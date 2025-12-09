【ザ・カハラ・ホテル＆リゾート 横浜】オリジナルジンTHE KAHALA GIN Rebloomの誕生から広がる新たな価値循環。ボタニカルの個性を映し出す「クラシックモダンカクテル4種」が新登場

リゾートトラスト株式会社



2025年9月に開業5周年を迎えた、ザ・カハラ・ホテル＆リゾート 横浜（所在地：神奈川県横浜市西区みなとみらい1-1-3 / 総支配人：阿部 泰年）では、オリジナルジン「THE KAHALA GIN Rebloom」の開発を記念し、2025年12月25日（木）より、THE KAHALA Loungeにて、ジンの個性を象徴的に味わえる4種の「クラシックモダンカクテル」の提供を開始いたします。

このジンは、当ホテルを運営するリゾートトラスト株式会社が推進している資源循環型の取り組みと、蒸留スタートアップ、エシカル・スピリッツ株式会社との共同開発によって誕生。THE KAHALA Loungeで活用しきれなかったマンゴーやパイナップルの果皮、紅茶の茶葉、抽出後のコーヒー粉などをボタニカルに使用し、素材に新たな価値を吹き込む思想“Rebloom（再び咲く）”を体現しています。グラスに注いだ瞬間に立ち上るのは、プルメリアを想起させる甘美でエレガントな花のアロマと、マンゴーやパイナップルの果実由来の明るい香調。紅茶の茶葉から生まれる穏やかな甘みが広がり、華やかな余韻が続きます。今回の新作カクテルは、このジンの表情を最大限に引き立てるために生まれたラインアップです。

■「THE KAHALA GIN Rebloom」を使用した新作「クラシックモダンカクテル」概要

【場所】THE KAHALA Lounge（ザ・カハラ・ホテル＆リゾート 横浜 14階）

【提供開始日】2025年12月25日（木）

【時間】 10:00～23:00（ラストオーダー22:30）

【メニュー】

THE KAHALA Gin Tonic

＜THE KAHALA Gin Tonic（ザ・カハラ ジントニック）＞3,036円（税サ込）

「THE KAHALA GIN Rebloom」の華やかさを最もストレートに感じられる一杯。キーボタニカルとして用いたパイナップルの風味を軽やかに引き立て、香りのレイヤーが鮮明に広がります。

Resonate Negroni

＜Resonate Negroni（リゾネイト・ネグローニ）＞3,036円（税サ込）

世界的に人気を集めるネグローニを、トロピカルのニュアンスで再解釈。イルカをかたどったマンゴーの果実をあしらい、クラシックに遊び心を添えたモダンな表情に仕立てています。

Minato Mirai Sling

＜Minato Mirai Sling（みなとみらい・スリング）＞3,289円（税サ込）

シンガポールスリングを現代的にツイストしたアーバンリゾートスタイル。チェリーコーディアルの鮮やかな色調がみなとみらいの夕景を想起させ、ハーバービューの余韻を閉じ込めたような華やかな味わいに仕上げました。

Pineapple Gimlet

＜Pineapple Gimlet（パイナップル・ギムレット）＞3,289円（税サ込）

パイナップルの果皮から丁寧に抽出した自家製コーディアルを使用し、深みのある甘酸をまとわせました。パイナップルが象徴する“おもてなしの心”を端正に映し出す味わいへと昇華させました。

【URL】https://thekahala.jp/yokohama/event/5448/(https://thekahala.jp/yokohama/event/5448/)

【お問い合わせ】045-522-0077（レストラン予約10:00~17:00）

■「THE KAHALA GIN Rebloom」について

THE KAHALA GIN Rebloomラウンジから出た未活用素材

【提供場所】THE KAHALA Lounge（ザ・カハラ・ホテル＆リゾート 横浜 14階）

【提供開始日】2025年12月25日（木）～

【時間】10:00～23:00（ラストオーダー22:30）

【料金】グラス（45ml）2,783円（税サ込）/ ボトル（700ml）30,360円（税サ込）

【アルコール度数】45％

【ベーススピリッツ】原料用アルコール（茨城県製造）、酒粕焼酎（佐賀県製造、秋田県製造）

【ボタニカル】ジュニパーベリー、コリアンダーシード、アンジェリカルート、オリスルート、レモンピール、オレンジピール、ベルガモットピール、カモミール、コーヒー粉（★）、紅茶の茶葉（★）、フェイジョア、バナナ、ローゼル、ジャスミン茶、パロサント、ココナッツ、シナモンリーフ、パッションペッパー、カフィアライムリーフ、山椒、カルダモン、塩（ハワイ産）、マンゴー（★）、パイナップル（★）、りんご

★印は、THE KAHALA Loungeで活用しきれなかった素材を使用しています。

【URL】https://thekahala.jp/yokohama/info/5409/(https://thekahala.jp/yokohama/info/5409/)

■ザ・カハラ・ホテル＆リゾート 横浜について

ハワイ・ホノルルで60年以上にわたり世界各国の要人に愛され続けている「ザ・カハラ・ホテル＆リゾート」のグローバル展開 第一弾として2020年9月に横浜・みなとみらいで開業。「Timeless Luxury 時を忘れ、時を超え、時を刻む。」をブランドコンセプトに、豊かさの本質とは何かを余すことなく追求し、皆様を“OHANA（私達の大切な仲間）”としてお迎えいたします。

光と影をモダンに表現した「クリスタルモダン」をデザインコンセプトに、横浜・みなとみらい地区では最大級の47平方メートル 以上を誇る広々としたスタンダードルームを含む全146室の客室、活気あふれる3つのレストランとバー＆ラウンジ、最新鋭の設備を備える宴会施設、極上の空間で心身をリフレッシュさせるSPAなど、充実した施設を備えています。

URL：https://thekahala.jp/yokohama/

Instagram：https://www.instagram.com/kahalaresort_yokohama/

Facebook：https://www.facebook.com/thekahalahotelandresortyokohama/

※写真はイメージです。

※仕入れ状況等により、内容・提供期間が変更となる場合がございます。

※20歳未満及びお車を運転されるお客様へのアルコール飲料の提供はできません。