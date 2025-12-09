すかいらーくグループ、脱炭素化に向け低圧受電店舗でオンサイトＰＰＡを初導入

鈴与株式会社

鈴与商事株式会社（本社：静岡市、代表取締役社長：伊藤 正彦、以下「鈴与商事」）と株式会社すかいらーくホールディングス（本社：東京都武蔵野市、代表取締役社長COO：金谷 実、以下「すかいらーくＨＤ」）は、すかいらーくＨＤが展開する飲食チェーンの低圧受電店舗において、初めてオンサイトPPA※1サービスにより太陽光発電設備を導入し、運転を開始したことをお知らせいたします。

背景と目的

2050年カーボンニュートラル・脱炭素社会の実現に向け、各業界において再生可能エネルギーの活用を中心としたCO2排出量削減の取り組みが急速に拡大しています。

すかいらーくＨＤでは、CO2排出量実質ゼロを実現する「環境配慮型店舗」の新築および出店をはじめ、オフサイトPPA※2による再生可能エネルギーの購入など、CO2排出量削減の取り組みを積極的に進めております。

この取り組みをさらに推進するため、すかいらーくＨＤは、鈴与商事の提供するオンサイトPPAサービスによる太陽光発電設備の導入を決定いたしました。まずは3店舗（バーミヤン甲府下飯田店、バーミヤン三郷戸ヶ崎店、バーミヤン宇都宮徳次郎店）への導入を行い、他店舗への導入も進めていく予定です。 鈴与商事とすかいらーくＨＤは、本取り組みを通じ、脱炭素社会の実現に向けた再生可能エネルギーの普及を推進してまいります。

オンサイトPPAサービス スキーム概要

導入設備概要（3店舗合算）

・対象店舗 ：以下の通り

バーミヤン甲府下飯田店、バーミヤン三郷戸ヶ崎店、バーミヤン宇都宮徳次郎店

・設置容量 ：39kW・想定発電量 ：46,227kWh／年・想定自家消費量：43,523kWh／年

・想定CO2削減量：約13,000kg／年

・運転開始日 ：2025年12月上旬より順次

会社概要

掲載写真：バーミヤン 三郷戸ヶ崎店（埼玉県三郷市戸ヶ崎2丁目772-1）すかいらーくホールディングスについて

すかいらーくグループは、『価値ある豊かさの創造』という経営理念、「ひとりでも多くのお客様に 安くておいしい料理を 気持ちのよいサービスで 快適な空間で味わっていただく」というミッションのもと、和洋中をはじめとした各種テーブルレストランを中核事業に、現在、約3,100店舗を展開し、年間約3億人のお客様にご来店いただいております。

ＵＲＬ：https://corp.skylark.co.jp/

鈴与商事について

鈴与商事株式会社は、石油・ガス・電気といったエネルギーの供給に加え、太陽光発電・蓄電池・CO2可視化サービスなど、お客様の脱炭素化に資する商材やサービスを提供しています。また、建設資材や化学品、製造現場の省人化・自動化および事務所内の業務デジタル化を支援するソリューション提案など、総合商社として様々な商材やサービスを展開しています。

ＵＲＬ：https://www.suzuyoshoji.co.jp/business.html



※1 オンサイトPPA（Power Purchase Agreement／電力販売契約）：需要家の敷地内に第三者（PPA事業者）が太陽光発電設備を設置し、発電された電力を長期契約で購入する仕組みです。

※2 オフサイトPPA（Power Purchase Agreement／電力販売契約）：需要家が自社敷地外の再生可能エネルギー発電所から電力を長期契約で購入する仕組みです。