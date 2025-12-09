アランシングルモルトを造るロックランザ蒸溜所がスコティッシュウイスキーディスティラリー オブ ザ イヤーを受賞！
株式会社ウィスク・イー（東京都千代田区 代表取締役社長 遠山 公隆）は、同社が正規輸入代理店を務めるロックランザ蒸溜所が「スコティッシュ・ウイスキー・アワード 2025」において、スコティッシュウイスキーディスティラリー オブ ザ イヤーを受賞したことをお知らせいたします。
また、同蒸溜所のフラッグシップ商品であるアランモルト10年が同品評会のシングルモルト 12年以下のカテゴリーにて金賞を受賞しましたことをお知らせいたします。
■スコティッシュ・ウイスキー・アワード
スコティッシュ・ウイスキー・アワードは、スコットランド唯一のウイスキーコンペティションです。
エディンバラに本社を置くKD メディア社が2019年より毎年主催し、今年で7回目を迎えました。
世界各地で様々な品評会が開催されていますが、スコッチウイスキー専門の品評会は類を見ません。
今年は50以上の蒸溜所とインディペンデント・ボトラーから200銘柄以上のエントリーがあり、英国内外のエキスパートによる厳正な審査の結果、各賞が決定されました。
■ロックランザ蒸溜所
ロックランザ蒸溜所は、アイル・オブ・アラン・ディスティラーズ社所有の蒸溜所で、1995年にスコットランド・アラン島のロックランザ村に誕生し、今年で30年という節目を迎えました。
昨今世界各地で産声を上げているクラフト蒸溜所のパイオニアとして知られています。
アラン島に位置しながらも、清らかでフルーティなハイランドスタイルのシングルモルトづくりを心掛け、職人の手により、小型の2対4基の蒸溜器で丁寧に蒸溜を行っています。
■ハウススタイルの清らかさとフルーティさを体現する「アランモルト10年」
アランモルト10年はアランの特徴である清らかさとフルーティさ、モルトの味わいを感じられる、ロックランザ蒸溜所のフラグシップボトルです。
ファーストフィルのバーボンバレルで熟成させた原酒をメインに、シェリーホグスヘッドで熟成させた原酒をバランス良くヴァッティング。
ストレートやオンザロックはもちろん、ハイボールにもおすすめです。
【テイスティングコメント】
色：暖かみのあるゴールド
香り：蜂蜜、砂糖漬けのシトラス、リコリス、バタースコッチ
味：シトラス、リンゴ、オーク、ヘーゼルナッツ、シナモン
【商品概要】
商品名：アランモルト10年
度数：46％
品目：ウイスキー
容量：700ml
希望小売価格：オープン価格
JAN：5060044480638