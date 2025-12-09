TVアニメ化決定で話題！『ガールクラッシュ』コミックス紙版5巻＆電子版9巻が12月9日(火)発売 K-POPアイドルを目指す少女達の物語
株式会社新潮社（本社：東京都新宿区）は、電子コミック発の大ヒット作『ガールクラッシュ』（著：タヤマ碧／バンチコミックス刊）の紙コミックス第5巻・電子コミックス第9巻を2025年12月9日（火）に刊行いたします。
『ガールクラッシュ』は、K-POPアイドルを目指す少女たちの成長と葛藤を描いた青春群像劇として、若い女性を中心に圧倒的な支持を集め、シリーズ累計90万部を突破した大ヒット作です。
2019年に「ニコラ」と「コミックバンチ」が共同で立ち上げたLINEマンガ内レーベル「コミックニコラ」で連載が開始されると瞬く間に話題となり、電子書籍は第8巻まで刊行。読者の熱い要望を受けて2025年4月に紙コミックスの刊行がスタートし、SNS上の口コミの広がりとともに読者層を急速に拡大しています。
その人気は国内にとどまらず、韓国語版はK-POP本場である韓国の「2021 RIDIBOOKS COMIC AWARD」にて「今年の新作賞」を受賞するなど、海外でも高い評価を獲得しています。
■あらすじ
歌もダンスもできてスタイル抜群の百瀬天花は高校1年生。なんでも上手にこなせるけど、恋だけはうまくいかない。そんなとき、K-POPが大好きな佐藤恵梨杏に出会い、そのひたむきな姿に目がくらんで――。 少女たちの青春は、K-POPアイドルの夢に向かって動き出す!!
タヤマ碧が描く、Ｋ-ＰＯＰアイドルを目指す少女たちの青春群像劇。
▼第一話はこちらから！
https://kuragebunch.com/episode/3269754496315793955(https://kuragebunch.com/episode/3269754496315793955)
作品X：https://x.com/girlcrush_comic(https://x.com/girlcrush_comic)
作品Instagram：https://www.instagram.com/girlcrush_comic(https://www.instagram.com/girlcrush_comic)
■日本初“K-POP”をメインテーマにしたTVアニメが誕生
本作は、日本で初めて“K-POP”をメインテーマに制作されるTVアニメとして、TBSほかにて放送予定です。企画・プロデュースはTBSテレビとENISHIYAの共同体制で、K-POPアイドルの世界で輝こうとする少女たちの物語を描きます。
TVアニメ化の発表時にはSNS上で大きな反響を呼び、著者・タヤマ碧による描き下ろしTVアニメ化決定記念インスパイアビジュアルや、TVアニメ化決定記念ムービーも話題に。今後の展開への期待がますます高まっています。
TVアニメ化決定記念インスパイアビジュアル (C)タヤマ碧・新潮社／「ガールクラッシュ」製作委員会
▼ＴＶアニメ化決定記念ムービーはこちらから！
https://youtu.be/MZZ702MWDx0 (https://youtu.be/MZZ702MWDx0)
■TVアニメ番組概要
［タイトル］ 「ガールクラッシュ」
［放送情報］ TBSほかにて放送予定
［スタッフ］
・原作：タヤマ碧『ガールクラッシュ』（新潮社バンチコミックス刊）
・企画・プロデュース：TBSテレビ・ENISHIYA
■新刊コミックス情報紙コミックス第5巻
5巻書影
ぎりぎりで方針転換をして、迎えた月末評価!!
せっかくうまくいっていたのに、倒れてしまった天花。当然結果は……。
この悔しさをバネに、次はもっと高みを目指そう。そう決意を新たにする天花に舞い込んだ、MV出演のお話。二度とはない機会かもしれないけど、今の自分でやり切れるか……。
そして、新プロジェクト始動!!
ジウもミンチェも壁にぶち当たるけど、前に進むしかない。ワクワクが止まらない第5巻♪
【タイトル】ガールクラッシュ／5巻(紙コミックス）
【著者名】タヤマ碧
【発売日】2025年12月9日(火)
【造本】B6判
【定価】726円（税込）
【ISBN】978-4-10-772892-0
【URL】https://www.shinchosha.co.jp/book/772892/
■紙コミックス第5巻購入特典
第5巻の発売を記念して、【バンチコミックス販売協力店】・【応援団書店】・【喜久屋書店】限定の購入特典ペーパーをご用意いたしました。
※特典の有無につきましては、各書店様へお問い合わせください。
※特典は数に限りがございます。なくなり次第、配布終了となります。
5巻購入特典ペーパー
【バンチコミックス販売協力店】【応援団書店】は以下の通りです。
■アニメイト特典
アニメイトにて『ガールクラッシュ』第5巻をご購入いただいた方を対象に、特典として「プロフィールカード（1種）」を配布いたします。
配布対象店舗：アニメイト全店・アニメイト通販
※特典は無くなり次第終了となります。ご了承ください。
5巻アニメイト購入特典プロフィールカード
詳しくはこちら(https://www.animate-onlineshop.jp/pn/%E3%80%90%E3%82%B3%E3%83%9F%E3%83%83%E3%82%AF%E3%80%91%E3%82%AC%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%82%AF%E3%83%A9%E3%83%83%E3%82%B7%E3%83%A5%285%29/pd/3314637/)をご覧ください。
電子コミックス第9巻
9巻書影
いよいよ3社合同オーディション編突入、道が開き始める第9巻！
それぞれの事務所でカラーの違う練習生たちが集められるなか、天花たちLJH組は……？
【タイトル】ガールクラッシュ／9巻(電子コミックス）
【著者名】タヤマ碧
【発売日】2025年12月9日(火)
【定価】726円（税込）
【URL】https://www.shinchosha.co.jp/ebook/F917261/