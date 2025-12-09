多機能電子式パイプレーザーの世界市場2025年、グローバル市場規模（動作距離100メートル以下、100～200メートル、200メートル以上）・分析レポートを発表
2025年12月9日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「多機能電子式パイプレーザーの世界市場2025年」調査資料を発表しました。資料には、多機能電子式パイプレーザーのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
市場概要
最新調査によると、世界の多機能電子式パイプレーザー市場は2024年に約7.93億米ドルと推計され、2031年には約10.55億米ドルへ拡大する見通しです。レビュー期間中の年平均成長率は4.2％であり、建設業および測量業における精密施工需要の高まりにより、市場は引き続き安定した成長を遂げています。本レポートでは、米国の関税制度や各国の政策動向を踏まえ、それらが市場構造、地域経済、サプライチェーンの強靭性に及ぼす影響を分析しています。
________________________________________
製品の特徴と技術的背景
多機能電子式パイプレーザーは、建設現場や測量作業において配管の敷設位置や傾斜を正確に示すために使用される高精度機器です。レーザー光を地面や作業面に投射し、施工者が適切な位置合わせを行うことを支援することで、配管工事の品質向上と作業効率化に寄与します。従来の目視による位置決めに比べ、誤差の低減や作業時間の短縮が期待できるため、特に大規模インフラや上下水道整備において重要性が高まっています。
________________________________________
主な市場参加企業
本市場には、Leica Geosystems、Topcon、Hilti、Spectra Precision Laser、GeoMax、Ama Laser、Imex Lasers、Geo-FENNEL などの企業が主要プレーヤーとして参入しています。これらの企業は高精度計測機器や建設用レーザー機器の開発で豊富な実績を持ち、技術革新や品質向上に積極的に取り組んでいます。市場競争は年々激しさを増しており、製品の耐久性、精度、操作性の改善をめぐる技術開発が重要な争点となっています。
________________________________________
市場成長の要因
市場成長を支える主因として、インフラ整備需要の増加、都市部での上下水道工事の拡大、建設現場の効率化要求などが挙げられます。また、熟練作業者の不足がグローバルに深刻化する中で、施工精度を自動化機器によって担保する必要性が高まっており、レーザーによる位置合わせ機器の導入が各国で加速しています。さらに、国際的な政策変更や産業安全基準の強化も、正確性・安全性を確保できる電子パイプレーザーの需要を押し上げています。
________________________________________
将来の市場動向
今後は、レーザー技術の高性能化、省電力化、耐環境性の向上が進み、より過酷な施工環境でも安定的に使用できる機器が求められるようになります。また、自動計測機能やデジタル連携機能の強化により、施工データの記録・分析が円滑になり、建設現場全体の生産性向上に寄与する見通しです。さらに、測量機器や建設機械との統合が進むことで、スマート施工の実現に向けた需要が高まると予測されます。
________________________________________
レポートの分析範囲
本レポートでは、地域別、国別、製品タイプ別、用途別の定量・定性分析が行われています。2020～2031年の期間を対象に、市場規模予測、販売量推移、価格動向、主要プレーヤーの市場シェア（2025年）などが包括的に示されています。また、主要企業の事業概要、製品構成、収益構造、地域展開、技術開発動向についても詳細に整理しています。
