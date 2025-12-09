あの、平成のプリ機も大復活！？姫と小悪魔・LADY BY TOKYO・Meluluがプリ機Bloomitで撮影可能に！30周年特別企画「DEAR 令和&平成 ウチらの伝説プリ」が12月19日より開始

フリュー株式会社

フリュー株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：榎本雅仁、以下フリュー）は、プリントシール（以下、プリ）機30周年を記念して、この30年間の歴史の中でプリを体験してくださった方の記憶に深く刻まれている“伝説のプリ機”が楽しめる特別復活企画「DEAR 令和&平成 ウチらの伝説プリ」を、12月19日（金）より実施いたします。

本企画は、平成の『姫と小悪魔（2006年）』・『LADY BY TOKYO（2011年）』、令和の『Melulu（2019年）』といったそれぞれの時代を代表する“伝説のプリ機”の写り・落書き・デザイン・BGMなどを、プリ機『Bloomit』で当時風に再現し、体験できるようになったもの。さらに、平成女児から絶大な支持を誇る「一期一会（株式会社マインドウェイブ）」とのコラボレーション（以下、コラボ）を実施。“プリ”をテーマにした描きおろしスタンプやシールデザインを搭載し、青春のときめきをお届けします。

時代と共に進化と変化を遂げ、若者の青春の瞬間を作り続けてきたプリ機は、令和の時代も“身近なエンタメ空間”として、みなさまの青春に寄り添い続けています。平成世代には懐かしく、令和世代には新鮮な体験を楽しめる本企画を通して、プリを愛するすべての方にプリ30周年ならではの特別な体験をお届けします。

この他にも、12月22日（月）からは全国15か所のイオンモールで『プリ帳』風デザインの「ウチらの伝説プリ」のPV放映など、プリ30周年を盛り上げるスペシャルな企画が盛りだくさんです。今後もフリューでは、今年12月から2026年にかけて様々な30周年記念企画を多数ご用意。懐かしのプリの〇〇化、体験型展示イベント「ウチらのプリ展 ～Dear令和 By平成～」の開催などを予定しております。みなさまに感謝の気持ちを込めてお届けする企画を楽しみにお待ちください。

≪プリ30周年記念特設サイト「親愛なる令和のキミたちへ プリで、なにしてアソブ？」 https://www.puri30th.furyu.jp/ ≫

平成世代必見！プリ30周年特別企画「DEAR 令和&平成 ウチらの伝説プリ」を徹底解説！

懐かしの盛れ感や落書きが楽しめる「ウチらの伝説プリ」仕上がりイメージ平成に大ブームを巻き起こした「一期一会」とのコラボも

「DEAR 令和&平成 ウチらの伝説プリ」では、『姫と小悪魔』・『LADY BY TOKYO』・『Melulu』を忠実に再現し、当時を彷彿とさせる空気感での撮影体験をお楽しみいただけます。撮影開始時には、プリ機内の照明やBGMが変化し、選んだ機種の発売年までタイムスリップするような没入演出をご用意。写り・背景・ポーズ見本・画面デザイン・落書き・シールなど細部にまで“当時のリアルさ”を追求しました。また、平成女児の青春「一期一会」とのコラボも実施。エモさあふれる撮影体験を通して、あの頃の記憶を呼び起こします。

■平成ギャルたち「おかえり！」約20年ぶりの復活 『姫と小悪魔』（2006年）モード

約20年前の“平成ギャル”を象徴するプリ機をお楽しみいただけます。写りは、平成特有の画質の粗さや色味、加工感の少なさなどを忠実に再現。また、りんごやハンバーガーに挟まれたようなプリが撮れるフレームや、体に沿ってキラキラやドットなどが付くオーラ背景、当時流行していた「めっちゃ仲仔」「うちらニコイチ」といったメッセージスタンプなど、平成ならではの懐かしさと可愛さを存分に感じられるコンテンツが魅力です。また、落書きタブにはこの頃のプリ機に搭載されていた裏ワザ機能や、ワンタップで当時のプリを再現できる一発落書き機能もご用意しました。

「姫と小悪魔」モードで楽しめるコンテンツイメージ。平成を存分に感じられる懐かしさ溢れる写りやデザインが魅力

■写りの革命を起こした“あの”伝説のプリ 『LADY BY TOKYO』（2011年）モード

業界誌12ヶ月連続NO.1＊を獲得し、プリ業界にも大きな影響を与えた2011年発売の『LADY BY TOKYO』。変形による加工ではなく、陰影で顔の立体感を引き出した“ナチュラルだけど盛れている「新・極上ナチュラル」”な写りを再現しました。また、モノトーン調のシンプルで洗練された画面や撮影背景・落書きコンテンツなど、平成世代の記憶を呼び起こす『LADY BY TOKYO』ならではの世界観を存分にお楽しみいただけます。

＊…月刊「アミューズメント・ジャーナル」2011年9月～2012年8月号 AMベンダー総合ランキングより。

『LADY BY TOKYO』モードで楽しめるコンテンツイメージ。おしゃれで大人っぽい『LADY BY TOKYO』独特の写りと世界観が楽しめる

■令和JK待望のプリ機が奇跡の復活！ 『Melulu』（2019年）モード

ずるいくらい可愛い“ピュア盛れ”な写りとカラフルな撮影背景で多くのユーザーを虜にし、昨年2024年、多くのユーザーに惜しまれつつサービスを終了した『Melulu』。本モードでは、令和の女子高校生・大学生に愛された“うるうるおめめ×やわマット肌”の『Melulu』独特の盛れ感を復活させました。画面デザインやスタンプ、シール印刷時の仕上がりなど細部まで忠実に再現した、ファン必見の内容となっております。

『Melulu』」モードで楽しめるコンテンツイメージ。『Melulu』ならではの“ピュア盛れ”な写りとカラフルな背景での撮影が楽しめる

■平成女児必見！「一期一会」とのコラボを実施

平成の女子学生を中心に人気を集め令和の今、再ブーム中の「一期一会」とのコラボも実施します。プリをテーマにした描きおろしスタンプや限定のシールデザインを搭載。「ポーズを決めてカメラを見て、笑いあう瞬間。ここだけの青春がこのプリに詰まっているんだ。」「親友が信友となり心友となる。サイコーの友プリ!!」など青春感満載のポエムも登場し、あの頃がよみがえる特別感のあるプリに仕上げることが可能です。

コラボスタンプ一例と使用イメージコラボシールデザイン

＜プリ30周年特別企画「DEAR 令和&平成 ウチらの伝説プリ」概要＞

[搭載期間] 2025年12月19日（金）～2026年4月5日（日）

[搭載機種] 『Bloomit』

[対象店舗] 『Bloomit』設置のアミューズメント施設等

店舗検索：https://sp.pictlink.com/sp/s/8pKmoNaO

※一部店舗では、対象機種に本モードが搭載されていない場合がございます。

[撮影方法] コイン投入後、撮影モード選択時に「DEAR 令和&平成 ウチらの伝説プリ」

スペシャルモードを選択。

[特設サイト] http://sp.pictlink.com/web/special/30th?from=release

プリ30周年を盛り上げる特別なビジュアルが、全国15か所に登場！

＜全国15か所のイオンモールに「DEAR 令和&平成 ウチらの伝説プリ」PVが登場！＞

2025年12月22日（月）から2026年1月18日（日）までの間、全国15か所のイオンモール内フードコートビジョンで「DEAR 令和＆平成 ウチらの伝説プリ」のPVを放映いたします。昔のプリを敷き詰めた『プリ帳』風の動画にぜひご注目ください。

[掲出期間] 2025年12月22日（月）～2026年1月18日（日）

[掲出場所] イオンモール天童、イオンモール成田、

イオンモール木更津、イオンモール白山、

イオンモール浜松市野、イオンモール大高、

イオンモールＫＹＯＴＯ、イオンモール

大阪ドームシティ、神戸ハーバーランドumie 、

イオンモール広島府中、イオンモール福津、

イオンモール福岡、イオンモール筑紫野、

イオンモール宮崎、イオンモール沖縄ライカム

[掲出頻度] 9分に1回15秒放映

※放映は各店舗の営業時間に準じます。

プリ30周年をアソビつくせ！30周年をお祝いするスペシャルな企画をお届け

フリューでは、プリ30 周年を記念してプリの魅力をお届けする様々な企画に取り組んでいます。時代と共に様々な進化と変化を遂げ、若者の青春の瞬間を作り続けてきたプリ機。令和の時代も“身近なエンタメ空間”として、みなさまの青春に寄り添い続けてまいります。今後もプリと共に青春に寄り添ってきた様々な企業様の協力を得ながら、感謝の気持ちを込めたスペシャルな企画をお届けしますので、ぜひご期待ください。

[関連URL]

プリ30周年記念特設サイト https://www.puri30th.furyu.jp

プリ公式X（旧Twitter） https://x.com/furyu_puri

プリ公式Instagram https://www.instagram.com/furyu_girlslabo/

プリ公式YouTube https://www.youtube.com/channel/UCUOHzlEXQMxRYFDQxY6ciUQ

■プリ30周年記念特設サイト「親愛なる令和のキミたちへ プリで、なにしてアソブ？」

プリ30周年にまつわる最新情報に加え、平成プリが自身のスマホで手軽に撮影できる「めっちゃ★平成プリ」やギャルの『プリ帳』をめくりながらプリの歴史を振り返れる「盛り×2 プリ年表」など、体験型の遊べる特設サイトを公開中。サイト内には、「ガラケーの電池パックに彼氏とのプリ」など平成の記憶を呼び起こすギャルくてエモい“30のプリあるある”も潜んでいます。平成にタイムスリップしたような気分を味わえる仕掛けが盛りだくさんのサイトでぜひ遊んでみてください。

≪https://www.puri30th.furyu.jp/ ≫

プリ 30 周年記念特設サイトイメージ

■プリ30周年記念ムービー「プリクラ(R)は見た！」

1995年の「プリント倶楽部(R)」（セガ／アトラス）誕生から、2025年現在までの30年間のプリの歩みを振り返る記念ムービーを公開中。プリの進化や歴史を、「ポケベル14106 愛してる」「プリのおまけでつけまをゲットン」などの時代の“あるある”と共にオリジナルソングにのせて表現しました。つい口ずさみたくなるような歌詞やラップ調のメロディーも必見です。

≪https://youtu.be/M1Xk2ZrZN5w ≫

■資料「プリの歴史 30 年」の公開

30年間のプリ機の移り変わりやティーントレンドとの関わり合いを文章と写真で紹介しています。技術的な進化やプリ文化の転機などプリの軌跡を振り返れるほか、プリが30年間愛され続ける理由にも触れた資料は必見です。

≪https://www.furyu.jp/news/2025/07/puri30th/ ≫

■懐かしのプリが〇〇になっちゃった！（coming soon…）

あのプリ機たちが、持ち運びもできる、今人気の〇〇になって登場します。

■プリ 30 周年記念イベント「ウチらのプリ展 ～Dear 令和 By 平成～」

プリ 30 周年を記念して、プリの過去・今・これからを体験・体感できるイベントを 2026 年 3 月、東京都渋谷にて開催します。詳細は決まり次第、特設サイト等でお知らせします。

