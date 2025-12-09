GRAPHT¡¢¡Ö¥¹¥È¥êー¥È¥Õ¥¡¥¤¥¿ー6¡×´ÑµÔÀèÀ¸ÉÁ¤²¼¤í¤·¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î¿·ºî¤ò¥ê¥êー¥¹ 12·î9Æü¤è¤ê¥¿¥ª¥ë¡¦¥¥ã¥ó¥Ð¥¹¥¢ー¥È¡¦¥Þ¥¦¥¹¥Ñ¥Ã¥É¤Ê¤É¤òGRAPHT¸ø¼°EC¤ÇÍ½Ìó³«»Ï
¡¡MSY³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§½©»³ ¾»Ìé¡Ë¤Ï¡¢¡Ö¹¥¤¤ò¸ì¤ì¤ë¿Í¤òÁý¤ä¤¹¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¡ØGRAPHT¡Ù¤Î¥×¥í¥À¥¯¥È¤ä¥µー¥Ó¥¹¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤È¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Î´Ø·¸À¤òÁÏ¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ÎÅÙ¡ØGRAPHT¡Ù¤Ï¡¢¡Ö¥¹¥È¥êー¥È¥Õ¥¡¥¤¥¿ー 6¡×¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò¥«¥×¥³¥ó¡Ë¤È¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤·¤¿´ÑµÔÀèÀ¸ÉÁ¤²¼¤í¤·¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¡¢GRAPHT¸ø¼°EC¥µ¥¤¥È¡ÊGRAPHT OFFICIAL STORE¡Ë¤Ë¤Æ2025Ç¯12·î9Æü¡Ê²Ð¡Ë¤è¤êÍ½Ìó³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥¹¥È¥êー¥È¥Õ¥¡¥¤¥¿ー6¡×´ÑµÔÀèÀ¸ÉÁ¤²¼¤í¤·¥¢¥¤¥Æ¥à
¡¡¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¿¤Á¤¬¥×¥ì¥¤¥äー¤ÈÆ±¤¸ÌÜÀþ¤ÇÀï¤¤¡¢±þ±ç¤·¡¢³Ú¤·¤à»Ñ¤òÉÁ¤¤¤¿´ÑµÔÀèÀ¸¤ÎÉÁ¤²¼¤í¤·¥¢ー¥È¤ò¡¢¥¿¥ª¥ë¤ä¥¥ã¥ó¥Ð¥¹¥¢ー¥È¡¢¥Þ¥¦¥¹¥Ñ¥Ã¥É¡¢¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¤ËÅ¸³«¡£
¡¡¡Ö¥¹¥È¥êー¥È¥Õ¥¡¥¤¥¿ー6¡×¤ò¥×¥ì¥¤¤¹¤ë¹âÍÈ´¶¤ä¡¢´ÑµÔÀèÀ¸¤¬ÉÁ¤¯É½¾ðË¤«¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥¢ー¥È¤ò¡¢Æü¾ï¤Ë¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯¼è¤êÆþ¤ì¤é¤ì¤ë¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤Ç¤¹¡£
¥¢¥¤¥Æ¥à¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¡¡¡Ê¢¨°Ê²¼¡¢¤¤¤º¤ì¤âÀÇ¹þÉ½µ¡Ë¢£¥µ¥Ýー¥¿ー¥¿¥ª¥ë
¥µ¥Ýー¥¿ー¥¿¥ª¥ë ¥¹¥È¥êー¥È¥Õ¥¡¥¤¥¿ー6 GC25 B 2,970±ß
À½ÉÊ¥Úー¥¸¡§https://store.grapht.tokyo/products/asg738
¢£¡Ú¼õÃíÀ¸»º¡Û¥¥ã¥ó¥Ð¥¹¥¢ー¥È¥Üー¥É
¥¥ã¥ó¥Ð¥¹¥¢ー¥È¥Üー¥É ¥¹¥È¥êー¥È¥Õ¥¡¥¤¥¿ー6 GC25 B¡ÊW190¡ßH273¡ßD20mm¡Ë4,400±ß
À½ÉÊ¥Úー¥¸¡§https://store.grapht.tokyo/products/asg791
¢£¥Þ¥¦¥¹¥Ñ¥Ã¥É¡Ê2¼ï¡Ë
¥Þ¥¦¥¹¥Ñ¥Ã¥É ¥¹¥È¥êー¥È¥Õ¥¡¥¤¥¿ー6 GC25¡ÊA / B¡Ë¡ÊW250¡ßH250¡ßD3mm¡Ë³Æ1,980±ß
À½ÉÊ¥Úー¥¸¡ÊA¡Ë¡§https://store.grapht.tokyo/products/asg707
À½ÉÊ¥Úー¥¸¡ÊB¡Ë¡§https://store.grapht.tokyo/products/asg740
¢£¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É
¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É ¥¹¥È¥êー¥È¥Õ¥¡¥¤¥¿ー6 GC25 B¡ÊW110¡ßH95¡Ë2,200±ß
À½ÉÊ¥Úー¥¸¡§https://store.grapht.tokyo/products/asg792
¢£¥Þ¥°¥«¥Ã¥×
¥Þ¥°¥«¥Ã¥× ¥¹¥È¥êー¥È¥Õ¥¡¥¤¥¿ー6 GC25 B¡ÊW120¡ßH96¡ßD84mm¡¢Ìó340ml¡Ë2,420±ß
À½ÉÊ¥Úー¥¸¡§https://store.grapht.tokyo/products/asg739
¢£¥¯¥ê¥¢¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¥»¥Ã¥È¡Ê2¼ï¡Ë
¥¯¥ê¥¢¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¥»¥Ã¥È ¥¹¥È¥êー¥È¥Õ¥¡¥¤¥¿ー6 GC25¡ÊA / B¡¢³Æ8Ëç¡Ë³Æ1,320±ß
À½ÉÊ¥Úー¥¸¡ÊA¡Ë¡§https://store.grapht.tokyo/products/asg709
À½ÉÊ¥Úー¥¸¡ÊB¡Ë¡§https://store.grapht.tokyo/products/asg737
ÈÎÇä¾ðÊó
¢£Í½Ìó³«»Ï¡¡2025Ç¯12·î£¹Æü¡Ê²Ð¡Ë11:00～
¢£ÈÎÇäÅ¹ÊÞ
¡¦GRAPHT EC¥µ¥¤¥È¡ÊGRAPHT OFFICIAL STORE¡Ë
¡Ö¥¹¥È¥êー¥È¥Õ¥¡¥¤¥¿ー¡×¥·¥êー¥º¤È¤Ï
¡¡¡Ö¥¹¥È¥êー¥È¥Õ¥¡¥¤¥¿ー¡×¥·¥êー¥º¤Ï¡¢1987Ç¯¤Ë¶ÈÌ³ÍÑ¥²ー¥àµ¡¤È¤·¤ÆÂè1ºîÌÜ¤òÈ¯Çä¡¢1991Ç¯¤ËÅêÆþ¤·¤¿¡Ö¥¹¥È¥êー¥È¥Õ¥¡¥¤¥¿ーII¡×¤Ç¤Ï¡¢³×¿·Åª¤ÊÂÐÀï¥·¥¹¥Æ¥à¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ÓÂç¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£°Ê¹ß¡¢ÅÐ¾ì¤«¤é¸½ºß¤Þ¤Ç¡¢¥·¥êー¥ºÎß·×ÈÎÇäËÜ¿ô¤Ï5,800ËüËÜ¡Ê2025Ç¯9·î30Æü»þÅÀ¡Ë¤ò¸Ø¤ë¤Ê¤ÉÀ¤³¦Ãæ¤Ç¥í¥ó¥°¥»¥éー¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¶áÇ¯¤Ç¤Ï¡¢e¥¹¥Ýー¥Ä¤Ë¤ª¤±¤ëÂÐÀï³ÊÆ®¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î¤±¤ó°úÌò¤È¤·¤Æ¤âÂ¸ºß´¶¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢2023Ç¯6·î2Æü¤ËºÇ¿·ºî¡Ö¥¹¥È¥êー¥È¥Õ¥¡¥¤¥¿ー 6¡×¤òÈ¯Çä¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.streetfighter.com/ja/
(C)CAPCOM
¡ØASOBI GRAPHT¡Ù¥·¥êー¥º¤È¤Ï
¡ØASOBI GRAPHT¡Ù¥í¥´¥Þー¥¯
¡¡¡ØGRAPHT¡Ù¤Ï¥×¥í¥À¥¯¥È¤ä¥µー¥Ó¥¹¤ò²ð¤·¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤È¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Î´Ø·¸À¤òÁÏ¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£¡ØGRAPHT STANDARD¡Ù¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¡ØASOBI GRAPHT¡Ù¡¢¡ØTeam GRAPHT¡Ù¡¢¡ØGRAPHT REMIXERS¡Ù¤Ê¤É¤Î¥·¥êー¥º¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡ØASOBI GRAPHT¡Ù¤Ï¡¢¥²ー¥à¤ä¥¢¥Ë¥á¤Ê¤É¤ÎIP¤È¸ø¼°¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤·¡¢¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¥â¥Î¤Å¤¯¤ê¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥·¥êー¥º¤Ç¤¹¡£¥²ー¥à¤ä¥¢¥Ë¥á¤Ê¤É¤ÎÍÍ¡¹¤Ê¥¯¥ê¥¨¥¤¥·¥ç¥ó¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ëÍ·¤Ó¿´¤Ë¶¦´¶¤·¡¢¤½¤Î²ÄÇ½À¤òÌµ¸ÂÂç¤Ë³È¤²¤ë¤³¤È¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
