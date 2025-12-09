【2025年調査】「イケメンに限る」は過去の話？女性253人が選んだモテる男の絶対条件、1位は「顔」ではなく「清潔感」だった！
～「割り勘OK」が7割超え。令和の恋愛観は“対等な関係”と“清潔感”へシフト～
Hospitality Marketing Limitedは、全国の20代～40代男女314名（女性253名・男性61名）を対象に「モテる男性の特徴に関するアンケート（https://mednoa.com/column/13037/ ）」を2025年12月に実施し、その結果を公開いたしました。
本調査では、多くの男性が抱く「結局、顔やお金がすべてなのでは？」という疑問に対し、女性253名のリアルな本音で回答を提示しました。その結果、外見においては「顔立ち」よりも「清潔感」が圧倒的に重視され、デート費用についても「割り勘でよい」が多数派を占めるなど、現代女性の恋愛観が「ステータス重視」から「居心地と信頼重視」へと大きく変化している実態が浮き彫りになりました。
【調査結果のハイライト】
■1. 「顔」で選ぶ女性は4割以下！85%以上が求めたのは「圧倒的な清潔感」
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336477&id=bodyimage1】
「モテる男性の外見」として、85.8%の女性が「清潔感がある」を選択しました。一方で「顔立ちが整っている」を選んだのは37.9%に留まり、実に2倍以上の開きが出ました。
「イケメン＝モテる」という定説は過去のものとなり、現代においては、匂いケアや身だしなみといった「努力で作れる清潔感」こそが、恋愛対象として選ばれるための最強のカードであることが証明されました。
■2. 令和のデートは「割り勘」がスタンダード？72.3%が肯定派
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336477&id=bodyimage2】
デートの支払いについて質問したところ、「割り勘でよい」と回答した女性は72.3%に達しました。「男性が支払うのが当然」という回答は19.4%に留まり、多くの女性が男性に対し、経済的な依存よりも対等なパートナーシップを求めていることが伺えます。
ただし、自由記述では「多めに出してくれる気遣いは嬉しい」という声もあり、金銭的な負担そのものより「相手を気遣う姿勢」が重視されていることが分かります。
■3. 男性諸君、勘違いしていませんか？「誠実さ」の評価ギャップ
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336477&id=bodyimage3】
男女の意識を比較すると、興味深い「すれ違い」が発見されました。男性は女性が思う以上に「顔立ち」を重要視（+17.8pt）している反面、女性が求める「誠実さ」については約24ポイントも低く見積もっていました。
男性が「面白さ」や「見た目」を磨こうとしている間に、女性は「嘘をつかない」「約束を守る」といった人間としての誠実さをシビアに見極めています。
■4. 「優しさ」と「誠実さ」がモテの双璧。30代以降はより堅実に
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336477&id=bodyimage4】
性格面では「優しい」（61.7%）と「誠実」（49.8%）が2トップとなりました。特に30代・40代の女性においては「誠実さ」の重要度が急上昇します。
結婚や長期的なパートナーシップを見据えた際、刺激的な魅力よりも、安心感や信頼性が最優先事項となる傾向がデータから読み取れます。
■5. 【警告】一発アウトの非モテ要素は「暴力」と「不潔」
女性が「これだけは無理」と拒絶する要素の1位は「暴力的・怒りっぽい」（72.7%）、2位は「不潔」（61.3%）でした。
どんなにハイスペックな男性であっても、店員への態度が悪かったり、清潔感が欠けていたりすれば、その時点で恋愛対象から除外される厳しい現実があります。
