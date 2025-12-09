「Wellni BIRUMESHI」からたんぱく質の「取り込み効率」に着目した新世代冷凍弁当が新登場

REDAS株式会社

REDAS株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：大丸裕介、以下「REDAS」）は、ボディメイクフードブランド「Wellni BIRUMESHI」から、1番人気のメニュー「バルサミコビーフライス」に8PN（8-プレニルナリンゲニン） を新たに配合した商品を2025年12月9日（火）より発売を開始いたします。

タンパク質摂取の「量」と「効率」を極める新アプローチ

近年、健康意識の高まりとともに高タンパク食品の市場が拡大していますが、多くは「摂取量」に焦点が当たっています。BIRUMESHIは、単に高タンパクなだけでなく、「摂取後の取り込み効率」という新時代の視点を取り入れました。

今回、豊富なタンパク質を最大限に活かすため、分解されたアミノ酸の取込みをサポートする「8PN」を新たに採用。「圧倒的なたんぱく質量 × 吸収効率のブースト」という新時代の掛け算を実現し、摂取した栄養を1グラムたりとも無駄にしない「新世代のボディメイク・ミール」へと進化しました。

既存の1番人気のメニューである「バルサミコビーフライス」に、1食あたり推奨量の8-プレニルナリンゲニン（8PN）0.1mgを配合しております。

【バルサミコビーフライス栄養成分】

エネルギー474kcal／たんぱく質39.6g／脂質9.2g／炭水化物57.3g／糖質51.9g／食物繊維2.6g

商品概要

商品名：8PN配合 バルサミコビーフライス

価 格：オープン価格

購入先：自社ECサイトよりご購入いただけます。

自社ECストア：https://wellne-store.com/shop/pages/birumeshi

植物性由来の新素材「8PN」配合でたんぱく質の取り込みをサポート

8PN（8-プレニルナリンゲニン）はビール等に含まれるホップ由来のポリフェノールです。ビールからの摂取が主な供給源であるものの、配合量はごく微量で製品によっても異なります。また、腸内代謝物としても得ることができると言われているものの、前駆体から8PNに変換できる人は4割弱と報告されており、個人差があります。

8PNを摂取することにより、細胞（筋肉や肌など）へのアミノ酸取り込みを担う「アミノ酸トランスポーター」の活性化をサポートするほか、筋肉合成促進・分解抑制などの効果が期待できます。

「BIRUMESHI」ブランドについて

「BIRUMESHI」は、REDASが自社で製造・開発を行う冷凍弁当シリーズ。

【高たんぱく（35.3～47.6g）】【低脂質（2.2～9.9g）】【エネルギー499kcal未満】を成分基準とし、豊かな味わいと優れた栄養バランスを両立。冷凍で長期保存が可能なため、レンジで温めるだけで手軽に栄養補給ができます。

有名ジムでも全店舗導入されており、人気メニュー「バルサミコビーフライス」「牛赤身100％ハンバーグ」を始め、20種以上のメニューを展開しています。





会社概要

REDAS株式会社（リーダス）

事業内容：おいしくて楽しい、高たんぱく食品の企画・製造・直販・カフェ運営

代表取締役：大丸 裕介

本社：東京都港区赤坂3-9-1 紀陽ビル

設立：2005年8月

公式サイト：https://redas.co.jp/

企業様向けお問い合わせ先：03-6855-2488（代）