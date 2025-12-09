¹¥É¾¤Ë¤Ä¤Â¨½ÅÈÇ¡ª ¡ØÇ¾¤ò°é¤Æ¤ë £°¤µ¤¤¤«¤é ¤ª¤ä¤³¤Î¤ª¤ó¤É¤¯¤¨¤Û¤ó¡Ù¤ÎÆÃÀ½¥á¥Ã¥»ー¥¸¥«ー¥É¤òÂÐ¾Ý½ñÅ¹¤Ç¥×¥ì¥¼¥ó¥È
³ô¼°²ñ¼ÒKADOKAWA¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢¼èÄùÌò ÂåÉ½¼¹¹ÔÌò¼ÒÄ¹ CEO¡§²ÆÌî¹ä¡Ë¤Ï¡¢¡ØÇ¾¤ò°é¤Æ¤ë £°¤µ¤¤¤«¤é ¤ª¤ä¤³¤Î¤ª¤ó¤É¤¯¤¨¤Û¤ó¡Ù¡ÊÃø¡§²ÃÆ£½ÓÆÁ¡¢³¨¡§¤¯¤ï¤¶¤ï¤æ¤¦¤³¡Ë¤Î½ÅÈÇ¤ò·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£½ÅÈÇ¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢ÂÐ¾Ý½ñÅ¹¤Ë¤Æ¹ØÆþ¤µ¤ì¤¿Êý¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤ÊÆÃÀ½¥á¥Ã¥»ー¥¸¥«ー¥É¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ØÇ¾¤ò°é¤Æ¤ë £°¤µ¤¤¤«¤é ¤ª¤ä¤³¤Î¤ª¤ó¤É¤¯¤¨¤Û¤ó¡Ù¤Ï¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤äÃÂÀ¸Æü¤Ê¤É¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê1ºý¡£¤«¤ï¤¤¤¤¥¤¥é¥¹¥ÈÉÕ¤¤ÎÆÃÀ½¥á¥Ã¥»ー¥¸¥«ー¥É¤òÅº¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤êÆÃÊÌ¤Ê¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢¨ÆÃÀ½¥á¥Ã¥»ー¥¸¥«ー¥É¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ÂÐ¾Ý½ñÅ¹¤Ï°Ê²¼¤Îµ»ö¤è¤ê¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢§¾ÜºÙ¡¦ÂÐ¾Ý½ñÅ¹¤Ï¤³¤Á¤é
ÆÉ¤ßÊ¹¤«¤»¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¤ï¤«¤ëÆ°²è¤ò¸ø³«Ãæ[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=zqOY92tdyeY ]
º¸¥Úー¥¸¤ÏÂç¿Í¤¬ÆÉ¤ß¡¢±¦¥Úー¥¸¤ÏÀÖ¤Á¤ã¤ó¤È¤¤¤Ã¤·¤ç¤ËÀ¼¤ò½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¿Æ»Ò¤Ç²»ÆÉ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ÎÇ¾¤È¤«¤é¤À¤¬¤¹¤¯¤¹¤¯°é¤Á¤Þ¤¹¡£
½ñ»ï¾ðÊó
½ñÌ¾¡§Ç¾¤ò°é¤Æ¤ë £°¤µ¤¤¤«¤é ¤ª¤ä¤³¤Î¤ª¤ó¤É¤¯¤¨¤Û¤ó
Ãø¼Ô¡§²ÃÆ£½ÓÆÁ
³¨¡§¤¯¤ï¤¶¤ï¤æ¤¦¤³
Äê²Á¡§1,650±ß¡ÊËÜÂÎ1,500±ß¡ÜÀÇ¡Ë
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯9·î18Æü
»ÅÍÍ¡§B5ÊÑ·ÁÈ½¡¿¥ªー¥ë¥«¥éー¡¿48¥Úー¥¸
ISBN¡§978-4-04-116438-9
È¯¹Ô¡§³ô¼°²ñ¼ÒKADOKAWA
¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
Ãø¼Ô¡§²ÃÆ£½ÓÆÁ¡Ê¤«¤È¤¦ ¤È¤·¤Î¤ê¡Ë
Ç¾Æâ²Ê°å¡¢¾®»ù²ÊÀìÌç°å¡¢°å³ØÇî»Î¡£²ÃÆ£¥×¥é¥Á¥Ê¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯±¡Ä¹¡£³ô¼°²ñ¼ÒÇ¾¤Î³Ø¹»ÂåÉ½¡£¾¼ÏÂ°å²ÊÂç³ØµÒ°÷¶µ¼ø¡£Ç¾²Ê³Ø¡¦MRIÇ¾²èÁü¿ÇÃÇ¤ÎÀìÌç²È¡£Ç¾ÈÖÃÏ¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¡¢½õ»ì¶¯Ä´¤ª¤ó¤É¤¯Ë¡¤ÎÄó¾§¼Ô¡£²ÃÆ£¥×¥é¥Á¥Ê¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤Ë¤Æ¡¢ÆÈ¼«³«È¯¤·¤¿²ÃÆ£¼°MRIÇ¾²èÁü¿ÇÃÇË¡¤Ë¤è¤ëÇ¾¸ÄÀ¿ÇÃÇ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¾®»ù¤«¤éÄ¶¹âÎð¼Ô¤Þ¤Ç1Ëü¿Í°Ê¾å¤ò¿ÇÃÇ¡¦¼£ÎÅ¡£
¡ØÆ¬¤¬¤è¤¯¤Ê¤ë¡ª ¿²¤ë¤Þ¤¨£±Ê¬¤ª¤ó¤É¤¯366Æü¡Ù¡ØÆ¬¤¬¤è¤¯¤Ê¤ë¡ª ¤Ï¤¸¤á¤Æ¤Î¿²¤ë¤Þ¤¨£±Ê¬¤ª¤ó¤É¤¯¡Ù¡Ê¤È¤â¤ËÀ¾Åì¼Ò¡Ë¡¢¡Ö1ÏÃ5Ê¬ ¤ª¤ó¤É¤¯ÅÁµ&Ì¾ºî¥·¥êー¥º¡×¥·¥êー¥º¡ÊÀ¤³¦Ê¸²½¼Ò¡Ë¤Ê¤É²»ÆÉËÜ¤Î¥Ù¥¹¥È¥»¥éーÂ¿¿ô¡£
³¨¡§¤¯¤ï¤¶¤ï¤æ¤¦¤³
¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ー¡£ÊÔ½¸¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó²ñ¼Ò¶ÐÌ³¤ò·Ð¤Æ¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ー¤È¤·¤ÆÆÈÎ©¡£³¨ËÜ¤ä»¨»ï¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤òÃæ¿´¤Ë³èÆ°Ãæ¡£
¼ç¤ÊÃø½ñ¤Ë¡Ø¤ª¤Ò¤µ¤Þ¤Ý¤«¤Ý¤«¤¦¤¿¤Ã¤¿¤é¡Ù¡Ø¤¤é¤¤é¤¤é¤é¤È¤¦¤¿¤Ã¤¿¤é¡Ù¡Ê¤È¤â¤Ë¤Û¤ë¤×½ÐÈÇ¡Ë¡¢¡Ø¤Ö¤¿¤µ¤ó¤¿¤¤¤½¤¦¡Ù¡Ê¥Õ¥ìー¥Ù¥ë´Û¡Ë¤Ê¤É¡£¥¤¥é¥¹¥È¤ò¼ê¤¬¤±¤¿³¨ËÜ¤Ë¡Ø¤Ë～¤Ã¤³¤ê¡Ù¡Ê¤¯¤â¤ó½ÐÈÇ¡Ë¡¢¡Ø¤Ç¤Á¤ã¤Ã¤¿¤È¤¤Ï¡Ù¡Ê¥Õ¥ìー¥Ù¥ë´Û¡Ë¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£
