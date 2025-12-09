ホリエモンAI学校、法人向け生成AI研修サービスで5部門の「No.1」(※)を獲得

ホリエモンAI学校株式会社

ホリエモンAI学校株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役CEO：荒木 賢二郎 、以下「当社」）は、株式会社未来トレンド研究機構が実施した「法人向け生成AI研修サービス」に関する市場調査〈No.1検証調査〉（2025年11月10日時点）において、5部門で No.1（※）を獲得しました。

（※)「法人向け生成AI研修サービス」に関する市場調査〈No.1検証調査〉（(株)未来トレンド研究機構調べ）※2025年11月10日時点

■「ホリエモンAI学校」がNo.1(※)を獲得した5部門

- 実績社数（累計・直近1年間で）の前年比伸び率- 当該年間売上（直近1年間で）の前年比伸び率- 満足度- 講義の分かりやすさ- 信頼度（総合的に）＜調査概要＞

調査対象期間：2025年10月19日～2025年11月10日

調査方法：主要6社を対象にした公開情報およびヒアリング調査、ならびにユーザーパネルを用いたインターネットリサーチ

調査対象企業：法人向け生成AI研修サービス（主要6社）

調査機関：株式会社未来トレンド研究機構

■ 生成AI研修サービス「No.1」(※)獲得につながった当社の強み

ホリエモンAI学校は、非エンジニアでも現場で活用できるAIスキルの習得を支援する研修サービスとして、2024年のサービス開始以来、多くの中小企業の業務改善とAI導入を支えてきました。以下は、今回の評価につながったと考えられる当社の強みです。

● 全国展開による支援体制の強化

2024年のサービス開始以降、フランチャイズ校を全国に展開し、地方企業も含め幅広い地域・業界の企業を支援する体制を整えました。これにより、より多くの企業のご支援が可能になりました。

● 実務に直結する研修内容

単なる「便利なAIの紹介」ではなく、業務時間削減や負荷軽減につながる再現性の高い講義を提供。学んだ日から実務に生かせる内容にこだわっており、この実践性が顧客満足度の高さを支えています。

● 成功体験を重視した学習設計

いきなり大規模な自動化に挑むのではなく、小さな成功体験を積み重ねを重視したスタイルを採用。「自分にもできる」という実感を得やすく、IT・AIへの心理的ハードルを下げています。

● 最新情報と業界別ニーズへの対応

生成AIの最新動向を毎週更新しつつ、業界特有の課題に応える講義ないを継続的に追加。多様な業界に寄り添うラインナップが、講義のわかりやすさの評価に寄与しています。

● 伴走型の丁寧なサポート

企業ごとの課題を丁寧にヒアリングし、AI導入の設計から実務への定着まで寄り添う伴走型支援を提供。”教えて終わり”ではなく、成果創出まで伴走する姿勢が、顧客からの高い信頼につながっています。

■今後の展望

生成AIの普及により、AIは専門人材だけのものではなく、誰もが日常業務で活用できる技術へと進化しました。こうした変化は、日本が抱える深刻な人手不足、とりわけ地方企業の労働力不足を解決する大きな可能性を持っています。

ホリエモンAI学校は、中小企業こそ生成AIを使いこなすことで、この構造的課題を乗り越えられる と考えています。当社は、企業が“AIを使える社員を育てる”だけでなく、“組織として継続的にAIを活用できる仕組みづくり”を支援してまいります。

さらには、経営層が生成AIを自社の経営判断や事業戦略にどう取り入れるかを学ぶための審査制コミュニティ 「AI経営塾」 の運営にも注力しています。経営者がAIの本質を理解し、活用領域や投資判断を見極められる力を身につけることこそ、企業変革を加速させる鍵であると考えています。

ホリエモンAI学校は、生成AI活用を通じて、日本全国の中小企業のDXと生産性向上を支える“長期的なパートナー”として、企業規模や地域を問わず、多様な業界の未来づくりに貢献してまいります。

■ホリエモンAI学校株式会社について

ホリエモンAI学校は、企業のAI活用DXを支援するDXコンサル企業です。社員をAI人材に変えるオンライン研修を中心に、コンサル、受託開発などを通じ、企業の生産性向上とデジタルトランスフォーメーションを推進します。

【会社概要】

企業名：ホリエモンAI学校株式会社

所在地：東京都新宿区新宿4-3-15 レイフラット新宿B棟3F

代表者：代表取締役CEO 荒木賢二郎

事業内容：オンライン研修、DXコンサルティング、AI人材育成事業

公式Webサイト：https://horiemon.ai/

公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@horiemon_aischool

公式X：https://x.com/horiemonai

公式Instagram：https://www.instagram.com/horiemonai/

【本件に関するお問い合わせについて】

ホリエモンAI学校株式会社 マーケティング部

E-Mail：ux@telewor.com