廣川ホールディングスとカルチュア・エンタテインメント グループ 資本業務提携を締結

カルチュア・エンタテインメント グループ株式会社

廣川ホールディングス株式会社（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：廣川 信也、以下 廣川ホールディングス）とカルチュア・エンタテインメント グループ株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役 社長執行役員：中西 一雄、以下CEグループ）は、廣川ホールディングスがCEグループに出資し、戦略的パートナーシップを築くことに合意し、資本業務提携契約を締結しましたのでお知らせいたします。

左：廣川ホールディングス株式会社 代表取締役社長 廣川 信也

右：カルチュア・エンタテインメント グループ株式会社 代表取締役 社長執行役員 中西 一雄

廣川ホールディングスのビジョンは「エクセレント・ミッドサイズ・カンパニー」です。私たちは規模の拡大を目的とするのではなく、消費生活に潜む「無理・無駄・ムラ」を徹底的に削ぎ落とし、売り場で「思わず手が伸びる」ような消費を喚起する――そのためのパッケージとプロモーションを自らの手で一貫して生み出す、日本で唯一無二の存在をめざしています。

その一翼を担うのが、IPグッズの企画・製作事業です。CEグループのエンタメ事業と連携し、アニメやゲームに登場するキャラクターという「コト」を、手のひらにのる「モノ」へと変換する――いわばエンタテインメントの「受け皿」づくりへの挑戦です。国内市場のみならず、海外への展開も見込まれ、両社の成長戦略をさらに加速させると確信しています。さらに本年12月には米国カリフォルニア州にHIROKAWA USAを設立し、「ジャパンPOPカルチャー」を本格的に北米市場へ紹介します。

CEグループは、20社を超える企業グループを形成し、映像・音楽・出版・グッズなどエンタテインメントコンテンツの企画・制作事業を展開しています。第94回アカデミー賞(R) 国際長編映画賞を受賞した映画『ドライブ・マイ・カー』（監督：濱口竜介、共同幹事作品）をはじめ、本年8月には、共同製作作品である映画『旅と日々』（監督：三宅唱、2025年11月7日（金）劇場公開）が、第78回ロカルノ国際映画祭コンペティション部門の最高賞・金豹賞を日本作品として18年ぶりに受賞するなど、エンタテインメントコンテンツの開発において多数の実績を有しています。

また、徳間書店や主婦の友社などグループ会社においても、書籍やコミックの出版、メディア事業、人気IPのグッズ化、音楽フェスの企画・制作等を手掛けるなど、グループ全体で幅広い事業を展開し、「IPプロデュースのプロフェッショナル集団」として人々の生活に寄り添うエンタテインメントを提供しています。

今回、廣川ホールディングスとCEグループは、それぞれの強みを活かして協業し、グッズ事業の更なる強化に取り組みます。廣川ホールディングスはパッケージ事業で培った高度な加工ノウハウやプラスチック成型技術など豊富な製造力を、CEグループはキャラクターグッズの企画・開発力を提供するなど、互いの強みを掛け合わせ、より大きな協業と価値創造を実現していきます。また、共同で販路拡大にも取り組み、国内市場のみならず、海外市場への展開も視野に入れ、事業全体の推進を加速してまいります。

■廣川ホールディングスについて

会社名： 廣川ホールディングス株式会社

代表者： 代表取締役社長：廣川 信也

所在地： 大阪府大阪市天王寺区玉造本町8-3

資本金： 4.500万円

設 立： 1957年12月 （創業 大正5年）

●事業内容

・企業のブランディング・事業拡大のための有償・無償販促物及びキャンペーン・ツールの企画・開発・製作事業

・売り場での消費喚起を目的とした（紙器、軟包材、梱包、シール＆ラベル等の）包装資材の企画・開発・製造・販売事業

・製造、流通、消費過程で生じる 「ムリ・ムダ・ムラ」の低減を目的とした（和洋菓子・パン・惣菜・冷食等の）食品及び精密部品搬送用軽量容器の企画・開発・製造・販売事業

・使用目的に最適な（国内外問わず）広域からの和洋紙・特殊紙、樹脂素材等の調達・販売事業

・化粧品・食品・ギフト需要等への対応を目的としたパッケージング（商品の組み合わせ、セットアップ）事業

■カルチュア・エンタテインメント グループについて

カルチュア・エンタテインメントグループ（CEグループ）は、エンタテインメントコンテンツの企画・制作を行うコンテンツプロバイダーとして2014年に設立しました。映像・音楽・出版・メディア・グッズ等の幅広い事業領域を手掛け、良質なエンタテインメントをお届けするとともに、メディアミックスを推進することでコンテンツ価値やビジネスの最大化に取り組んでいます。 https://ceg.co.jp/

会社名 ： カルチュア・エンタテインメント グループ株式会社

代表者 ： 代表取締役 社長執行役員 中西 一雄

所在地 ： 東京都品川区上大崎３-1-1 目黒セントラルスクエア6F

資本金 ： 14億8,460万円（資本準備金含む）

設 立 ： 2014年12月

グループの事業内容 ： 映像、音楽、出版などのエンタテインメント分野におけるIPの企画・制作