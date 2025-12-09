アイナ・ジ・エンド×TacoBell　革命的なコラボレーションメニュー「タコベル道中」を2025年12月20日(土)に発売決定！！

KOZOホールディングス株式会社

KOZOホールディング株式会社の子会社である株式会社TBJが運営するアメリカ初のメキシカン・ファストフード「Taco Bell」はアイナ・ジ・エンドさんとのスペシャルコラボレーションメニュー、「タコベル道中」を2025年12月20日(土)より全国のタコベル店舗にて期間限定で販売いたします。

本コラボではアイナ・ジ・エンドさんの世界観を表現したオリジナルメニューが登場します。力強さと繊細さが同居する音楽スタイルをイメージし、食材のコントラストを活かした商品に仕上げました。

【商品概要】

・ 商品名：タコベル道中

・ 価格：税込1,200円～

・ 販売期間：2025年12月20日(土)～2026年3月20日(金)

・ 販売店舗：全国のタコベル店舗

※＋200円でドリンク付きに変更可能

【アイナ・ジ・エンド】

2015年、楽器を持たないパンクバンド“BiSH”のメンバーとして始動、翌年メジャーデビュー。21年に全曲作詞作曲の1stアルバム『THE END』をリリースし、ソロ活動を本格始動する。23年6月に惜しまれながらもBiSHを解散し、現在はソロで活動中。

24年1月にはTBS系日曜劇場『さよならマエストロ～父と母のアパッシオナート』主題歌「宝者」を書き下ろし、映画「変な家」主題歌「Frail」、「劇場版モノノ怪 唐傘」主題歌「Love Sick」など新曲を続々リリース。

さらに、グリコ ポッキー新CMソング「ハートにハート」やNIVEAブランドCMソング「風にくちづけと」、フォルクスワーゲンT-Cross CMソング「Poppin’Run」、東京クリスマスマーケット2024イメージソング「クリスマスカード」など、ほぼ全ての楽曲でタイアップを獲得している。

アーティスト活動と並行して22年、日本初上演となるブロードウェイミュージカル「ジャニス」では主演のジャニス・ジョプリン役を演じ、23年10月には岩井俊二監督映画『キリエのうた』で映画初主演を勤め、数々の名誉ある賞を受賞。24年3月に行われたワンマンツアー“Grow The Sunset”、自身初の日本武道館公演”ENDROLL”のチケットはいずれもSOLDOUTとなった。

24年11月27日にソロ名義では3年ぶりとなる3rdアルバム『RUBY POP』の発売、12月には自身初の海外ワンマン公演の開催、25年1月から開催した全国8都市を巡る“ハリネズミスマイル”ツアー10月より全国9都市を巡るワンマンツアー“革命道中”を完走した。また12月20日には東京ガーデンシアターにてワンマンライブ“nukariari”を開催予定。

Instagram:https://www.instagram.com/ainatheend_official/

X:https://x.com/aina_BiSH

YouTube:https://www.youtube.com/channel/UCFPb0Vc0Cjd3MpDOlHPQoPQ

【アイナ・ジ・エンドさんのコメント】

タコベルとのコラボセット“タコベル道中”

お腹と心いっぱいになれます。是非お楽しみください！

【TacoBell】

【全米中心に7,000店舗、アメリカ発のメキシカン・ファストフード】

「タコベル」は、1962年にアメリカ・カリフォルニアでグレン・ベル氏が生み出したメキシカン・ファストフードのブランドです。注文を受けてから作られる「タコベル」のフレッシュなタコスやブリトーは瞬く間に人気を博し、タコスはアメリカ人にとって大人気の食べ物の一つとなりました。その人気はいまでも拡大し続けており、全米を中心に世界で7,000店舗以上を運営する世界でも有数のファストフードブランドとなっています。

【広がる！Taco Bell (タコベル) のおいしさ】

これまで、2015年4月に日本1号店である渋谷道玄坂店をオープンした後、都内ではアクアシティお台場店、神保町店、東京ドームシティ店、ミヤシタパーク店、中目黒店、有明ガーデン店等着実に店舗数を伸ばし、タコベルは日本国内で現在10店舗を展開中の他、数店舗が今後の出店を控えており、世界的にもますます高まりつつあるメキシコ料理人気の波に乗って、積極的に店舗展開を行ってまいります。

【株式会社TBJ】

▪本社所在地：東京都中央区日本橋蛎殻町1-5-6 盛田ビルディング

▪代表取締役社長：檜垣 周作

▪事業内容：メキシカン・ファストフードブランド「Taco Bell」の運営

▪公式URL : https://tacobell.jp/

Facebook : http://www.facebook.com/TacoBellJP

Instagram : @TacoBellJP http://www.instagram.com/tacobelljp

X : @TacoBellJP http://www.twitter.com/tacobelljp

【店舗一覧】

▪渋谷道玄坂店 東京都渋谷区道玄坂2-25-14 カネダイビル１F

▪アクアシティお台場店 東京都港区台場1丁目7番1号 アクアシティお台場3階

▪神保町店 東京都千代田区神田神保町1-8-5 神田神保町レジデンス1F・2F

▪東京ドームシティ店 東京都文京区後楽1丁目3番61号 東京ドーム D22-A区

▪阪急三番街店 大阪府大阪市北区芝田1-1-3 北館フェスティブコート1F

▪ノースポート・モール店 神奈川県横浜市都筑区中川中央1-25-1 ノースポート・モール3F

▪MIYASHITA PARK店 東京都渋谷区神宮前6-20-10 RAYARD MIYASHITA PARK SOUTH3F

▪プレナ幕張店 千葉県千葉市美浜区ひび野2-4 プレナ幕張１F

▪中目黒店 東京都目黒区上目黒2-9-1 中目黒GS第１ビル １F

▪有明ガーデン店 東京都江東区有明2-1-8 2F

