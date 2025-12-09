【品川プリンスホテル】冬のアフタヌーンティースイーツコース『Strawberry Mode～甘美をまとうモードな午後～』を販売

株式会社西武・プリンスホテルズワールドワイド

FUNな体験を創造する品川プリンスホテル（所在地：東京都港区高輪4-10-30、総支配人：春山新悟）は、メインタワー最上階からの絶景を望む「DINING & BAR TABLE 9 TOKYO」にて、2026年1月15日（木）～2月28日（土）までの期間限定で『Strawberry Mode～甘美をまとうモードな午後～』を販売いたします。

Strawberry Mode～甘美をまとうモードな午後～ メニュー（品川プリンスホテル）

趣向を凝らした多彩なアフタヌーンティーは、女性を中心とした幅広い世代に「自分へのご褒美」として定番のスタイルとなり、海外ゲストからの人気も年々高まっています。当ホテルの冬のアフタヌーンティーでは、英国発祥の喫茶文化に息づく優雅な所作と美意識、つまりは“美を楽しむ時間”という本質に着目し、苺の可憐な甘さにファッションの“モード”を纏わせることで、洗練された美しさを表現いたしました。

苺の瑞々しさと艶やかさを引き立てる盛り付けを施したメインとなるグランデセールのほか、宝石やドレスを思わせる繊細な美しさを纏った一皿一皿と、シーズナルティーとのペアリング。コース仕立てで提供する当ホテルのアフタヌーンティーだからこその演出と、ホテル最上階の洗練された絶景空間が織りなす“甘美な午後のひととき”をお楽しみいただけます。

TAKANAWA GATEWAY CITYの開業により国際交流拠点として新たな賑わいを迎えている品川・高輪エリア。当ホテルはコンセプト“FUN! Goes On”のもと、国内外のお客さま一人ひとりの心に刻まれるご自身の“とっておきの午後”を彩る、新しいストロベリー体験をご提供してまいります。

『Strawberry Mode ～甘美をまとうモードな午後～』 概要

DINING & BAR TABLE 9 TOKYO 内観（品川プリンスホテル）

【期間】

2026年1月15日（木）～2月28日（土）

【場所】

レストラン「DINING & BAR TABLE 9 TOKYO」 （メインタワー 39F）

【料金】

\6,800（グランデセール シグネチャー） ／\8,300（グランデセール ラグジュアリー）

※税込み・別途サービス料13%

【お問合せ】

レストラン総合予約 TEL:03-5421-1114（受付時間：10:00A.M.～6:00P.M.）

『Strawberry Mode～甘美をまとうモードな午後～』 メニュー

グランデセール ※3品より1品をお選びいただけます

詳細を見る :https://www.princehotels.co.jp/shinagawa/plan/table9tokyo/sweetscourse2025_strawberry_mode

◆シグネチャー

いちごのヴァシュラン仕立て（品川プリンスホテル）【いちごのヴァシュラン仕立て】

酸味の効いたフロマージュブランのムースに、旬のいちごを 美しく飾りました。爽やかな青リンゴのソルベを添え、ピンク色のメレンゲとパイのサクリスタンを食感のアクセントにしています。さまざまな素材が織りなす調和とともに、いちごの美味しさを存分に味わえる一皿です。

いちごのショートケーキパフェ（品川プリンスホテル）【いちごのショートケーキパフェ】

いちごスイーツの王道「ショートケーキ」を、パフェとして表現しました。スポンジ・いちご・生クリームによってショートケーキ本来の構成を再現しています。

最上部には真っ赤ないちごのムースを飾り、ショートケーキを連想させる華やかな見た目に仕上げました。

◆ラグジュアリー ※事前予約制

いちごのミルフィーユ（ストロベリーガーデン）（品川プリンスホテル）【いちごのミルフィーユ（ストロベリーガーデン）】

四角いパイの上に、カスタード、いちご、ピスタチオの3種のクリームを重ね、いちごのミルフィーユに仕立てました。

中央には大きないちごに見立てたアイスを飾り、いちごのガーデンを イメージした贅沢な一皿に仕上げています。

TABLE 9 TOKYO厳選シーズナルティー など各種（フリーフロー）

季節のフレーバーやハーブ、香り・味わい・色味を重視し、提供するスイーツとの相性を考えて厳選しております。紅茶の香りとともに美味しく味わっていただき、リラックスした時間をお過ごしいただけます。

TABLE 9 TOKYO厳選シーズナルティー（品川プリンスホテル）

【ストロベリーフィールド】

コクのある茶葉に果実味あふれるイチゴの果肉をブレンドしました。イチゴの甘い香りが楽しめる人気の紅茶です。

【ストロベリークラウド】

林檎の甘み、ハイビスカスの酸味、ジューシーないちごととろけるチーズケーキの香りがふわりと重なり合う、やさしく甘酸っぱいブレンドティー。

セイボリー ほか（品川プリンスホテル）

ウェルカムドリンク

・メルティ ストロベリー

セイボリー

・いちごと生ハム フロマージュブランのブルスケッタ

・スモークサーモンのトルティーヤロール

・フォアグラのムース いちごのチャツネ

・いちごとモッツァレラチーズのカプレーゼ風

・いちごのガスパチョ

ミニハンバーガー

・いちごのミニハンバーガー

バラエティデザート ほか（品川プリンスホテル）

バラエティデザート

・いちごのバスクチーズ

・ピスタチオといちごのタルト

・ジャスミンパンナコッタ

・いちごのデリス

パティシエからのおくりもの

・いちご、いちごのマカロン、ラズベリーのクランブル、ラズベリーのパート・ド・フリュイ



※写真はイメージです。

※状況により営業内容が変更となる場合もございます。最新の情報は公式Webサイトをご確認ください。

※仕入れの状況により、食材・メニューに変更がある場合がございます。

※当社のレストラン、宴会場等における食物アレルギー対応につきましては、8品目（えび・かに・くるみ・小麦・そば・卵・乳・落花生）のみとさせていただきます。特定原材料8品目の対応をご希望のお客さまは事前にお申し出ください。

※上記内容はリリース時点（12月9日）の情報です。

ホテルコンセプト『FUN! Goes On』（品川プリンスホテル）FUN! Goes On - あの頃もこれからも、わたしの楽しいがここに -

日本の成長を牽引する国際交流拠点として進化を続け、国内外から多くの人が訪れるエリア「Shinagawa」。

東京の新拠点として充実のアクセスを誇る品川プリンスホテルは、日本一の客室数を擁し、宴会場、レストラン、ライブホール、映画館やボウリング場、さらには都市型水族館マクセル アクアパーク品川を備える、「進化するエンターテインメントタウン」です。五感を刺激する飲・食・遊の非日常エッセンスに包まれる時間は一日の始まりから終わりまで。いつ訪れても記憶に残るＦＵＮな体験をお届けしてまいります。

品川プリンスホテル 概要

品川プリンスホテル

【開 業 日】

1978 年 7 月 11 日

【客 室 数】

3,521 室

【レストラン・ショップ数 】

10 ヵ所

【宴会場数】

40 室

【エンターテインメント施設】

水族館、映画館、ボウリングセンター、

テニスセンター、ゴルフセンター、プール 他