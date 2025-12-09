MONOQU（モノーク）が12月9日よりWEBコンテンツ「わたしをカタチ創るもの。」第3弾を公開。

三口産業株式会社

化粧品製造販売を行う三口産業株式会社（所在地：大阪府大阪市、代表者：三口雅司）の、美容室専売品ブランド ミアンビューティーのヘアスタイリング剤ブランド「MONOQU(モノーク)」は、12月9日よりWEBサイト内にインタビューコンテンツ「わたしをカタチ創るもの。」の第3弾を公開いたします。

4月に公開した第1弾、6月に公開した第2弾に続き、今回はモデルの横田ひかるさんと「OUR’s」のメンバーでもあるローズさんご夫妻を迎えて、お互いを尊重しながら“自分らしさ”を大切に生きるふたりの、しなやかな日常についてのインタビューをお届けします。

URL：https://monoqu.jp/journal/interview-rose-yokota/(https://monoqu.jp/journal/interview-rose-yokota/)

MONOQU(モノーク)は、「ゆるぎない私を、創る。」をブランドメッセージに掲げるスタイリング剤ブランド。流行に左右されず、自分の感性で素直に選択するたったひとつ(MONO)の個性と、自分が考える「格好良さ(QUARITY)」を貫くことを大切にするというブランドの価値感を“MONOQU”と表現。「今日」そして「未来」までのヘアスタイリングを持続させるMONOQUは、使う人の自信も持続させ、「ゆるぎない私」の実現に寄り添います。

“質感”を与える 「ニュアンスメイク」シリーズとして2月に発売した、オイル、バーム、オイルジェリーの3製品に続き、6月には新たに“動き”を与える「ムーブメイク」シリーズとして、ウォータージェル、バームワックスの2製品を発売いたしました。

WEBコンテンツについて

WEBコンテンツでは、自分らしいスタイルを確立し、表現を続ける人物にフィーチャーしたインタビューをお届けします。

■「わたしをカタチ創るもの。」第3弾を公開

今回は2023年に結婚、今年の2月に第一子が誕生したモデルの横田ひかるさん、ローズさん夫妻が登場。忙しい毎日のなかで、しなやかに自分たちらしいスタイルを創る秘訣を伺います。



インタビューはこちら(https://monoqu.jp/journal/interview-rose-yokota/)からご覧ください。

横田ひかる氏

横田ひかる（よこた・ひかる）

1995年8月5日生まれ。埼玉県出身。

モデルとして多数の雑誌、広告、イベントに出演。

Instagramのフォロワー数が30万人を超え、10～20代の女性を中心に絶大な人気を誇る。

2023年12月にモデルのローズと入籍し、夫婦でのモデル出演も話題になっている。

Instagram @_rncn950805(https://www.instagram.com/_rncn950805?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw==)

ローズ氏

Rose（ローズ）

1995年、アメリカ・ノースカロライナ生まれ。アメリカ人の父と日本人の母を持つ。人気YouTuberチーム「OUR’s」のメンバーとしても知られ、自身のブランド STRONG を立ち上げ、モデル、クリエイター、DJとして多方面で活躍中。

Instagram @rose_0507_(https://www.instagram.com/rose_0507_?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw==)

プレゼントキャンペーンについて

インタビュー 「わたしをカタチ創るもの。」第3弾の公開を記念して、MONOQU公式Instagram (＠monoqu_official)にてプレゼントキャンペーンを実施します。

該当のInstagram投稿に「フォロー」と「いいね」していただいた方の中から、抽選で10名様にMONOQUのウォータージェル・バーム・オイルジェリーの中からお好きなアイテムを1点プレゼント。

さらに「記事を読んだ感想＋大切な人とシェアしたいと思う瞬間・モノ」をコメントいただくと当選率がUP！

ぜひ記事をお楽しみいただきながら、キャンペーンにもご参加ください。

【キャンペーン概要】

■開催期間：12月9日（火）～12月28日（日）

■実施媒体：MONOQU公式Instagram

■プレゼント製品：ウォータージェル/バーム/オイルジェリーのうち1点お好きなもの

■当選人数：10名様

■参加方法：

１.MONOQU Instagramアカウントをフォロー

２.対象の投稿にいいね

３.記事を読んだ感想＋大切な人とシェアしたいと思う瞬間・モノをコメントに記載することで当選率UP！

■MONOQU公式Instagram： https://www.instagram.com/monoqu_official/

製品特長

【MONOQUの着目ポイント】

近年、日本人の髪質やヘアスタイルは多様化し、スタイリングアイテムの種類も豊富になってきています。それに伴い、正しいケアの方法やアイテムの見極めは難しく、髪にダメージを与えてしまうケースが増えています。その代表例として「オイル毛」「ビルドアップ毛（皮膜毛）」が挙げられ、このような毛髪の状態はヘアサロンでの施術にも影響を及ぼします。MONOQUは「オイル毛」「ビルドアップ毛」で髪の状態が悪くなることに着目しました。

【MONOQUのスタイリング剤の共通処方】オイル毛・ビルドアップ毛のデメリットに着目したトリプルレイヤー処方

１.スタイリング成分 ２.クリアリムーブ層 ３.プロテインケア層 の3層構造

オイル毛・ビルドアップ毛を促しスタイリング性を低下させるベタつき、洗い流しの悪さ等の要因に着目した処方。クリアリムーブ層（ダイズ由来乳化剤）による洗い流しやすさや、プロテインケア層（シルク、コラーゲン、ケラチン）による毛髪環境の改善が期待でき、スタイルの持続性と再現性を保つことを導きます。

【MONOQUの香り】個性と奥行きを感じるブレンド“ビターシトラスウッディ“ノート

ビターで少しスパイシーなシトラスから、落ち着きのあるウッディーへ流れる複雑で奥行きのある香り。それぞれのアイテムに合わせたベストなバランスで調合しているため、アイテム毎に香り方が異なります。 バリエーションもあり、ミックスしてもマッチする香りです。原料臭へのマスキング効果も高く、酸化臭も感じにくい香料を採用しました。

製品ラインナップ

【2025年2月に発売した3製品】

１.MONOQU OIL 60mL \3,740（税込）

潤いと繊細な束感続くニュートラルな質感のスタリングオイル

しっとり潤い、ツヤ感をキープするのにベタつかず軽い仕上がり。ベタつきによる崩れや、脂っぽい匂いにもなりにくく、付けたての質感と香りをキープ。





２.MONOQU BALM 45g \3,740（税込）

しなやかな束感続く、手櫛が通せるなめらかな溶け感バーム

人肌で溶けやすく、よく伸びるテクスチャー。自然なツヤ感と束感、適度なセット力で、時間が経過してもベタつきが少なく、洗い落ちの良いヘアバーム。

３.MONOQU OIL JELLY 80g \3,300（税込）

サラサラ×エアリー。するっと指通りの良さが続く新感覚ジェリー

オイル成分※が潤いと自然なツヤを与えながらも、束感やウェット感ではないサラッと軽いストレート、レイヤーヘアを美しく魅せるオイルジェリー。

【2025年6月に発売した2製品】

１.MONOQU WATER GEL 200mL \3,630（税込）

弾力のある柔らかいウェーブとツヤ感が続くウォータリーなジェル

フォームに代わる新しいパーマ用スタイリング剤として提案できる、リッジのキープ性とうるおい感に注力した、塗布しやすいウォータリーなジェル。

※ハーフウェット状態で使用。

２.MONOQU BALM WAX 45g \3,520（税込）

動きとツヤ、軽いまとまり感が続く、再セット可能なバームとワックスのハイブリッド

バームのような自然なツヤとワックスのようなセット力で、軽い動きとまとまり感を叶える。今までワックスにオイル等を混ぜて作っていた質感をひとつで。

※ シクロペンタシロキサン（コンディショニング剤）、ジメチコン、ジメチコノール、アモジメチコン（以上毛髪保護剤）、（C１３-１６）イソパラフィン、（C１０-１３）イソパラフィン、イソステアリン酸、イソノナン酸イソノニル（以上油脂剤）

MONOQUについて

■ブランドサイト：https://monoqu.jp(https://monoqu.jp)

■Instagram：https://www.instagram.com/monoqu_official/(https://www.instagram.com/monoqu_official/)

【会社概要】

商号：三口産業株式会社

代表者：三口雅司

所在地：大阪府大阪市天王寺区玉造本町6-5

設立：1955年10月

事業内容：化粧品製造販売・医薬部外品製造販売

資本金：2,700万円

TEL：06-6761-5636（代）

コーポレイトサイト：https://www.mian.co.jp/(https://www.mian.co.jp/)