韓国NO.1*ダーマコスメブランド「AESTURA」 乾燥が気になる季節に、肌のうるおいバリアを集中ケア「アトバリア365」シリーズのお得なセットを数量限定発売

アモーレパシフィックジャパン株式会社

アモーレパシフィックジャパン株式会社(所在地：東京都渋谷区)は、「アトバリア365」シリーズより、乾燥でゆらぎやすい季節の変わり目の肌環境をサポートする「アトバリア365 クリーム スペシャルギフトセット」を2025年12月26日(金)より、数量限定で発売いたします。人気の「アトバリア365 クリーム」現品サイズに加えて、化粧水・セラム・乳液のサンプルがついたお得なセットです。

◇ 季節の変わり目の肌状態とスキンケア

季節の変わり目は、気温や湿度の急な変化、空気の乾燥などの影響で肌の水分が奪われやすく、うるおいバリアが低下しやすい時期です。バリア機能が弱まることで外的刺激に敏感になり、肌がカサついたり、ゆらぎやすくなることもあります。そんな季節こそ、毎日の保湿ケアで肌をやさしく守ることが大切です。変化しやすい肌環境に着目し、肌トラブル*¹を防ぐためのアイテムを、「アトバリア365」シリーズからご提案します。

◇ 商品概要

●「アトバリア365 クリーム スペシャルギフトセット」

7秒に1個売れており*²、保湿120時間*³持続の高保湿クリーム「アトバリア365 クリーム」を

中心とする「アトバリア365」シリーズを、ライン使いでお試しいただけるセットが数量限定で登場。

水分補給・保湿を徹底的にアプローチし、うるおいバリアをケアして健康な肌を目指します。

クリームとセラムを一緒に使用することで、うるおいバリアが強化され、シナジー効果*⁴が

期待できます。

・価格 ：3,300円(税込)

・内容 ：アトバリア365 クリーム 80ｍL

アトバリア365 ハイドロエッセンス(ミニサイズ) 25ｍL

アトバリア365 セラヒアルセラム 7ｍL (販売名：アトバリア365 ハイドロセラム)

アトバリア365 エマルジョン 3ｍL×3枚

・発売場所：2025年12月26日(金)から各販売経路にて順次発売。

◇ 各商品の特徴

■「アトバリア365 ハイドロエッセンス」

・ 30種の複合保湿成分「BMF(TM)*⁵」＆「Triple-Lipid-Complex(TM)*⁶」で

肌のうるおいバリアをサポート

・ とろみのあるテクスチャーでしっとりしながらも、軽やか

・ 9個のフリー成分*⁷と、敏感肌の方もお使いいただける安全性テスト完了*⁸

使用方法：洗顔後、適量(100円玉大)を手に取り、顔全体にやさしくなじませます

■「アトバリア365 セラヒアルセラム」(販売名：アトバリア365 ハイドロセラム)

・ セラミドとヒアルロン酸を結合した独自成分「セラーヒアルロン酸(TM)*⁹」配合

・ 1回の使用で72時間*¹⁰のうるおい持続

・ 9個のフリー成分*¹¹と、敏感肌の方もお使いいただける安全性テスト完了*¹²

・「アトバリア365 クリーム」との併用でうるおいバリア124％UP*⁴

使用方法：化粧水の後、適量(3～4滴)を手に取り、顔全体にやさしくなじませます。

■「アトバリア365 クリーム」

・ 独自の「高密度セラミドカプセル*¹³」を１本に約100万個配合

・ 保湿が120時間*³持続

・ 無香料、無着色、パラベン無添加、敏感肌テスト済み*¹⁴

・ 韓国リピート率No.1*、7秒に1個売れている*²話題のクリーム

使用方法：スキンケアの最後に適量(パール粒大)を取り、顔全体にやさしくなじませます。

■「アトバリア365 エマルジョン」

・ 「高密度セラミドカプセル*¹³」を完全に溶かした状態で配合し、肌なじみのよさを実現。

・ 角質層の水分量を高めうるおいバリアを強化

・ 乾燥によるごわつきやかさつきが気になる肌も、ふっくらなめらかに

・ 無香料、無着色、パラベン無添加、敏感肌テスト済み*¹⁴

使用方法：化粧水で肌を整えた後、適量(1円玉程度)を取り、顔全体にやさしくなじませます。

◇ アトバリア365」シリーズのスキンケア方法

「アトバリア365」シリーズは、乾燥や外的刺激から肌を守りながら、うるおいで満たす保湿ケアラインです。

化粧液として「アトバリア365 ハイドロエッセンス」を使用した後、美容液の「アトバリア365 セラヒアルセラム」を重ねます。続いて乳液として「アトバリア365 エマルジョン」をお使いください。

特に乾燥が気になる場合や、よりしっとりとした仕上がりを求める際は、「アトバリア365 クリーム」を重ねづけ、または乳液の代わりにお使いいただくのもおすすめです。

◇ 韓国NO.1*ダーマコスメブランド『AESTURA』について

『AESTURA』は、製薬会社のDNAに韓国最大手化粧品メーカー、アモーレパシフィック社の最先端美容研究と皮膚科学が組み合わさったダーマコスメブランド。美容に関する多くのことを皮膚科医に相談するほどユーザーとの絆の強い韓国において、“韓国No.1*ダーマコスメブランド”として多くのユーザーから愛されてきました。

2023年9月の日本本格上陸では、様々な肌タイプに合わせたシリーズをもつ本ブランドの中から、「ゆらぎ肌や肌荒れ防止のケアができる」ゆらぎ肌・混合肌タイプに向けたエイシカ365シリーズや、「保湿・うるおいバリアをサポートする」敏感肌・乾燥肌タイプ向けのアトバリア365シリーズがローンチ。日本本格上陸から約3か月で、日本の2023年ベストコスメアワードにて10冠を獲得いたしました。

◇ アモーレパシフィック社について

アモーレパシフィックは、創業77年の歴史を持つ韓国化粧品業界のリーディングカンパニーです。

1930年代に手作りの椿油を創業者の母が台所で作り販売していたことから始まり、1945年に創業。現在ではK―Beautyを牽引する会社として韓国初の化粧品研究所を設立、済州島で緑茶栽培を行うなど、創業のきっかけとなった椿油を作るという“職人技“と“自然からのインスピレーション“を創業当初から変わらず重視し、自然と人間に対する深い理解や、内面と外面の美しさの調和を追求し続けることで、常に最高品質を目指して革新的な成分・商品を開発しています。

* 韓国OliveYoung/ダーマコスメカテゴリー2023年上半期累積販売額基準

*¹ 外的刺激・乾燥による

*² 2024年1月販売量基準

*³ AESTURA調べ。120時間持続データ取得済み。効果には個人差があります。

*⁴ 自社調べ：アトバリア365 セラヒアルセラムと同時併用するクリームの比較効果

*⁵ グルタミン酸、アスパラギン酸、ロイシン、セリン、グリシン、プロリン、トレオニン、バリン、イソロイシン、システイン、メチオニン、ヒスチジン、アラニン、リシン、アルギニン、チロシン、フェニルアラニン、塩化Na、グリセロリン酸Na、アスパラギン酸(K/Mg)、グルコン酸Ca、グルコン酸Mg、グルコース、PCA、乳酸、尿素、クエン酸、アセチルグルコサミン、クレアチン、尿酸(全て保湿成分)

*⁶ ヒドロキシプロピルビスパルミタミドMEA、コレステロール、ステアリン酸(全て保湿成分)

*⁷ 動物性原料、ミネラルオイル、ポリアクリルアミド、イミダゾリジニルウレア、トリエタノールアミン、

合成色素、香料、PEG界面活性剤、シリコンオイル

*⁸ 皮膚科テスト、アレルギーテスト、ノンコメドジェニックテスト済み.。

(全ての方に刺激がおきないわけではありません。全ての方にニキビのもとができないわけではありません）

*⁹ ヒアルロン酸Na、ヒドロキシプロピルビスパルミタミドMEA、セラミドNP(すべて保湿成分)

*¹⁰ 株)グローバル医学研究センター、成人女性31名対象、2024.04.15-05.14(効果には個人差があります)

*¹¹ 動物性原料、鉱物油、パラベン、ポリアクリルアミド、合成着色料、香料、イミダゾリジニル尿素、トリエタノールアミン、PEG

*¹² 敏感肌テスト、敏感肌刺激テスト、皮膚科テスト、アレルギーテスト、ノンコメドジェニックテスト済み。

すべての方に刺激、肌トラブル、アレルギーがおきないわけではありません。すべての方にニキビのもとができないわけではありません。

*¹³ セラミドNP、スフィンゴ脂質、ヒドロキシプロピルビスパルミタミドMEA、コレステロール、ステアリン酸、アラキン酸、オレイン酸、

パルミチン酸(すべて保湿成分)

*¹⁴ すべての方に刺激、肌トラブル、アレルギーがおきないわけではありません。