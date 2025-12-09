オフセット情報の登録・可視化機能を追加 | 温室効果ガス排出量可視化・削減シミュレーションツール「AAKEL eCarbon」

アークエル株式会社

デジタルイノベーションで脱炭素化社会を実現するアークエル株式会社（本社：福岡県福岡市、代表取締役：宮脇良二、以下「当社」）は、温室効果ガス排出量可視化・削減シミュレーションツール「AAKEL eCarbon（以下eCarbon）」において、オフセット情報を登録し、見える化ダッシュボードへ自動反映できる新機能を追加したことをお知らせいたします。

■新機能追加の背景

脱炭素経営において、企業には排出削減だけでなく、オフセットの活用を含めた「総量管理」が求められています。しかし、オフセット情報は証書形式や複数フォーマットに散在しやすく、排出量との統合管理は多くの企業にとって大きな負担となっていました。

こうした課題を踏まえ、eCarbonではオフセット情報の登録から可視化までをワンストップで処理できる新機能を提供します。これにより、排出量の算定・削減に加え、どうしても削減が難しい部分を確実にオフセットするところまで含めて一貫して取り組めるようになり、ユーザー企業様は環境省が示す「１.知って（算定）、２.減らして（削減努力）、３.オフセット（埋め合わせ）」という脱炭素の基本プロセスをeCarbon上で完結できるようになります。

■オフセット情報の登録・可視化機能

企業が保有するオフセット証書の内容（数量、種類、発行年など）をeCarbon上で簡単に登録できる新しい画面を追加しました。登録されたオフセット情報はダッシュボードにも自動的に反映され、企業全体のCO2総排出量に対して、オフセットを加味した「実質CO2排出量」をグラフで確認できるようになります。また、年度・月別のCO2排出量グラフ上でもオフセット量を表示できるため、削減貢献度をリアルタイムに可視化し、脱炭素の進捗を一目で把握できるようになりました。

これにより、企業は排出量とオフセットを統合した「実質CO2排出量」をスムーズに把握できるようになり、レポーティングや投資家向け説明、社内における共有もこれまで以上に進めやすくなります。

■「AAKEL eCarbon」について

eCarbonは、温室効果ガス（GHG）排出量の計測・可視化だけでなく、排出削減目標を達成するための具体的なアクションをご提案するサービスです。基準年度、目標達成年度、削減目標、設備データなどの必要なデータを入力すると、事業所設備の「電化」「効率化」、使用電力の「再エネ化」、削減しきれない排出の「カーボン・オフセット」の中から、最適化アルゴリズムにより最も効果的な組み合わせを自動でご提案します。

製品ページ・お問い合わせはこちらから :https://aakel.co.jp/ecarbon

■会社情報

アークエル株式会社

代表取締役：宮脇良二

設立：2018年8月1日

HP：https://aakel.co.jp/

東京本社：東京都港区麻布台一丁目11-5 VILLAGE AZABUDAI 7F

福岡本社：福岡市中央区大名二丁目11-13 大名偕成ビル7F

事業内容：カーボンニュートラルに向けたデジタルサービスの提供、カーボンニュートラルを目指す企業向けコンサルティング