【2026年3月開講】環境省公認の専門家による実地研修で森林再生の基礎を習得！シルワ「森林再生指導員認定講座」第9期生の募集を開始

非営利型一般社団法人Silva

次世代に続く持続可能な緑の復元を目指し森づくりを行う非営利型一般社団法人Silva（シルワ）は、2026年3月開講となるシルワの認定制度「森林再生指導員」の第9期講座について、募集を開始したことをお知らせします。

森林再生指導員は、環境省公認の専門家による5日間の研修を受講・修了し、試験合格することで登録が可能なシルワの認定制度です。本講座を通じて、緑化対象地の地形・地脈を把握し土地本来の植生を理解することで、開発などにより失われた古来の森を再生指導をする、アドバイザーとしての基礎的な知識と技術を取得できます。今まで緑化活動にふれたことのない方でも、わかりやすい講習と実地研修を基本としています。

シルワは2018年より本認定制度を開始しました。これまでに86名が森林再生指導員として認定され、シルワの植樹イベントなどで森づくりや緑化活動に取り組んでいます。

※詳細および申し込みページはこちら(https://www.silva.or.jp/%E5%AE%9A%E6%9C%9F%E8%AC%9B%E5%BA%A7/)

講座の特徴

募集概要

申し込み

▼特徴- 環境省公認の森林再生専門家（植生管理士）による野外実践型研修を中心としたカリキュラム- 初めての方でも安心して参加できるカリキュラム構成- 環境を良い状態に再生する「リジェネレーション」について学べるアップグレードコースも設定- 学生は受講料が無料- 認定登録後は、シルワの植樹イベント等での活動が可能▼習得できる知識とスキル- なぜ森林が重要なのか- 土地本来の森の意義- 森の成り立ち- 森づくりの手順（植樹方法）- 土壌生物の働き- 疲弊した大地の治療法- 庭等の身近な環境への応用- 風の草刈り方法（育樹方法） など▼受講コース・料金（すべて税込）- スタンダードコース- - 35,000円- - 現役の学生は受講料無料- アップグレードコース- - 38,300円- - スタンダードコースに加え、オンライン講座として一般社団法人ワンジェネレーション（https://onegeneration.jp/）との連動講座であるリジェネレーション ベーシック講座（2時間30分）の受講が可能- - 開催時期：調整中- - 募集人数：20名（最少催行人数4名）- - 現役の学生は、3,300円※スタンダードコースの受講料が無料- フォローアップコース- - 既に森林再生指導員に認定されたメンバー向けスキルアップコース- 受講料に加え、別途必要となる費用- - 初回登録料：3,000円- - シルワ年会費（個人会員）：3,000円※会期12月～翌年11月- スタンダードコースのカリキュラムと開催日程（2026年3月・全5日間）現場研修とオンライン講座で構成。- - 3月7日（土）10:30～15:30 野外基礎学習・実修- - 3月8日（日）10:30～15:30 植物観察・植生調査- - 3月14日（土）10:30～15:30 野外基礎学習・実修- - 3月15日（日） 10:30～15:30 試験・実修・認定式- - 3月24日（火）13:00～15:00 気候変動シミュレーション解説オンライン講座▼講師- 一般社団法人Silva代表理事 川下 都志子- 一般社団法人Silva理事、東京農業大学名誉教授 理学博士 中村 幸人- 一般社団法人Silva相談役、横浜市立大学大学院生命ナノシステム科学研究科地球の緑再生寄付講座 特任教授 藤原 一繪- 一般社団法人Silva特別講師、東京大学 未来ビジョン研究センター兼大学院総合文化研究科広域科学 専攻教授 江守 正多 博士（学術）▼開催場所- 湘南国際村めぐりの森（神奈川県横須賀市湘南国際村）- - ※アクセス情報：https://www.shonan-village.co.jp/access/▼詳細- こちら(https://www.silva.or.jp/%E5%AE%9A%E6%9C%9F%E8%AC%9B%E5%BA%A7/)- 申し込みフォームへ必要事項を記入の上、期日までに受講料を含む費用を指定口座へ入金ください- - 申し込みフォームはこちらのページ(https://www.silva.or.jp/%E5%AE%9A%E6%9C%9F%E8%AC%9B%E5%BA%A7/)下部の「お支払方法欄」より- 申し込み締切：2026年2月18日（水）- - 受講料・登録料・会費の着金をもって申し込みが完了となります- - 学生のお振込みは、登録料・会費のみ。受講時に学生証を提示ください

※過去の研修の様子

認定者の声

非営利型一般社団法人Silva（シルワ）について

- Silvaに関わって特に良かったことは、高めあえ共感し合える仲間ができたことです。今後も、自然の中で癒やされ楽しみながら、森づくりに関わっていきたいと思います。- 想像以上の森の雄大さ、力強さを知り、自然への興味がさらに尽きません。- その土地にあった潜在自然植生の森を再生する、という考え方と実践方法に共感します。植樹に関わって森が育っていくのを見守りたいです。- ※メンバー紹介はこちら(https://www.silva.or.jp/%E7%A7%81%E3%81%9F%E3%81%A1%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6/%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%90%E3%83%BC%E7%B4%B9%E4%BB%8B/%E6%A3%AE%E6%9E%97%E5%86%8D%E7%94%9F%E6%8C%87%E5%B0%8E%E5%93%A1/)

シルワは、「次の世代に続く、持続可能な緑の復元」という理念のもと、土地本来の植物による森づくりや緑化活動を行う非営利型法人です。多くの専門家と協力し樹木・土壌など多角的なアプローチから研究・改善を行うなど、植生復元のプロフェッショナルとして活動しています。

シルワでは、50年前から横浜国立大学名誉教授 宮脇 昭 氏が実践し、国内外で認められた森づくりの方式「Miyawaki method（宮脇メソッド）」を継承・発展させてきました。従来のマウンド造成ではなく、土壌の生態系を半年から1年という短期間で回復させ、既存の景観を改ざんせず、植樹用のマウンドとして整える「生態系機能回復式 植生復元」を展開しています。その土地に合った植物をベースにしたネイチャーポジティブな森づくりには科学的な処方箋が必要であり、シルワはそれに答えられる組織です。こうして発展させた生態系機能回復式 植生復元から、様々な環境貢献が可能となります。

- 代表理事：川下都志子- 主な事業：森林再生コンサルティング、潜在的な植生景観の復元、植生にかかわる調査、森林教育など- 所在地：神奈川県横浜市西区北幸1丁目11-1水信ビル7階- 問い合わせ：info@silva.or.jp- サイト：https://www.silva.or.jp/- Facebook：https://www.facebook.com/silva.assocation#