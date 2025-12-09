韓国発！大人気“新世代キャラクター”「 mellowbean（メロービーン） 」がホリデーシーズンに日本上陸！「 mellowbean Christmas Party 」が開催決定！

株式会社LINDA.（本社：東京都渋谷区、代表取締役：五十嵐LINDA渉）は、韓国発の大人気キャラクター「 mellowbean（メロービーン） 」の日本展開に向け、マスターライセンス契約を締結いたしました。



このたび、日本初のお披露目となるポップアップイベント「mellowbean Christmas Party」をホリデーシーズンに開催いたします。キャラクターの世界観をクリスマス仕様で表現したフォトスポットや、韓国で話題の人気商品も登場予定。日本のみなさまにいち早くmellowbeanの世界を体験いただける特別なイベントとなります。



mellowbean 日本上陸キービジュアル


◆日本展開を記念したお披露目ポップアップイベントを開催


mellowbeanの世界観・物語・キャラクターを日本でいち早くリアルの場で体験いただき、韓国での人気商品をご購入いただける特別な機会をご用意いたしました！



「 mellowbean Christmas Party 」


2025年12月18日(木) ~ 22日(月) Open14:00 / Close18:00


■PRESS（関係者）向け内覧会 ■
12月18日(木) 14:00~18:00


12月19日(金)14:00～18:00



■PRESS（関係者）向けレセプションパーティー■
12月18日(木) 18:00~21:00

■POP-UP EVENT　（一般公開）■
12月19日(金)～ 22日(月) 14:00~18:00



■内覧会・レセプションパーティ・一般公開 会場■


〒150-0001


東京都渋谷区神宮前5-3-13


LINDA Gallery 1F



「 mellowbean（メロービーン） 」は、SNSやYouTube、XR（拡張現実）を通じた世界観の展開に加え、韓国ではロッテ百貨店などでのポップアップ開催、カラーリングブック出版や教育分野との連携でも話題を集めています。F&B（フード＆ビバレッジ：飲食・食品関連）・コスメなどのプロダクトも多岐に展開中。デジタルとリアルを横断する“感情系ヒーローキャラクター”として、韓国Z世代を中心に人気急上昇中のキャラクターです。


◆mellowbean（メロービーン）について


mellowbean（メロービーン）は、“感情”をテーマにした韓国発のキャラクターです。


感情の“タネ”を育てる惑星「 コロ 」で暮らしていた仲間たちは、突如広がった


ウイルスにより感情を失い、星は暗闇に包まれてしまいます。


そんな中、“幸せ・喜び・情熱・共感”の感情を宿した4匹のヒーロー「メロービーンクルー」が誕生しました。


彼らは惑星を救うため地球へ旅立ち、InstagramやTikTokなどを通じて、インフルエンサーとして活動を開始。 物語や社会・環境へのメッセージを発信しながら、共感や愛のエネルギーを“新たな感情のタネ”として育てています。



バーチャルとリアルの世界を行き来しながら、ライフスタイルの中でも輝きを放つ新世代のデジタルヒーローです。


◆mellowbean 関連URL


日本公式HP https://the-linda.harujin.com/mellowbean.jp/


日本公式Instagram https://www.instagram.com/mellowbean_jp/



韓国公式HP https://mellowbean.co.kr/　　


韓国公式Instagram https://www.instagram.com/mellowbean_official/


◆版権権利について


mellowbean（メロービーン）の権利元である韓国のmellowbean Inc.により


日本国内におけるライセンス権を、株式会社LINDA.が取得し、運営・展開を行っております。


◆株式会社LINDA.について



LINDA.Incは、五十嵐LINDA渉が主催するキャラクタープロデュース＆クリエイティブカンパニーです。数々のキャラクターの日本展開を成功に導き、数多くのコラボレーションやライセンス事業を実現してきました。


“KAWAII”を軸に、グローバルIPの日本展開やオリジナルキャラクターの開発を行うだけでなく、幅広いクリエイティブをコンテンツ化し、新しいカルチャーや価値を創出。コンテンツホルダーとして、商品化・ライセンス事業にも挑戦し続けています。


◆BtoB・コラボをご検討の企業様へ


本ライセンス商品のお取り扱いやタイアップ、コラボレーションなどにご関心のある企業様は、ぜひ下記の窓口までお気軽にお問い合わせください。個別のご提案や商品資料のご用意も可能です。


◆mellowbean（メロービーン）ライセンスに関するお問い合わせ


株式会社LINDA.


メール: info@the-linda.co.jp