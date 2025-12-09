ドン・キホーテ×ヤクルト、Fortniteコラボを期間限定開催!

株式会社tenshabi

株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングスと株式会社ヤクルト本社は、若年層に人気のオンラインゲーム『Fortnite（フォートナイト）』上で展開中のドン・キホーテのオリジナルゲーム『ドン・キホーテかくれんぼ』内で、期間限定のコラボレーション企画を実施いたします。本企画の企画・制作・運営は、Fortniteを活用した企業・自治体向けゲーム開発を手がける株式会社tenshabiが担当しています。

■ “遊んで、見つけて、買える” 新たな購買体験を実現

今回のコラボレーションでは、ドン・キホーテのオリジナルFortniteマップ内にヤクルトをモチーフとした商品オブジェクトやアイテムが登場。プレイヤーはゲーム内でヤクルト商品に変身したり、アイテムを装着することでブランドの魅力を体感できます。さらに、期間中にはドン・キホーテ公式アプリ「majica（マジカ）」と連動したキャンペーンを実施。Fortniteのプレイ体験を通じて、majicaアプリ上で店舗で使えるクーポンを獲得でき、ゲームの世界とリアル店舗での購買体験をシームレスにつなぐ新しいマーケティング施策を展開します。

■「ドン・キホーテかくれんぼ」は累計約40万プレイを記録

2025年3月に公開されたドン・キホーテのFortniteマップ『ドン・キホーテかくれんぼ』は、累計約40万プレイを記録し、異例の人気を博しました。その反響を受け、今回のヤクルトコラボではさらなる没入感と話題性を追求し、遊びながらブランドを体験できる仕掛けを多数実装しています。

■ 若年層へのブランド訴求と購買促進

『Fortnite』は世界で5億人以上がプレイし、日本国内でもZ世代を中心に高い人気を誇ります。その中で、若年層に親しみのあるドン・キホーテ店舗を舞台に、ヤクルトの世界観を融合することで、“遊びながらブランドを体験し、購買へとつながる” 新しいプロモーション施策を展開しています。SNS投稿を通じてユーザーが自発的に拡散したくなる仕掛けも用意しており、キャンペーン期間中の高い訴求効果と話題性が期待されます。

■ コラボマップ概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/99750/table/29_1_2956d66c54b5451291f8c61d18525d71.jpg?v=202512091159 ]

■ 企業コラボレーションの募集について

ドン・キホーテのFortniteマップ『ドン・キホーテかくれんぼ』は、今後もさまざまな企業とのコラボレーションを通じて、ブランドや商品の魅力を発信する新たなマーケティングの場として進化していきます。ゲーム空間を活用した若年層向けプロモーションや、リアル店舗・アプリと連動した施策に関心のある企業様は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

（お問い合わせ先）

E-mail：info@tenshabi.com（担当：株式会社tenshabi 冨永）

お問い合わせ：https://tenshabi.com/contact(https://tenshabi.com/contact)

■ 株式会社tenshabiについて

株式会社tenshabi（テンシャビ）は、フォートナイトを活用したオリジナルゲーム開発を手がけるスタジオとして、企業や自治体向けに多彩なプロジェクトを展開しています。企業向けには、若年層を対象としたプロモーションやマーケティングを目的に、ブランドコラボレーションやキャンペーンを実施。自治体向けには、観光振興・防災教育・まちづくりPR・子ども向け学習などをテーマに、実際の街並みを3Dで再現したオリジナルゲームを開発しています。フォートナイトを通じた企業・自治体コラボレーションに関するご相談は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

※当社が独自に制作するゲームやイベントについては、Epic Gamesによりスポンサー、支援、または運営されるものではありません。

■株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 概要

ディスカウント業態である「ドン・キホーテ」をはじめ、「アピタ」「ピアゴ」「DON DON DONKI」などのリテール事業を中核とする多様な業態フォーマットで、国内外の地域のお客さまにあわせたワクワク・ドキドキを提供。流通業を通じてお客さまに喜びと感動を与え、社会に貢献することを目的としたグローバルカンパニー。

設立 1980年9月5日

代表取締役社長CEO 森屋 秀樹

ホームページ https://ppih.co.jp

■株式会社ヤクルト本社 概要

株式会社ヤクルト本社は、乳酸菌飲料「ヤクルト」を中心に、飲料・食品事業（国内・海外）、化粧品事業などを展開しています。創業から90周年を迎えた現在も、企業の原点を大切にしつつ、新規分野へもチャレンジを行い、世界の人々の健康に貢献し続けるヘルスケアカンパニーへの進化を目指しています。

設立 1955年4月9日

代表取締役社長 成田 裕

ホームページ https://www.yakult.co.jp

■株式会社tenshabi 概要

企業や自治体向けにフォートナイトを活用したオリジナルゲーム開発とZ世代マーケティングを展開。ゲーム体験の枠を超えた価値を生み出し、常に最前線で挑戦を続けています。

設立 2021年11月12日

代表取締役 溝口 新平

ホームページ https://tenshabi.com(https://tenshabi.com)