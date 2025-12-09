オリコム、サステナブル活動専用メディア『TOKYO SUSTAINABLE BOARD』を開発

株式会社オリコム

株式会社オリコム（本社：東京都港区、代表取締役社⾧：中島明美、資本金1億6,500万円）は、東京都交通局と連携し、サステナブル活動を専門に発信するメディア『TOKYO SUSTAINABLE BOARD』を開発し、このたび都営大江戸線 都庁前駅に設置しました。

『TOKYO SUSTAINABLE BOARD』のモニターには、弊社独自ブランドのフルカラー式電子ペーパー『ミラパレ』を採用し、NFC(※1)機能を搭載した『ミラパレTOUCH！』も装備しています。今後、様々な企業・団体によるサステナブル活動の告知を予定しており、サステナブル活動発信の場として認知向上を図ってまいります。サステナブル活動専用メディアへのご出稿が、企業・団体の価値向上の一助となれば幸いです。正式な媒体化は2026年1月以降を予定しています。



今後もオリコムは、カーボンニュートラル時代に適したサステナブルなメディア開発に注力してまいります。



『ミラパレ』『ミラパレTOUCH！』の詳細は、『ミラパレ』公式サイトをご覧ください。

https://mirapale.com



※1：NFCはNear Field Communication（近距離無線通信）の略で、対応機器を近づけるだけで無線通信が可能な技術です。

都営大江戸線 都庁前駅構内 媒体設置風景

『TOKYO SUSTAINABLE BOARD』の商品概要

『TOKYO SUSTAINABLE BOARD』は、街や企業のサステナブル情報を発信するために開発された新しいプラットフォームです。表示ディスプレイには、消費電力が極めて小さい電子ペーパー『ミラパレ』を採用し、告知内容だけでなく運用面でもサステナブルなメディアです。

掲載条件：サステナビリティに関する情報発信であること

保証形態：期間保証

掲出期間：3か月間

掲出時間：AM5:00～翌AM1:00

申込期限：掲出開始の1か月前まで（エントリー制）



その他詳細は、正式メニュー化の際に告知させていただきます。