のEC市場について定量データとしていまとめています。世界のEC市場規模予測や地域別EC市場データ、越境EC市場規模およびEC利用者の推移、EC市場データランキング、各国のEC市場環境比較表をはじめ、アジア太平洋、北米、中南米、欧州、中東・アフリカなど、主要30の国・地域について、市場概況を掲載しています。

タイトル 越境EC・海外EC市場の今がわかるデータ・解説書 海外ECハンドブック2025

発行 2025年12月1日

ページ数 160ページ

著者 トランスコスモス株式会社 調査部

定価 2,500円＋税

発行 株式会社インプレス

詳細・購入方法 インプレスブックス：https://book.impress.co.jp/books/1125170121

Amazon Kindle版：https://www.amazon.co.jp/dp/B0FK6575D6/

Amazon POD：https://www.amazon.co.jp/dp/4295023434/

楽天books：https://books.rakuten.co.jp/rb/18463560/

ヨドバシカメラ：https://www.yodobashi.com/product/100000086603047205/

ISBN：978-4-295-02343-2

■トランスコスモスのEC支援サービスについて

トランスコスモスはEC市場の拡大にあわせ、お客様企業の優良な商品・サービスを世界46の国と地域の消費者にお届けするグローバルECワンストップサービスを提供しています。海外販売におけるECサイト構築・運用、フルフィルメント（入荷・ピッキング・梱包・出荷）、カスタマーケア、Webプロモーション、分析などのオペレーションからお客様企業自身でのEC進出、日本からの越境EC・海外販売、さらにはトランスコスモスのECチャネルを通じての商品販売までお客様企業のニーズにあわせたさまざまな展開が可能です。世界各国の大手ECモール・大手ECサイト・大手ECリテーラーでの売り場を確保し、現地の有力ECアウトソーシング企業とも連携しているので、海外販売も強力にサポートします。お客様企業の商品・サービスを日本・欧米・中国・台湾・韓国・ASEAN・インド・中南米など世界中にお届けします。

