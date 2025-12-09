ベネッセの有料老人ホーム『リハビリホームグランダ豊田市役所前』2026年2月開設（予定）　完成を記念し、「地域医療セミナー」を1月24日に開催

株式会社ベネッセスタイルケアグループ

株式会社ベネッセスタイルケアグループ（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：小林 仁）のグループ会社である株式会社ベネッセスタイルケア（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：滝山 真也）は、2026年2月、愛知県豊田市に有料老人ホーム『リハビリホームグランダ豊田市役所前』を新規開設いたします。

リハビリホームグランダ豊田市役所前 外観イメージ図

ベネッセの介護事業は1995年の開始から30周年を迎え、現在、東京・大阪・名古屋を中心に高齢者向けホームを363拠点運営（2025年12月時点）しています。

豊田市の中心地に開設する『リハビリホームグランダ豊田市役所前』は、日々の暮らしをサポートするサービススタッフを24時間、看護職員を日中、また機能訓練指導員（理学療法士・作業療法士・言語聴覚士などの有資格者）を配置し、ご入居者の皆様に、健やかにご自分らしく暮らしていただけるよう、ご提案いたします。ホーム内にはリハビリや運動に集中できる機能訓練室、陽光の差し込む明るく広いダイニングルームやご自宅のようにくつろげるラウンジスペースなど、憩いの場を各所にご用意しております。居室は18.3m²～62.4m²の39タイプ計77室で、ミニキッチンやユニットバスを配備したお二人での入居も可能な広めのお部屋もございます。

その開設に先立ち、入居を検討されている方を対象に、「完成披露内覧会（入居相談会）」を1月4日より現地にて開催いたします。また地域の方々に向けたセミナーを、トヨタ記念病院 病院長である 岩瀬 三紀 先生を講師にお迎えし、1月24日に同じく現地にて開催いたしますので、併せてお知らせいたします。

「完成披露内覧会（入居相談会）」

●開催日 2026年1月4日（日）～1日31日（土）

●時間 各日 １.10:00～ ２.12:00～ ３.15:00 （事前予約制）

＊ご希望の日時を前日までにご予約ください。

「地域医療セミナー」

『高血圧症を理解しよう』

「高血圧」は、大半の方には自覚症状がなく、そのまま進行すると脳や心臓の血管が動脈硬化を起こし、突然、心筋梗塞や脳卒中を発症することも多い病気です。日本には、4,300万人もの高血圧患者がいるといわれています。

本セミナーでは高血圧の基礎知識、2025年夏に変更された高血圧ガイドラインの最新の情報などをお話しします。

講師：岩瀬 三紀 先生 トヨタ記念病院 病院長

●開催日時 2026年1月24日（土）14:00～15:00

●参加費 無料 （事前予約制/定員50名） ＊開催日の前日までにご予約ください。

●会場 リハビリホームグランダ豊田市役所前（内覧会・セミナーとも）

住所：愛知県豊田市元城町4-58

◎名鉄三河線・豊田線「豊田市駅」東口より徒歩10分（約650m）

●内覧会およびセミナーのお問い合わせ・ご予約

ベネッセスタイルケアお客様相談窓口 フリーダイヤル 0120-17-1165

受付時間9:00～18:00（土・日・祝日含む毎日）

『リハビリホームグランダ豊田市役所前』では、ベネッセが30年間培ってきた介護事業運営の経験と、多くのご入居者様・ご家族様から教えていただいた学びをもとに、地域にお住まいの皆様にとって心地よい住まいとは何か、より良い人生をお過ごしいただくためにどのようなことができるかを常に考えてまいります。そして、ご入居者様お一人おひとりの「その方らしさに、深く寄りそう。」ことを大切に、サービスをご提供してまいります。

― ベネッセの有料老人ホーム 『リハビリホームグランダ豊田市役所前』 施設概要 ―

https://kaigo.benesse-style-care.co.jp/area_aichi/toyota/home_gd-toyotas(https://kaigo.benesse-style-care.co.jp/area_aichi/toyota/home_gd-toyotas)

■開設日：2026年2月1日予定

■住所 ：愛知県豊田市元城町4-58

■アクセス：名鉄三河線・豊田線「豊田市駅」東口より徒歩10分（約650m）、

愛知環状鉄道「新豊田駅」より徒歩13分（約900m）

■敷地面積／延床面積︓1959.09 m²／4570.85 m²

■建物構造：鉄骨造 地上７階建１棟

■居室数：77室（定員100名／全室個室）

■土地建物の所有形態：事業主体非所有

■居住の権利形態：利用権方式

■利用料の支払方式：選択方式（全額前払い方式／一部前払い・一部月払い方式／月払い方式）

■入居時要件：入居時自立・要支援・要介護、契約時原則満65歳以上

■利用料金

-入居金型プラン：入居金 560万円～4,024万円（非課税）／月額利用料19万8,130円～64万2,610円（税込）

-月額支払い型プラン：月額利用料37万4,230円～120万3,110円（税込）

＊『リハビリホームグランダ豊田市役所前』は住宅型有料老人ホームです。要介護・要支援の認定を受けている方は、地域の居宅介護支援事業所等の介護支援専門員（ケアマネジャー）にケアプランの作成をご依頼いただき、そのプランに基づいて、介護保険サービスをご利用いただくことができます。（介護サービスの費用別途）

■ホームの特徴

・機能訓練指導員※1を配置（予定）し、個別のプログラムをご提案。

・日々の暮らしをサポートするサービススタッフを24時間、看護職員※２を日中配置。

・居室は全室個室で18.3m²～62.4m²の39タイプ計77室。

お二人での入居が可能な23室（40.3m²～62.4m²）にはミニキッチン、ユニットバスを配備。

・居室のほかに、マシントレーニングができるリハビリ機器を設置した機能訓練室、多彩なシーンを演出するダイニングルーム兼機能訓練室、自然の風や陽の光を感じられるウッドデッキ、ゆったりとくつろげるラウンジスペース、ご家族やご友人と心おきなく団欒いただけるファミリールームなど、暮らしを彩る共用スペースをご用意。

・暮らしにハリや潤いを添える、さまざまなアクティビティを企画。

・四季折々の食材を使用したこだわりの食事をご提供。塩分・エネルギー制限や食形態の変更など、ご入居者様のお身体の状態に合わせた個別対応も可能。季節を感じられる「食のイベント」も定期的に企画。

・デジタル技術を活用した自社開発の「マジ神AI」（業務支援・人財育成システム）を導入し、ご入居者様のQOL向上と人財育成につなげます。

※1：機能訓練指導員（理学療法士・作業療法士・言語聴覚士などの有資格者）を介護保険制度における常勤換算方式で概ね１名配置（予定）。

※2：看護職員（看護師または准看護師）を常勤換算（週40時間換算）で1名以上配置。

■居室付帯設備

・ナースコール・介護用電動ベッド・クローゼット・温水洗浄機能付トイレ・洗面・冷暖房設備・テレビ配線・電話配線

＊全居室にない設備もございます。

＊概要（面積等）は開設時に一部変更になる場合があります。

＊完成予想 CG の内容は一部変更になる場合がございます。あらかじめご了承ください。

＜ベネッセスタイルケアグループについて＞

ベネッセスタイルケアグループでは、ベネッセグループの不変の企業哲学「Benesse（=よく生きる）」の元、30年以上にわたり、入居・在宅介護事業、保育・学童事業を通じて、お一人おひとりの「よく生きる」の実現に取り組んでいます。急速に進む少子高齢化と介護人材不足などの介護・保育を取り巻く環境の大きな変化の中でも、誰もが人生の節目を楽しみながら、自分らしく豊かに生きられる世界を実現できるよう、介護・保育領域の持続可能性の維持・向上に向け、今まで以上に積極的に挑戦を続けていきます。持続可能な介護・保育事業の推進のほか、介護食事業/介護HR事業/紹介事業/介護・育児と仕事との両立支援事業等、社会課題の解決に向けた取り組みを一層加速させていきます。（ベネッセスタイルケアグループ企業サイト https://benesse-scg.co.jp/）