ナハト、TikTok Shop開設支援でクライアントの売上を加速

株式会社ナハト（本社：東京都渋谷区、代表取締役：安達 友基、以下「ナハト」）は、TikTok Shop公式パートナーとして、クライアントであるスマートフォン用マグネットホルダー「magpic」のTikTokアカウント開設・運用を支援し、商品販売開始から即完売を達成いたしました。

この実績は、ナハトが自社で培ってきたD2Cの運用ノウハウや、Z世代マーケターによるトレンド戦略、30万アカウント以上のインフルエンサーデータを活用した結果であり、今後、この成功事例を基に、より多くのクライアントの事業成長を支援してまいります。

| TikTok Shopトータル支援参入の背景

近年、動画やライブ配信を起点とするEコマース（ライブコマース、ビデオコマース）市場が急速に拡大しています。そのような中、ショートムービープラットフォーム「TikTok」内に購買導線を完結させる販売機能「TikTok Shop」が、日本国内で2025年6月末に提供開始しました。「TikTok Shop」は、ショッピング動画やライブ配信を通じて商品とユーザーが出会い、その場で購入まで完了する新しい購買体験「ディスカバリーEコマース」の主要な担い手として注目を集めています。こうした背景のもと、EC事業者は「動画・ライブ購入」という新たな体験をいち早く取り入れ、成長を加速させる取り組みが求められています。

ナハトはこれまでもTikTok広告領域において既に高い実績を有しており、「TikTok for Business Japan Agency Awards 2025」では、顕著な成長を達成した企業に贈られるGrowth Sales部門「Rising Star Award」を受賞しています(※1)。ナハトが培ってきたTikTok広告活用のロールモデルとなるノウハウと実行力は、最新のEC機能であるTikTok Shopにおいても、クライアントの売上加速に直結するものと確信し、2025年10月よりTikTok Shopトータル支援サービスの提供（※2)に至りました。

※1…ナハトプレスリリース「「TikTok for Business Japan Agency Awards 2025」にてRising Star Awardを受賞」

(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000040.000063127.html)

※2…ナハトプレスリリース「TikTok Shop公式パートナーとして検証を重ね、10月より新サービス提供開始

（https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000050.000063127.html）

| TikTok Shop導入事例：スマホ用マグネットホルダー「magpic」

ナハトのグループ会社である株式会社Boldiesが販売する「magpic」は、ナハトがショップ開設から運営、インフルエンサーマーケティング、広告運用までをトータルで支援しました。販売開始後、TikTok Shopのライブ配信やショート動画での訴求を通じて、多くのユーザーの目に留まり、在庫が即完売。累計販売数10万個（2025年2月時点）を突破したヒット商品となりました。

その後も楽天市場やAmazonなどのオンライン販売、ドン・キホーテやハンズでのオフライン販売でも即完売を記録するヒット商品となりました。TikTok Shopでの運用開始後、1ヶ月で1,000万回再生を達成し、2025年7月のTikTok Shopデイリーランキングでは1位を獲得しています。

導入先のコメント（magpic担当者：高橋 葵様）

「私たちは商品の企画・開発に注力していましたが、販売戦略において、特にZ世代へのリーチに課題を感じていました。グループ会社であるナハトにご協力いただき、TikTok Shopを開設したところ、彼らの持つトレンド分析力とインフルエンサーネットワークにより、驚くべきスピードで認知が拡大しました。特にショート動画での売れ行きには目を見張るものがあり、販売開始直後に完売という結果を出せたことに非常に感謝しています。TikTok Shopは、新しいユーザー層にリーチする強力な販売チャネルであると実感しました。」

【magpicについて】

magpic（マグピク）は、「スマホ撮影をもっと自由に、もっと身近に」というコンセプトのもと、2024年7月からナハトグループのBoldiesが販売するスマートフォン用マグネットホルダーです。街頭の鉄柱や手すり、自動販売機など、マグネットが張り付く金属面に取り付けて撮影することができ、Z世代を中心に“撮影サポートアイテム”として高い支持を集めています。

・オフィシャルHP：https://boldies.jp/magpic/#what

・ Instagram：https://www.instagram.com/magpic_official

・Tik Tok：https://www.tiktok.com/@magpic_official

| ナハトのTikTok Shopトータル支援とは

ナハトは、2025年6月より提供が開始されたTikTok Shopの公式パートナーとして、ショップ開設・運用・インフルエンサー施策・アカウント運用まで一貫して支援しております。ナハトの強みは、TikTok Shop Partner（TSP）、TikTok Affiliate Partner（TAP）、TikTok Creator Agency Partner（CAP）全ての公式認定を受けたフルサポート体制と、自社での運用実績に基づいた実践的なノウハウです。



▼支援体制の特長



1.自社運用で培った実践的なノウハウ

ナハトは、TikTok Shop Partner（TSP）として、出店準備から商品登録、マーケティング、運営代行、物流サポートまでトータル的に支援します。企画段階から販売・運営まで一気通貫で手掛けてきた実践的なノウハウは、一般的な広告代理店にはないナハト独自の強みであり、クライアントの事業成長に直結します。

2.平均年齢26.3歳のZ世代マーケターによる戦略

日々変化するSNSトレンドを常にキャッチアップするZ世代マーケターが、”バズらせる”を意識した戦略設計から、クリエイティブ制作、成果分析までを支援します。



3.30万アカウント以上のインフルエンサーデータ

30万アカウント以上のデータから、商品の特性やターゲット層に合わせ、最適なインフルエンサーを選定・提案。質の高いコンテンツ制作を実現します。



ナハトは今後も「日本のマーケティング力を底上げする」ことをミッションに掲げ、最新のトレンドを捉えたマーケティング戦略を通じて、クライアントの事業成長を力強く支援してまいります。



▼オーダーメイドのTikTokShop運用プランについて



商品やターゲット層などクライアントの課題に応じて、以下の必要なメニューを柔軟にカスタマイズが可能です。ナハトの専任チームを組成し、ニーズに合わせた完全オーダーメイドのTikTok Shop運用プランをご提供いたします。



・TikTokShopコンサル

-ショップページの継続的な最適化 /集客施策の提案~決定(クライアント)~ディレクション / アカウント運用 / 広告運用 / クリエイターコラボ(オープンコラボ/ターゲットコラボ)ライバーコラボ /コマーサー配信支援 / UGC施策



・アカウント運用代行

-動画投稿/アカウントコンセプト設計/動画企画構成作成/撮影/編集/投稿管理/定例会

・クリエイターコラボ

-リクルーティング～構成～投稿ディレクション



・ライバーコラボ

-ライバーのアカウント上で商品紹介のライブ配信の実施

(オファー設計～リクルーティング～構成～配信ディレクション)

・コマーサー配信支援

-クライアント様の公式アカウント上で、週2回~商品紹介ライブ実施

-ナハトが提供するコマーサーがそのライブに出演し、販促目的のライブを実施

(オファー設計～リクルーティング～構成～配信ディレクション)

※ 料金・スコープはご要望に応じて個別にお見積もりいたします。



▼TikTok Shop運用プランや料金に関する問い合わせ

・TEL：03-5422-3370 （代表）

・問い合わせ先：https://tts.nahato.co.jp/contact



| 株式会社ナハト について

ナハトは、クライアント企業が持つ事業のプロモーション戦略の策定・実行を担う支援会社と、自社で商品開発・運営を行う事業会社といった二つの側面を併せ持つ次世代のマーケティングカンパニーです。

ブランドプロミス「～Profitable Marketing～ 利益に繋げるマーケティング」を掲げ、本質的なマーケティングをクライアントに提供しています。働くメンバーに対しては、「仲間と勝ち続ける」をPhilosophyに掲げ、非上場で自由な組織風土の中、株価のためではなく「コミュニティの繁栄」のために、仲間、成長、勝利の実現を目指しています。詳しくは、コーポレートサイト（https://nahato.co.jp/）をご覧ください。



【受賞・選出歴】

2023年

・「Meta Business Partner」選出

・「TikTok for Business Japan Agency Awards 2023 Rising Star部門シルバー」受賞

・「GooglePremierPartner」選出

2024年

・「Meta Agency First Awards Japan 2024『Planner of the Year』（取締役栗田）」受賞

・「バチャナビThe Best Office Awards」受賞

・「X広告認定代理店」選出

2025年

・「LINEヤフーSales Partner」選出

・「働きがいのある会社ランキング中規模部門 11位」受賞

・「働きがいのある会社 女性ランキング 中規模企業部門 5位」受賞

・「Meta Agency First Awards Japan 2025『Best Solution Award - Reels & Creator Collaboration』」受賞

【会社概要（URL：https://nahato.co.jp/）】

・所在地：東京都渋谷区道玄坂1-12-1 渋谷マークシティウエスト 15F

・代表者：安達 友基

・創 業：2018年7月

・事業内容：マーケティング事業、D2C事業、クリエイティブ事業、人材育成事業 等

【本リリースに関するお問合せ先】

・ナハト広報担当

・E-mail：pr@nahato.co.jp