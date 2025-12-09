スイッチひとつで本格調理！ほったらかしでお店のような味が完成する自動調理器が新登場！「Toffy オートスープブレンダー〈セラミックコートタイプ〉」発売

株式会社ラドンナ

2025年12月16日（火）より順次発売

株式会社ラドンナ(本社：東京都江東区)は、毎日の暮らしを彩るブランド「Toffy（トフィー）」から、「Toffy オートスープブレンダー〈セラミックコートタイプ〉」を発売します。

「Toffy オートスープブレンダー〈セラミックコートタイプ〉」は、食材を入れて5つのオートメニューから選ぶだけ！“ほったからし調理”で、簡単に本格メニューが完成する自動調理器です。コンロも鍋も不要で、刻む・加熱・撹拌まで自動で行い、手間のかかるポタージュやスープ、リゾットなどのメニューがスイッチひとつで手軽においしく仕上がります。自動調理中は、もう一品作ることができたり、他の家事に手を回せたり、効率的に時間を使うことができ、忙しい毎日をサポート。もう一品ほしいときにスープやポタージュ、メインにもなるカレーや具だくさんのお粥など、アレンジは無限大！アツアツメニューはもちろん、スムージーやジュースなどの冷たいメニューにも対応しており、一年を通してさまざまなレシピをお楽しみいただけます。ポットの内側は、汚れが落ちやすく、におい移りしにくいセラミックコートを採用しており、お手入れもラクラク！洗浄用ブラシが付いているので、カッターの周りも安心してお手入れできます。オートメニューの他、保温モードを搭載しており、家族の食事時間がずれたときも、温かいままおいしく楽しむことができます。また、ポットや刃をお手入れしやすいように補助洗浄する、クリーンモードも搭載。お手入れもスムーズに！

カラーは、Toffy シリーズで人気の「ペールアクア」と「グレージュ」の2色展開。忙しい毎日にもやさしく寄りそう、便利な自動調理器の登場です。

◆製品概要

品名 ：Toffy オートスープブレンダー〈セラミックコートタイプ〉

本体価格 ：\9,000＋消費税

製品ページ：https://ladonna-co.net/products/item/k-as2/

5つのオートメニューで簡単自動調理

“ほったらかし調理”でお店のような味が完成。手間のかかるポタージュやヘルシーな豆乳、おかゆも自動調理で作ることができます。

【DICED SOUP】…食材の形を残したスープを調理

【POTAGE】…ポタージュのように食材をなめらかに調理

【RISOTTO & OKAYU】…リゾット・おかゆを調理

【SOY MILK】…豆乳を調理

1.お急ぎ：調理時間を短くすることを優先して調理

2.濃い目：時間をかけて濃い目の豆乳を調理

【SMOOTHIE & JUICE】…スムージーやフレッシュジュースなど非加熱調理

スイッチを押すだけで自動調理が開始するので、その合間に他の料理や家事に手を回せたり、家族や自分のために時間を使うことができます。

保温モード/クリーンモードを搭載

【保温モード】…5分～1時間までは5分単位、それ以降は1.0時間～9.9時間まで0.1時間単位で設定できます。家族の食事の時間がずれても、温かいまま保つことができます。

【クリーンモード】…撹拌を繰り返し、ポットや刃をお手入れしやすいように補助洗浄します。サブモードで、加熱をしながら撹拌を繰り返して洗浄するHOT（加熱補助洗浄）と、常温で撹拌を繰り返して洗浄するCOLD（常温補助洗浄）が選択でき、お手入れがよりスムーズに！

セラミックコートでお手入れラクラク！

ポットの内側はセラミックコートを採用。におい移りしにくいので、毎日のお料理に活用できます。

汚れも落ちやすく、また、洗浄用ブラシが付属しており、カッター周りも洗いやすく、お手入れもラクラク！負担なく、毎日気軽にお使いいただけます。

◆料理研究家「まいのごはん。」氏によるオリジナル3レシピをホームページにて公開中！

【レシピ掲載ページ】https://ladonna-co.net/information/k-as2-recipe/

【POTAGE】 とろとろかぼちゃのポタージュ【DICED SOUP】 簡単ビーフシチュー【RISOTTO ＆ OKAYU】温活でぽかぽか！れんこんと鶏のしょうが粥

＜まいのごはん。氏プロフィール＞

料理研究家として、企業レシピ開発やPR・撮影、料理教室主催等、幅広く活躍。

レシピ本を2冊出版しており、TV・ラジオ・新聞・雑誌などメディアにも多数出演。

Nadia Artist 年間新人賞・献立賞・月間MVPなど数多く受賞。

SNSでは、家庭で再現しやすい“簡単爆うまごはん”のレシピを多数発信しており、総フォロワー数35万人超の人気料理研究家。

Instagramアカウント https://www.instagram.com/maino_gohan24/

公式レシピも製品ページにて公開中。新レシピを続々アップ予定！

スープやポタージュが簡単に作れるだけでなく、カレーや具材たっぷりのお粥も“ほったらかし調理”で作ることができます。

【DICED SOUP】 ピーマンカレー【RISOTTO ＆ OKAYU】 ごちそうトマト粥【RISOTTO ＆ OKAYU】 きのこのリゾット【SMOOTHIE ＆ JUICE】グリーンスムージーボウル

◆製品仕様

品名 ：Toffy オートスープブレンダー〈セラミックコートタイプ〉

品番 ：K-AS2-PA（ペールアクア）/ K-AS2-GE（グレージュ）

外形寸法 ：約174（W）×270（H）×138（D）mm

電源 ：AC100V 50-60Hz

定格消費電力：ヒーター：600W / モーター：150W

容量 ：600mL

重量 ：約1.2kg（電源コード含まず）

電源コード長：約0.9m

付属品 ：専用計量カップ、洗浄用ブラシ、専用電源コード、ユーザーズガイド（保証書含む）

■掲載時お問い合わせ先

株式会社ラドンナ 03-5620-2780（代表）

https://ladonna-co.net/