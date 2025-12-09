オリコ、ビジネスオリコ、埼玉県鶴ヶ島市と包括連携協定の締結に関するお知らせ

株式会社オリエントコーポレーション

株式会社オリエントコーポレーション（東京都千代田区、代表取締役社長：梅宮 真、以下「オリコ」）およびオリコ100％子会社である株式会社ビジネスオリコ（埼玉県川越市、代表取締役社長:板垣 聡、以下「ビジネスオリコ」）は、埼玉県鶴ヶ島市と三者が持つ資源を有効活用した活動を推進し、持続可能な地域づくりに向け、12月8日（月）に包括連携協定（以下「本協定」）を締結したことをお知らせいたします。

鶴ヶ島市は埼玉県のほぼ中央に位置し、自然豊かな環境と都市機能が調和した地域です。1960年代以降の都市化に伴い住宅地として発展し、1991年に市制施行されました。都心からのアクセスが良く、ベッドタウンとして多くの人々が移り住んでいます。また、古くからの寺院や伝統行事が残り、地域文化が色濃く受け継がれています。教育施設や商業施設も充実しており、子育て世代に人気の住みやすい街として知られています。

本協定を通じて、連携の幅と内容を充実させ、市民サービスの向上と地域の活性化に資する活

動を展開してまいります。本協定の締結時点においては、下記の取り組みを予定しております。

■具体的な取組例

1. まちづくりに関すること

地元への応援協力、鶴ヶ島市の情報発信への協力、道路保全に関する協力

１.市内における異常発見時の報告(例:道路の破損、不法投棄、不審者、自殺予防対策など)

２.市内を社用車にて走行している社員が市のガイドラインに則り、道路保全に関する通報を協力

2. 安心・安全な暮らしの実現に関すること

ビジネスオリコ社員向けに、民生委員・児童委員の説明会開催

3.こどもたちの育成や子育て支援に関すること

金融リテラシー教育を実施、オリコ陸上競技部に所属のアスリートによるスポーツ教育・講演を実施

１.市内の小中高の児童生徒向けに、オリコまたはビジネスオリコ社員が講師となって金融リテラシー

の講義・授業を実施

２.オリコ陸上競技部に所属するアスリートが講師となり、走り方のコツなどの運動教室を開催

4. 健康づくりに関すること

オリコ陸上競技部に所属のアスリートによる健康づくり教室の開催、食育の推進

１. オリコ陸上競技部に所属のアスリートによるエクササイズ教室、介護予防教室の開催

２. オリコ鶴ヶ島ビル内の食堂にて、市の減塩・野菜摂取のメニューの提供や食育の推進に関する情報

を提供

５.環境対策に関すること

美化活動の実施、市民環境まつりへの出展、森林保全活動

１.現在参加している「鶴ヶ島市きれいなまちづくり運動」への継続的な参加

２.市民環境まつりへ出展し、企業として環境への取り組みを推進、「知育パズル」の作成イベント

開催

６.産業振興に関すること

就業支援策として、市が開催する就職説明会へ参加

７.シティープロモーションに関すること

ロケーションサービスへ登録し、鶴ヶ島市の知名度向上、地域活性化および市民の郷土愛醸成を目的

とした同政策にオリコ鶴ヶ島ビルの施設を市を通じて撮影業者へ提供

オリコは、2026年3月期を初年度とする中期経営計画において、社会価値と企業価値の両立をめざす「サステナビリティ」を経営中心に据え、マテリアリティの一つに「地域経済活性化への貢献」を掲げています。本協定の締結をはじめ、「地域経済活性化への貢献」に資する活動に取り組んでまいります。