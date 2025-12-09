コンバースジャパン、公式オンラインショップを WOVN.io で4言語対応

Wovn Technologies株式会社

Wovn Technologies株式会社（以下 WOVN）が提供する Web サイト多言語化ソリューション『WOVN.io（ウォーブン・ドットアイオー）』が、コンバースジャパン株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：元砂 洋志樹、以下 コンバースジャパン）の公式オンラインショップ「CONVERSE OFFICIAL ONLINE SHOP」に導入され、日本語から英語・簡体字・繁体字・韓国語の4言語に対応しました。これにより、訪日・在留外国人の方を含め、すべてのコンバースファンに商品の最新情報や魅力を発信できるようになりました。さらに、多言語化されたオンラインショップは店頭での接客にも活用され、母国語が日本語ではないお客様にも寄り添った「おもてなし」の提供に貢献しています。

■訪日・在留外国人の増加トレンドを受け、公式サイトを4言語対応。店頭接客にも活用し、リアルとデジタルの両面で顧客体験を向上

コンバースジャパンでは、「オールスター」をはじめ、数々のコンバースブランドのシューズや雑貨を日本国内にて販売しています。国内全体でインバウンド需要が高まる中、コンバースジャパンの実店舗にも多くの訪日外国人や在留外国人のお客様が訪れるようになっています。このような状況を受け、日本語で運用していたオンラインショップにおいても、誰もが快適にショッピングを楽しめる環境づくりが求められ、多言語対応が検討されていました。

「CONVERSE OFFICIAL ONLINE SHOP」は2,000ページを超える規模のサイトであり、新商品やコラボレーション商品の特集ページなど毎月50～100ページほど追加されます。そのため、全ページの翻訳内容を人の目で確認・更新することは現実的ではありませんでした。また、数多くのブランド名のほか、「(R)️」「(TM)」などの商標マークやサイズ表記など、機械翻訳では誤訳が発生しやすい表現についても、高精度の翻訳品質が求められていました。

そこで、課題を解決するソリューションとして WOVN.io をオンラインショップに導入することで、「高品質かつ効率的な多言語運用」を実現しました。

また、オンライン上にとどまらず、店頭での接客シーンにも多言語化したオンラインショップを活用しています。来店されたお客様に店舗スタッフが素材、サイズなどの商品説明を的確にご案内できるようになり、外国人のお客様にも安心してお買い物を楽しんでいただける環境が整いました。

■AI 翻訳基盤と手厚いサポート、大手企業での豊富な導入実績があり、安心安全の WOVN.io

コンバースジャパンが WOVN.io を導入した主な理由は以下の3点です。

- 商標や固有名詞などにも対応できる高精度な AI 自動翻訳WOVN.io の AI 翻訳基盤『Maestro』により、「(R)️」「(TM)」の商標マークのほか、センチやインチなどのサイズ表記といった誤訳が発生しがちな翻訳にも的確に対処することが可能です。さらに、「用語集」機能により、翻訳の正確さが求められるコラボレーション商品に関しても、 高品質な翻訳を実現できます。- 大手企業での豊富な導入実績と、安心安全のセキュリティレベルWOVN のソリューションは、アパレル小売業界を含む国内大手企業での豊富な導入実績があります。また、WOVN.io は、ページ単位や HTML のタグ単位で翻訳除外設定が可能なため、個人情報を含むページを安全に管理できる点も評価いただきました。- 導入から運用まで、お客様のニーズに合わせた手厚いサポートWOVN では、導入から運用までサポート担当がお客様にとっての最適な多言語運用を支援しています。導入プロセス全体における、疑問や要望に対して迅速かつ的確に対応する体制や、翻訳品質向上に向けての LLM（大規模言語モデル）を活用した対応の支援など、最適な翻訳運用に向けた手厚いサポートを評価いただきました。

■導入サイトについて（ https://converse.co.jp/ ）

コンバースジャパンの公式オンラインショップに導入いただきました。

- 元言語 ：日本語- 対応言語：英語、簡体字、繁体字、韓国語

■今後の展望

コンバースジャパンは、「Design Yourself.」をブランドスローガンとして掲げ、年齢や性別を問わず、あらゆる方にご愛用いただけるブランドを目指しています。多言語化した公式オンラインショップを通じて、訪日・在留外国人を含む、より多くのお客様にコンバースの商品や魅力に触れていただくと共に、ブランドの世界観と価値を届けていきます。

WOVN は、言語・国籍を問わないすべてのお客様に向けた情報発信を図る企業様をこれからもご支援してまいります。

■WOVN.io について（ https://mx.wovn.io ）

WOVN.io は、「企業のグローバリゼーションを、AI で加速する」をミッションに、Web サイトを最大45言語・79のロケール（言語と地域の組み合わせ）に多言語化し、海外戦略・訪日外国人・在留外国人対応を成功に導く多言語化 AI ソリューションです。大手企業をはじめ18,000サイト以上へ導入されています。既存の Web サイトに後付けすることができ、多言語化に必要なシステム開発・多言語サイト運用にかかる、不要なコストの圧縮・人的リソースの削減・導入期間の短縮を実現します。

企業情報

会社名 ： Wovn Technologies株式会社

所在地 ： 東京都港区南青山2-26-1 D-LIFEPLACE南青山9F

代表者 ： 代表取締役社長 林 鷹治

設立 ： 2014年3月

資本金 ： 53億6,701万円（資本準備金含む）※2021年9月1日現在

事業内容 ： Web サイト多言語化ソリューション「WOVN.io」、

アプリ多言語化ソリューション「WOVN.app」の開発・運営

会社 HP ： https://wovn.io/ja

本件に関するお問い合わせ

Wovn Technologies株式会社 広報担当

prtm@wovn.io

03-6434-0246