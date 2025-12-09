アジア発XR企業「VISIONARIES 777」 日本法人を設立し本社を東京へ移転、日本市場をベースに本格事業展開を開始

株式会社VISIONARIES777

アジア発ワールドクラスのXR開発・ソリューション提供を手掛けるリーディングカンパニー、VISIONARIES 777 LTDは、2025年8月に日本法人となる株式会社VISIONARIES777（本社：東京都千代田区、代表取締役：長山太陽男）を設立し、本社も日本へ移転し、日本からグローバルに本格事業展開を開始いたします。

VISIONARIES 777 LTDは、以下の3名の共同創業者によって設立されました。

- David Castaneda（デイビッド・カスタネーダ）／Co-Founder・Global CEO- Nicolas Guyon（ニコラス・ガイヨン）／Co-Founder・Chief Creative Officer（CCO）- Frantz Lasorne（フランツ・ラゾルネ）／Co-Founder・Chief Product Officer（CPO）共同創業者 グローバルCEO デイビッド・カスタネーダ共同創業者 CCO ニコラス・ガイヨン共同創業者 CPO フランツ・ラゾルネ

これまでは香港、シンガポール、ベルリンを拠点に、アジア発のXRスタートアップとして成長してきました。自動車業界、ラグジュアリーウォッチ＆ジュエリーブランド、施設管理会社など、幅広いグローバル企業に対してソリューションを提供してきた確かな実績があります。ハイエンドからマスマーケットまで対応できる柔軟性を備えており、クライアントが求めるソリューションが必ず見つかる“XR業界のスーパーマーケット”ともいえるパートナーです。

こうした事業成長をさらに加速させ、アジア発のXR企業としての地位を確固たるものにするため、クロスボーダー的な企業活動を活発化させグローバル戦略を強化し発展できる都市として、東京が最も相応しいと考え本社を移転する運びとなりました。

これに際し、12月5日に渋谷のPLUG and PLAYとの共催でローンチイベントを開催いたしました。ファウンダー3名に加え、日本法人代表取締役長山太陽男、グローバルCEO デイビッドVISIONARIES777の会社説明及び日本での今後の取り組みについて披露。セッションのモデレーターは、VISIONARIES777 CMOの廣見真紀が務めました。ニコラスによるラグジュアリーブランドとのケーススタディ、フランツからは自動車会社のケーススタディについて、グローバルプロジェクトマネージャーの陳尚揚（Chen Shangyang）からは自社開発のソフトで、サブスクリプションでサービスを提供する施設や製造業を一括管理できるINSPEKLYのケーススタディについてのプレゼンテーションを行いました。

VISIONARIES 777 LTD グローバルCEOデイビッド・カスタネーダ

VISIONARIES 777 LTD グローバルCEOデイビッド・カスタネーダのコメント：

「日本は、独自の繊細な感性と美意識を礎に創り上げた高いクオリティーのクリエイティブが求められる市場です。カスタムメイドで１社づつ丁寧に対応し、ソリューションとなるXRの施策を作り上げていく企業理念にマッチしています。そして、ますます様々な施策が求められるポテンシャルの高い市場であり、アジア発のX Rリーディングカンパニーの本社として、東京は最も相応しい都市だと考えています。グローバルで培った経験を活かし、市場のリーディングカンパニーとして活動していくことを目標としています。

株式会社VISIONARIES777 代表取締役 長山太陽男

株式会社VISIONARIES777 代表取締役 長山太陽男のコメント：

アジア発のXR企業として、グローバルで高品質なソリューションを提供してきたVISIONARIES777は、日本に本社を移すことで、よりクロスボーダーに多様な企業との連携やアクセスが可能になります。世界情勢が目まぐるしく変化する中、日本は経済規模のみならず、安全性や社会の安定性において国際的に高く評価されています。

日本のグローバル企業へのアプローチはもちろん、世界のグローバル企業へ働きかけるうえでも優位性が高いことから、本社移転を機に、アジアにとどまらない真のグローバル企業としてさらなる発展を目指します。





■ ローンチイベントについて

12月5日には渋谷のPLUG and PLAYとの共催により、ローンチイベントを開催

日本法人代表の長山太陽男とグローバルCEOによる企業紹介と日本での今後の取り組みを発表。共同創業者である２名の技術者と開発チームのトップによるこれまでの実績、グローバルプロジェクトに基づく具体的な事例を中心に紹介しました。

- 長山太陽男＆デイビッド：企業紹介と日本での今後の取り組み- ニコラス：ラグジュアリーブランド向けXRケーススタディ- フランツ：自動車業界向けXRケーススタディ- 陳 尚揚 ／Global Project Manager：自社開発ソフト「INSPEKLY」による施設管理・製造業向けデジタルソリューションのプレゼンテーション

■株式会社VISIONARIES777について

2012年11月にアジア発のX R企業として、香港でビジネスをスタート。「未来は今ここに！」という理念の元、ワールドクラスのノウハウを持つ開発者と各業界のエキスパートによって構成されたチームで、コンサルティングとソリューションをワンストップで行える唯一無二の企業です。日本では、スタートアップテックカンパニーとして、企業の課題を解決するテクノロジーとチャレンジをサポートするX R施策をカスタムメイドで提供していきます。また、日本大手企業もクライアントとなっている、施設管理や製造業をオールインワンでサポートするデジタルソリューションのサブスクリプションサービスも提供しています。

まさに、様々なデジタルのソリューションを手に入れる、XR業界のスーパーマーケットです。

株式会社 VISIONARIES777

代表取締役

長山太陽男

本社

〒100-0005東京都千代田区丸の内1-11-1

パシフィックセンチュリープレイス8F